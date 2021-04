Η «Γυναίκα στο Παράθυρο» έρχεται στο Netflix τον Μάιο

To ψυχολογικό θρίλερ Τhe Woman in the Window (2021) με τους Έιμι Άνταμς, Γκάρι Όλντμαν, Τζούλιαν Μουρ και Τζένιφερ Τζέισον Λι απέκτησε το τελικό του τρέιλερ αλλά και ημερομηνία εξόδου στις 14 Μαΐου μέσω της πλατφόρμας του Netflix.

Η διαδρομή της ταινίας μέχρι να φτάσει στις οθόνες μας υπήρξε ταραχώδης. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε πως ουδεμία σχέση έχει με το υπέροχο, ομώνυμο φιλμ νουάρ του 1944 σε σκηνοθεσία Φριτζ Λανγκ.

Αντίθετα, βασίζεται στο best seller «The Woman in the Window» του συγγραφέα Α. Τζ. Φιν (κατά κόσμον Ντάνιελ Μάλορι), ο οποίος προκάλεσε προ διετίας ένα μίνι εξω-λογοτεχνικό σκάνδαλο, όταν αποκαλύφθηκε ότι το τραγικό οικογενειακό ιστορικό του ήταν ένα ψέμα που σκαρφίστηκε προκειμένου να προωθήσει την καριέρα του.

Στο μεταξύ τα δικαιώματα του βιβλίου του είχαν αγοραστεί από την 20th Century Fox, η οποία ανέθεσε τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής διασκευής στον στιλίστα Τζο Ράιτ (Atonement, The Darkest Hour).

Η ταινία ήταν έτοιμη να βγει στις αίθουσες τον Οκτώβριο του 2019. Μετά την εξαγορά του θρυλικού στούντιο από την Ντίσνεϊ, η νέα διεύθυνση προβληματίστηκε με το τελικό φιλμ και διέταξε επαναληπτικά γυρίσματα, προκειμένου να αλλάξουν κάποια στοιχεία της πλοκής και το φινάλε, μόλις τρεις μήνες πριν από την πρεμιέρα του έργου, μεταθέτοντας την τελευταία για τον Μάιο του 2020.

Η κρίση του κορωνοϊού προκάλεσε νέα αναβολή της ταινίας και, με τους υπευθύνους της Ντίσνεϊ να βλέπουν τις έτοιμες παραγωγές που κληρονόμησαν από τη Fox σαν βαρίδια, αποφασίστηκε η πώληση του έργου στην πλατφόρμα του Netflix.

Μάλιστα ο streaming κολοσσός θα προβάλλει στις οθόνες μας το αρχικό cut της ταινίας, πριν από την παρέμβαση της Ντίσνεϊ.

Οι πρώτες φήμες ήθελαν την ταινία να προγραμματίζεται για τον περασμένο Μάρτιο. Τελικά χρειάστηκε να περιμένουμε λίγο ακόμα, αλλά η αναμονή θα λάβει σύντομα τέλος. Στις 14 Μαΐου θα διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι προς τι τέτοιος ντόρος.