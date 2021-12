Kυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του «And Just Like That»

Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης συνέχειας του «Sex&The City», «And Just Like That», που θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου στο HBOMax.

Η Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) επανεμφανίζεται στο τηλεοπτικό κοινό παρέα με τις δύο από τις τρεις φίλες της, Σάρλοτ (Κριστίν Ντέιβος) και Μιράντα (Σίνθια Νίξον), μετά από σχεδόν 11 χρόνια, από την ταινία «Sex and the City 2».

Παρόν και ο Κρις Νορθ στον ρόλο του Mr.Big.

Το τρέιλερ φαίνεται να αποκαλύπτει ότι οι τρεις γυναίκες είναι ακόμα παντρεμένες, τουλάχιστον προς το παρόν ενώ έχει και vintage χιούμορ τύπου «Sex and the City», με την Σάρα Ραμίρεζ, που υποδύεται τον non binary χαρακτήρα podcaster Che Diaz, να ρωτά την Κάρι αν έχει αυνανιστεί ποτέ σε δημόσιο χώρο. «Όχι από τότε που έκλεισε το μπαρ του Μπάρνεϊ», απαντά η Κάρι.

Η σεζόν των 10 επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα στο HBO Max στις 9 Δεκεμβρίου με δύο επεισόδια και θα κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη έως 3 Φεβρουαρίου.

Το «Sex and the City» προβλήθηκε για έξι σεζόν στο HBO από το 1998 έως το 2004. Βασίστηκε στο ομότιτλο βιβλίο της Candace Bushnell του 1996 και έγινε η έμπνευση για δύο ταινίες.

Με πληροφορίες του Variety