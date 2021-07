House of Gucci: Στη δημοσιότητα οι αφίσες της ταινίας - Η συγκλονιστική μεταμόρφωση του Τζάρεντ Λέτο

Καθώς οι κινηματογραφόφιλοι εξακολουθούν να βρίσκονται εν αναμονή της κυκλοφορίας του επίσημου τρέιλερ της ταινίας House of Gucci, το στούντιο παραγωγής έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πόστερ με τους πρωταγωνιστές του πολυαναμενόμενου δράματος με την υπογραφή του Ρίντλεϊ Σκοτ.



Στις αφίσες σε μπλε φόντο φιγουράρουν η Lady Gaga ως η κινηματογραφική Πατρίτσια Ρετζιάνι, ο Άνταμ Ντράιβερ στο ρόλο του Μαουρίτσιο Γκούτσι, ο Τζάρεντ Λέτο που υποδύεται τον Πάολο Γκούτσι, ο Αλ Πατσίνο ως ο Άλντο Γκούτσι και ο Τζέρεμι Άιρονς ως ο Ροδόλφο Γκούτσι.



Θεαματική είναι η μεταμόρφωση του Λέτο που λόγω μακιγιάζ και προσθετικών υλικών εμφανίζεται (για άλλη μια φορά) αγνώριστος.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο της Σάρα Γκέι Φόρντεν «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed» και πραγματεύεται τον παρηκμασμένο γάμο της Πατρίτσια Ρετζιάνι και του Μαουρίτσιο Γκούτσι, την ενορχήστρωση της δολοφονίας του και την καταδίκη σε ποινή κάθειρξης 16 χρόνων της Ρετζιάνι.

Ωστόσο, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις από μέλη της οικογένειας Γκούτσι για τον τρόπο που τους παρουσίασε στη μεγάλη οθόνη ο Σκοτ. Τα μέλη της οικογενείας Gucci νιώθουν ντροπή για τον τρόπο που τους παρουσιάζει στην ταινία του ο Ρίντλεϊ Σκοτ. Η Πατρίτσια Γκούτσι, δεύτερη ξαδέρφη του Μαουρίτσιο είπε ότι οι φωτογραφίες του Λέτο φαλακρού και ντυμένου με λιλά κοστούμι ήταν «φρικτές, φρικτές. Αισθάνομαι ακόμα προσβεβλημένη».

Το «Ηouse of Gucci» είναι μία από τις δύο ταινίες του Αμερικανού σκηνοθέτη που κάνουν πρεμιέρα αυτό το φθινόπωρο. Αρχικά, παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας τον Σεπτέμβριο το φιλμ The Last Duel, προτού κυκλοφορήσει στα σινεμά, στις 15 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, παίρνει σειρά η ταινία των Γκούτσι που αναμένεται στους κινηματογράφους στις 24 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από IndieWire