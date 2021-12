Fantastic Beasts 3: Ο Μίκελσεν στον ρόλο του Τζόνι Ντεπ στο πρώτο teaser trailer της νέας ταινίας

Ένα νέο teaser trailer για την ταινία «Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore» κυκλοφόρησε και δίνει μια κλεφτή ματιά του Μες Μίκελσεν στον ρόλο του Γκρίντελβαλντ.

Ο κινηματογραφικός Χάνιμπαλ επιλέχθηκε για τον ρόλο του Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ στην επερχόμενη τρίτη ταινία στο spin-off franchise του Χάρι Πότερ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Τζόνι Ντεπ, όταν εκείνος κλήθηκε να παραιτηθεί από την Warner Bros, μετά την υπόθεση κατά της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ.

Το Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore είναι η τρίτη ταινία του spin-off franchise, μετά τα Fantastic Beasts and Where To Find Them του 2016 και τα Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald του 2018.

Το τρέιλερ αναμένεται εντός της ημέρας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο Δανός ηθοποιός έχει ήδη δηλώσει μέσα στη χρονιά ότι «θα ήθελε πολύ να είχε μιλήσει» με τον Τζονι Ντεπ για την αντικατάστασή του στο Fantastic Beasts.

Μιλώντας στους Times, είχε δηλώσει: «Εννοώ, πως προφανώς, επρόκειτο να κάνουν την ταινία και προφανώς δεν συμμετείχε πια. Δεν ξέρω τι συνέβη (στην προσωπική του ζωή) και δεν ξέρω αν ήταν δίκαιο, που έχασε τη δουλειά, αλλά ήξερα ότι η ταινία θα συνεχιζόταν και θα ήθελα πολύ να του είχα μιλήσει για αυτό αν είχα την ευκαιρία, αλλά απλά δεν τον ξέρω με αυτή την έννοια».

«Με κάλεσαν και προφανώς βιάζονταν. Μου άρεσε το σενάριο και έτσι είπα ναι. Και ξέρω ότι ήταν περίεργο για πολλούς ανθρώπους, αλλά έτσι γίνονται τα πράγματα» είπε μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες του NME