Emmy 2021: The Crown, The Queen's Gambit και Ted Lasso οι μεγάλοι νικητές

Το βασιλικό δράμα «The Crown» και η κωμωδία «Ted Lasso» κέρδισαν τα κορυφαία βραβεία Emmy, σε μια βραδιά που επικράτησαν οι παραγωγές του Netflix και το βρετανικό ταλέντο.

Το σκακιστικό δράμα «The Queen's Gambit» ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη σειρά (limited episodes) και ισοφάρισε το «The Crown» με τις περισσότερες νίκες, 11 συνολικά για την κάθε παραγωγή.

Scott Frank, Anya Taylor-Joy και William Horberg/AP

Καλύτερη δραματική σειρά αναδείχτηκε το «The Crown» δίνοντας προβάδισμα στην πλατφόρμα του Netflix ενώ η Apple TV+ μπήκε στο παιχνίδι, με το βραβείο της καλύτερης κωμικής σειράς για το «Ted Lasso».

Ούτε το Netflix ούτε το Apple TV+ είχαν κερδίσει στο παρελθόν την καλύτερη κωμωδία ή την καλύτερη δραματική σειρά Emmy, αντίστοιχα.

Jason Sudeikis/AP

Ο Jason Sudeikis, ο σταρ και συνδημιουργός του «Ted Lasso», αναδείχθηκε καλύτερος ηθοποιός σε κωμωδία. Ενώ αγαλματίδια απέσπασαν οι Βρετανοί Hannah Waddingham και Brett Goldstein για τους δεύτερους ρόλους τους στην ιστορία μιας αγωνιστικής αγγλικής ομάδας ποδοσφαίρου που κέρδισε τους θαυμαστές της τηλεόρασης με το λαϊκό της χιούμορ κατά τη διάρκεια των σκοτεινών ημερών της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Αυτό το σόου αφορά στην οικογένεια. Αυτή η εκπομπή αφορά μέντορες και δασκάλους και αυτή η παραγωγή αφορά τους συμπαίκτες. Και δεν θα ήμουν εδώ χωρίς αυτά τα τρία πράγματα στη ζωή μου», δήλωσε ο Sudeikis.

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η διοργάνωση καυχιόταν για την ισχυρότερη εμφάνιση των τελευταίων ετών σε έγχρωμους δημιουργούς, ελάχιστοι ήταν αυτοί που κέρδισαν.

Η Βρετανίδα Michaela Coel, κέρδισε το Emmy για τη συγγραφή του συγκλονιστικού δράματος «I May Destroy You», στο οποίο επίσης πρωταγωνίστησε και σκηνοθέτησε.

Η RuPaul, οικοδέσποινα του διαγωνιστικού σόου "RuPaul's Drag Race;" και το καστ του χιπ χοπ μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Hamilton», κέρδισε το Emmy για την ποικιλομορφία σε παραγωγή που γυρίστηκε για την τηλεόραση.

Michelle Visage, RuPaul Charles, Gottmik και Symone/AP

Η χορεύτρια, τραγουδίστρια και ηθοποιός Debbie Allen απέσπασε το τιμητικό βραβείο για τα 50 χρόνια προσφοράς στο χώρο του θεάματος. «Χρειάστηκε πολύ θάρρος να είσαι η μόνη γυναίκα στο δωμάτιο, τις περισσότερες φορές», είπε.

Η Lucia Aniello κέρδισε μια σπάνια σκηνοθετική νίκη για μια γυναίκα σε κωμική σειρά (Hacks) ενώ νικήτριες αναδείχτηκαν και οι συγγραφείς της σειράς. Βραβείο και για την Jessica Hobbs που απέσπασε το Emmy σκηνοθεσίας για το «The Crown».

«Δεν έχουν κερδίσει πολλές γυναίκες αυτό το βραβείο, οπότε νιώθω ότι στέκομαι δίπλα σε κάποιους πραγματικά εξαιρετικούς ανθρώπους», δήλωσε η Hobbs.

Olivia Colman/AP

Επτά από τα 12 βραβεία υποκριτικής πήραν Βρετανοί, συμπεριλαμβανομένων των Olivia Colman και Josh O'Connor για την ερμηνεία της βασίλισσας Ελισάβετ και του διαδόχου του θρόνου πρίγκιπα Κάρολου στην τέταρτη σεζόν του "The Crown" που επικεντρώθηκε στον δυστυχισμένο γάμο του πρίγκιπα και της Νταίάνα.

«Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Είμαι πολύ περήφανος. Είμαι πολύ ευγνώμων. Θα κάνουμε πάρτι, δήλωσε ο Peter Morgan, δημιουργός του «The Crown», σε μια συγκέντρωση στο Λονδίνο για το καστ της σειράς.

Kate Winslet/ΑP

Η πληθωρική Kate Winslet απέσπασε το βραβείο Emmy υποδυόμενη την υποβαθμισμένη ντετέκτιβ στην σειρά επεισοδίων «Mare of Easttown», ενώ ο Ewan McGregor ήταν ο νικητής έκπληξη για τον ρόλο του σχεδιαστή μόδας στο «Halston».

Οι ανησυχίες για την μετάλλαξη Δέλτα του κορωνοϊού ανάγκασαν τους διοργανωτές της τελετής να τη μεταφέρουν σε μια υπαίθρια σκηνή στο κέντρο του Λος Άντζελες, με μειωμένη λίστα παραβρισκομένων και υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και τεστ, αλλά και ένα κόκκινο χαλί που θύμιζε στους προ-πανδημικές εποχές.

Ewan McGregor/AP

Η λίστα με τους φετινούς νικητές

Limited Series

The Queen’s Gambit (Netflix) (WINNER)

I May Destroy You (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

The Underground Railroad (Amazon)

WandaVision (Disney+)

Drama Series

The Crown (Netflix) (WINNER)

The Boys (Amazon)

Bridgerton (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This Is Us (NBC)

Comedy Series

Ted Lasso (Apple TV+) (WINNER)

Black-ish (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emily in Paris (Netflix)

Hacks (HBO Max)

The Flight Attendant (HBO Max)

The Kominsky Method (Netflix)

Pen15 (Hulu)

Lead Actress, Drama

Olivia Colman, The Crown (Netflix) (WINNER)

Uzo Aduba, In Treatment (HBO)

Emma Corrin, The Crown (Netflix)

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale (Hulu)

Mj Rodriguez, Pose (FX)

Jurnee Smollett, Lovecraft Country (HBO)

Lead Actor, Drama

Josh O’Connor, The Crown (Netflix) (WINNER)

Sterling K. Brown, This Is Us (NBC)

Jonathan Majors, Lovecraft Country (HBO)

Rege-Jean Page, Bridgerton (Netflix)

Billy Porter, Pose (FX)

Matthew Rhys, Perry Mason (HBO)

Lead Actress, Comedy

Jean Smart, Hacks (HBO Max) (WINNER)

Aidy Bryant, Shrill

Kaley Cuoco, The Flight Attendant (HBO Max)

Allison Janney, Mom (CBS)

Tracee Ellis Ross, Black-ish (ABC)

Lead Actor, Comedy

Jason Sudeikis, Ted Lasso (Apple TV+) (WINNER)

Anthony Anderson, Black-ish (ABC)

Michael Douglas, The Kominsky Method (Netflix)

William H. Macy, Shameless (Showtime)

Kenan Thompson, Kenan (NBC)

Lead Actress, Limited Series, Movie or Anthology

Kate Winslet (Mare of Easttown) (WINNER)

Michaela Coel (I May Destroy You)

Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit)

Lead Actor, Limited Series, Movie or Anthology

Ewan McGregor (Halston) (WINNER)

Paul Bettany (WandaVision)

Hugh Grant (The Undoing)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Leslie Odom, Jr. (Hamilton)

Supporting Actress, Comedy

Hannah Waddingham, Ted Lasso (Apple TV+) (WINNER)

Rosie Perez, The Flight Attendant (HBO Max)

Hannah Einbinder, Hacks (HBO Max)

Aidy Bryant, Saturday Night Live (NBC)

Kate McKinnon, Saturday Night Live (NBC)

Cecily Strong, Saturday Night Live (NBC)

Juno Temple, Ted Lasso (Apple TV+)

Supporting Actor, Comedy

Brett Goldstein, Ted Lasso (Apple TV+) (WINNER)

Carl Clemons-Hopkins, Hacks (HBO Max)

Paul Reiser, The Kominsky Method (Netflix)

Kenan Thompson, Saturday Night Live (NBC)

Bowen Yang, Saturday Night Live (NBC)

Brendan Hunt, Ted Lasso (Apple TV+)

Nick Mohammed, Ted Lasso (Apple TV+)

Jeremy Swift, Ted Lasso (Apple TV+)

Outstanding Directing For A Limited Or Anthology Series Or Movie

The Queen’s Gambit (Netflix), Scott Frank (WINNER)

Hamilton (Disney+), Thomas Kail

I May Destroy You (HBO), Michaela Coel

I May Destroy You (HBO), Sam Miller

Mare Of Easttown (HBO), Craig Zobel

The Underground Railroad (Amazon Prime Video), Barry Jenkins

WandaVision (Disney+), Matt Shakman

Outstanding Writing For a Limited Or Anthology Series Or Movie

I May Destroy You (HBO), Michaela Coel (WINNER)

Mare Of Easttown (HBO), Brad Ingelsby

The Queen’s Gambit (Netflix), Scott Frank

WandaVision (Disney+), Chuck Hayward, Peter Cameron

WandaVision (Disney+), Jac Schaeffer

WandaVision (Disney+), Laura Donney

Supporting Actress, Limited Series, Movie or Anthology

Julianne Nicholson, Mare of Easttown (HBO) (WINNER)

Renée Elise Goldsberry, Hamilton (Disney+)

Phillipa Soo, Hamilton (Disney+)

Jean Smart, Mare of Easttown (HBO)

Moses Ingram, The Queen’s Gambit (Netflix)

Kathryn Hahn, WandaVision (Disney+)

Supporting Actor, Limited Series, Movie or Anthology

Evan Peters, Mare of Easttown (HBO) (WINNER)

Daveed Diggs, Hamilton (Disney+)

Jonathan Groff, Hamilton (Disney+)

Lin-Manuel Miranda, Hamilton (Disney+)

Anthony Ramos, Hamilton (Disney+)

Paapa Essiedu, I May Destroy You (HBO)

Thomas Brodie-Sangster, The Queen’s Gambit (Netflix)

Outstanding Writing For a Drama Series

The Crown (Netflix) Peter Morgan (WINNER)

The Boys (Amazon Prime Video), Rebecca Sonnenshine

The Handmaid’s Tale (Hulu), Yahlin Chang

Lovecraft Country (HBO), Misha Green

The Mandalorian (Disney+), Dave Filoni

The Mandalorian (Disney+), Jon Favreau

Pose (FX), Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock, Our Lady J

Outstanding Directing For a Drama Series

The Crown (Netflix), Jessica Hobbs

Bridgerton (Netflix), Julie Anne Robinson

The Crown (Netflix), Benjamin Caron

The Handmaid’s Tale (Hulu), Liz Garbus

The Mandalorian (Disney+), Jon Favreau

Pose (FX) Steven Canals

Supporting Actress, Drama

Gillian Anderson, The Crown (Netflix) (WINNER)

Helena Bonham Carter, The Crown (Netflix)

Emerald Fennell, The Crown (Netflix)

Madeline Brewer, The Handmaid’s Tale (Hulu)

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale (Hulu)

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale (Hulu)

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale (Hulu)

Aunjanue Ellis, Lovecraft Country (HBO)

Supporting Actor, Drama

Tobias Menzies, The Crown (Netflix) (WINNER)

O-T Fagbenle, The Handmaid’s Tale (Hulu)

Max Minghella, The Handmaid’s Tale (Hulu)

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale (Hulu)

Michael K. Williams, Lovecraft Country (HBO)

Giancarlo Esposito, The Mandalorian (Disney+)

John Lithgow, Perry Mason (HBO)

Chris Sullivan, This Is Us (NBC)

Outstanding Writing For a Variety Series

Last Week Tonight With John Oliver (HBO) (WINNER)

The Amber Ruffin Show (Peacock)

A Black Lady Sketch Show (HBO)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Saturday Night Live (NBC)

Variety Talk Series

Last Week Tonight with John Oliver (HBO) (WINNER)

Conan (TBS)

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Variety Sketch Series

Saturday Night Live (NBC) (WINNER)

A Black Lady Sketch Show (HBO)

Outstanding Writing For A Comedy Series

Hacks (HBO Max), Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (WINNER)

The Flight Attendant (HBO Max), Steve Yockey

Girls5eva (Peacock), Meredith Scardino

Pen15 (Hulu), Maya Erskine

Ted Lasso (Apple TV+), Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly

Ted Lasso (Apple TV+), Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt, Joe Kelly

Outstanding Directing for a Comedy Series

Hacks (HBO Max), Lucia Aniello (WINNER)

B Positive (CBS), James Burrows

The Flight Attendant (HBO Max), Susanna Fogel

Mom (CBS), James Widdoes

Ted Lasso (Apple TV+), Zach Braff

Ted Lasso (Apple TV+), MJ Delaney

Ted Lasso (Apple TV+), Declan Lowney

Competition Series

RuPaul’s Drag Race (VH1) (WINNER)

The Amazing Race (CBS)

Nailed It! (Netflix)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Variety Special (Live)

Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020 (Showtime) (WINNER)

Celebrating America — An Inauguration Night Special (Multiple Platforms)

The 63rd Annual Grammy Awards (CBS)

The Oscars (ABC)

The Pepsi Super Bowl LV Halftime Show Starring The Weeknd (CBS)

Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)

Hamilton (Disney+) (WINNER)

Bo Burnham: Inside (Netflix)

David Byrne’s American Utopia (HBO)

8:46 – Dave Chappelle (Netflix)

Friends: The Reunion (HBO Max)

A West Wing Special To Benefit When We All Vote (HBO Max)

Με πληροφορίες του Variety/Reuters/Guardian