COSMOTE TV: Όλες οι σειρές που θα δούμε τον Μάιο

ADVERTORIAL

Έχοντας πλέον καλωσορίσει κι επίσημα τη νέα σεζόν, απολαμβάνουμε έναν αέρα ανανέωσης όχι μόνο στον ανοιξιάτικο καιρό αλλά και στις οθόνες μας. Τον φετινό Μάιο, η COSMOTE TV παρουσιάζει τις νέες σειρές που πρόκειται να μας κρατήσουν συντροφιά σε κάθε στιγμή χαλάρωσης στο σπίτι, αλλά και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον μας μέσα από ελληνικές παραγωγές υψηλών προδιαγραφών και ολοκληρωμένα box sets για ατελείωτο binge-watching.

Ανάμεσα στις νέες προσθήκες, λοιπόν, βρίσκεται μία ελληνική σειρά που μετά τους δύο κύκλους της σειράς «Έτερος Εγώ», «Χαμένες Ψυχές» και «Κάθαρσις», έρχεται για να συμπληρώσει τις παραγωγές της COSMOTE TV με ένα προσεγμένο σενάριο και ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών. Ο κόσμος των 42oC θα μας «καθηλώσει» στον καναπέ μας αναμένοντας την επόμενη ανατροπή στο μυστήριο που ξετυλίγεται σε ένα ελληνικό νησί, ενώ το Pursuit of Love θα μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, «αγγίζοντας» διαχρονικά θέματα όπως η αγάπη, ο έρωτας, η φιλία, η προδοσία, στην ιστορική περίοδο μεταξύ των δυο παγκοσμίων πολέμων.

Έπειτα, στο Bloodlands, μία βρετανική αστυνομική μίνι σειρά με καταπληκτικές ερμηνείες και συνεχείς ανατροπές, θα ακολουθήσουμε τα βήματα ενός πεπειραμένου επιθεωρητή της αστυνομίας από τη βόρεια Ιρλανδία στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει μία υπόθεση απαγωγής που δεν λύθηκε ποτέ, ενώ στο Flack ακολουθούμε τη Ρόμπιν και την προσπάθειά της να «φτιάξει» την εικόνα των celebrity πελατών της, σε μια ιλαροτραγική τηλεοπτική σειρά που σαρκάζει σε βάθος την κοινωνία του θεάματος, το πώς το χρήμα, η εξουσία και η δόξα μπορούν να διαφθείρουν τους ανθρώπους, και που βρίσκεται ήδη στη δεύτερη της σεζόν.

42oC (Μυστήριο, Θρίλερ) 2021

Παραγωγή: COSMOTE TV

Δημιουργός: Ναταλύ Δούκα

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Swift, Κώστας Νικούλι, Κατερίνα Λέχου, Χρήστος Λούλης, Theo Alexander, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Έμιλυ Κολιανδρή

Στο νέο ερωτικό-ψυχολογικό θρίλερ της COSMOTE TV, γνωρίζουμε τη Λένα, μία νέα κοπέλα, που επιστρέφει στο νησί των διακοπών της, έξι χρόνια μετά την τελευταία της επίσκεψη. Εκεί θα συναντήσει τον εφηβικό της έρωτα, τον Νίκο και θα έρθει αντιμέτωπη με την οικογένειά της και τις μνήμες που σιγά σιγά γυρίζουν και τη στοιχειώνουν. Το επόμενο πρωί, και μετά από μια επεισοδιακή νύχτα, η αδερφή της Λένας βρίσκεται νεκρή στο ίδιο σημείο που είχε πεθάνει και η μητέρα τους. Για να μπορέσει να βρει την αλήθεια για την δολοφονία της, θα πρέπει να ανακαλέσει μνήμες που είναι βαθιά κρυμμένες μέσα της και να αντιμετωπίσει ανθρώπους που την θεωρούν ένοχη όχι μόνο για τον θάνατο της αδερφής της αλλά και γι’ αυτόν της μητέρας της 6 χρόνια πριν.

Η συγκεκριμένη σειρά περιλαμβάνει ένα πολύ ξεχωριστό cast γνωστών και ανερχόμενων ηθοποιών, αλλά και ένα «παζλ» ανατροπών που σε συνδυασμό με την υψηλών προδιαγραφών παραγωγή της, αποτελεί την απόλυτη συνταγή τηλεοπτικής επιτυχίας.

Προβολή: 14 Μάιου COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD 8 επεισόδια back to back από τις 20:00 και ταυτόχρονα διαθέσιμη και στο COSMOTE TV PLUS. Η σειρά θα προβάλλεται και από το COSMOΤΕ SERIES HD από Δευτέρα 24/5 και κάθε Δευτέρα στις 22:00.

Pursuit of Love (Ρομαντική) 2021

Πρωταγωνιστούν: Lily James (Cinderella), η βραβευμένη στο Φεστιβάλ Καννών Emily Beecham (Little Joe), και ο υποψήφιος για 2 Χρυσές Σφαίρες Dominic West (The Affair)

Η σειρά - που ως τώρα έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές - βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα της Nancy Mitford με τίτλο « The Pursuit of Love», με σκηνοθέτιδα την Emily Mortimer και ένα ξεχωριστό cast με τους Lily James, Emily Beecham, Andrew Scott, Dominic West και Freddie Fox. Χρονικά τοποθετημένη την περίοδο μεταξύ δύο παγκοσμίων πολέμων, η ιστορία εξελίσσεται με βάση τη Linda Radlett (Lily James), μία νεαρή αριστοκράτισσα, η οποία πιστεύει πως η αγάπη είναι το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία στη ζωή. Όπως και στο μυθιστόρημα, η χαμηλών τόνων ξαδέρφη της, Fanny Logan (Emily Beecham), διηγείται την ιστορία και μέσα από τα μάτια της γνωρίζουμε τη Linda. Οι δύο γυναίκες έχουν εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, αλλά μοιράζονται μία έντονη και άνιση φιλία - κι ενώ η ερωτική ζωή της Linda «οδηγεί» την εξέλιξη της ιστορίας, η φιλία της ξαδέρφης της είναι αυτή που ξεχωρίζει στην πλοκή.

Fun Facts:

- Η Αμερικανίδα γιαγιά της James από την πλευρά του πατέρα της ήταν επίσης ηθοποιός, με πιο γνωστό credit στο πρώτο Alien, όπου δάνεισε τη φωνή της στη «Μητέρα», τον υπολογιστή του Νοστρόμο.

- Η Βρετανοαμερικανίδα Emily Beecham που παίζει την ξαδέρφη και διηγείται στη σειρά τις περιπέτειες της Linda, έγινε ευρύτερα γνωστή από την εμφάνισή της στο Little Joe της Jessica Hausner, για την οποία και πήρε το βραβείο ερμηνείας στις Κάννες το 2019. Προσεχώς, θα τη δούμε και στην κινηματογραφική Cruella δίπλα στην Emma Stone.

Προβολή: 16 Μάιου COSMOΤΕ SERIES HD τα δύο πρώτα επεισόδια από τις 23:00, αριθμός επεισοδίων: 3. Διαθέσιμη και στο COSMOTE TV PLUS.

Bloodlands S1 (Έγκλημα, Θρίλερ) 2021

Πρωταγωνιστούν: James Nesbitt (The Hobbit), Lorcan Cranitch (Love, Rosie)

Το Bloodlands είναι μία σειρά που αντιπροσωπεύει απόλυτα το ταλέντο των Βρετανών στις σειρές εγκλήματος και μυστηρίου. Στην ιστορία αυτή, ακολουθούμε τον επιθεωρητή της αστυνομίας από τη βόρεια Ιρλανδία, Tom Brannick, ο οποίος προσπαθεί να συνδέσει μια υπόθεση απαγωγής με μια άλλη που είχε απασχολήσει αρκετά την κοινή γνώμη πριν από είκοσι χρόνια και που έχει μπει στο αρχείο λόγω έλλειψης αποδείξεων, με τεράστιο συναισθηματικό κόστος για τον ίδιο. Οι ύποπτοι είναι πολλοί - και είτε συνεργάζονται μεταξύ τους, είτε κάτι κρύβουν. Παράλληλα, ο κάθε χαρακτήρας εξελίσσεται σταδιακά, αποκαλύπτοντας πτυχές που συμβάλλουν τόσο στην εξέλιξη της βασικής πλοκής, όσο και «μικρότερες» πλοκές που συμπληρώνουν το σενάριο.

Εξαιρετικές ερμηνείες και συνεχείς ανατροπές χαρακτηρίζουν το Bloodlands, ενώ στη δεύτερη σεζόν, που έχει ήδη εξασφαλίσει η COSMOTE TV βρίσκουμε σαν εκτελεστικό παραγωγό τον πολυβραβευμένο Jed Mercurio (Bodyguard, Line of Duty).

Fun Facts:

- Ο James Nesbitt και η Kathy Kiera Clarke, που εμφανίζεται σε κάποια επεισόδια, έχουν συνεργαστεί και στο φιλμ Bloody Sunday του Paul Greengrass με θέμα τη βίαιη καταστολή της πορείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τον βρετανικό στρατό στο Derry της Ιρλανδίας το 1972.

- Υπάρχει ένας συμβολισμός αναφορικά με τον μυστηριώδη δολοφόνο που φέρει το όνομα Γολιάθ: Γολιάθ ονομάζεται ένας από τους δύο μεγάλους κίτρινους γερανούς στο ναυπηγείο Harland και Wolff στο Μπέλφαστ, με το μέγεθός του να μεσουρανεί στην πόλη από το 1969.

Προβολή: 22 Μάιου COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD 4 επεισόδια back to back από τις 18:00. Ταυτόχρονα θα είναι διαθέσιμα και στο COSMOTE TV PLUS.

Flack S1 & S2 (Έγκλημα, Δράμα) 2021

Πρωταγωνιστούν: Η βραβευμένη με Όσκαρ Anna Paquin (The Piano, True Blood), Rebecca Benson (Game of Thrones)

Μία ακόμη βρετανική σειρά, το Flack έχει πρωταγωνίστρια τη Robyn (Anna Paquin), η οποία εργάζεται για μια γνωστή εταιρεία δημοσίων σχέσεων του Λονδίνου με πελάτες ποδοσφαιριστές, celebrity chefs και pop stars, ανάμεσα σε άλλους, οι οποίοι είναι «προβληματικές» διασημότητες. Η Robyn αναλαμβάνει να είναι το «master-mind» πίσω από κάθε σκάνδαλο που καλύφθηκε - αναλαμβάνει δηλαδή να τους βγάζει πάντα «καθαρούς» χρησιμοποιώντας, ωστόσο, αθέμιτα μέσα. Ταυτόχρονα, η προσωπική της ζωή δεν απέχει πολύ - είναι γεμάτη καταχρήσεις, οικογενειακά τραύματα και απιστία. Και κάποια στιγμή, αρχίζει να αποσυντίθεται.

Συμπρωταγωνίστριά της είναι ακόμη μία A-lister, η Βρετανίδα ηθοποιός Sophie Okonedo, η οποία κρατά τον ρόλο της άκαρδης, στα όρια της καρικατούρας, εργοδότριας που σε αρκετές σκηνές παραπέμπει στον αντίστοιχο ρόλο της Meryl Streep στο The Devil Wears Prada. Η Okonedo με το Hotel Rwanda του 2004 έγινε η δεύτερη μόλις μαύρη Bρετανίδα ηθοποιός που κέρδισε υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου. Η λέξη «flack» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σαν ουσιαστικό για να δηλώσει τον όρο «διαφημιστικός πράκτορας» («publicity agent»), στα τέλη της δεκαετίας του 1930.

Προβολή: 30 Μάιου COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD 6 επεισόδια back to back από τις 18:00 ο 1ος κύκλος, και 6 επεισόδια back to back από τα μεσάνυχτα ο 2ος κύκλος ενώ ταυτόχρονα θα είναι διαθέσιμα και στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Ολόκληροι κύκλοι για να διαλέξετε: Οι προτάσεις του Μαΐου

Schitt’s Creek All Seasons (Κωμωδία) 2015-2020

Πρωταγωνιστούν: Eugene Levy (Finding Dory), Catherine O’Hara (Frankenweenie), Dan Levy (Modern Family)

Η πλοκή της σειράς ξεκινά όταν μια οικογένεια εκατομμυριούχων ιδιοκτητών αλυσίδας βίντεο κλαμπ χάνει όλη της την περιουσία, αναγκάζεται να κηρύξει πτώχευση, και μετακομίζει στην αγροτική πόλη Schitt’s Creek, σε ένα φτωχικό, κακοδιατηρημένο πανδοχείο που αποτελεί και το μοναδικό εναπομείναν περιουσιακό τους στοιχείο. Εκεί προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, χωρίς όμως να έχουν την παραμικρή ιδέα της αληθινής ζωής. Πρόκειται για μια κωμική σειρά που, στον 6ο της κύκλο σάρωσε στα φετινά βραβεία Emmy, κερδίζοντας σε 9 συνολικά υποψηφιότητες, ενώ έχει λάβει πολλά ακόμη βραβεία και προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Fun Facts:

- Η επιτυχία του Schitt’s Creek, που ξεκίνησε σαν μια τοπική τηλεοπτική σειρά στο καναδικό κανάλι POP, για να εξελιχθεί σε μιντιακό φαινόμενο με τεράστια εμπορική αλλά και καλλιτεχνική αξία, οφείλεται σε πολλούς λόγους: Στις εκπληκτικές ερμηνείες όλου του cast, στο σενάριο που μάς συστήνει χαρακτήρες με καυστικό χιούμορ, αλλά ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινους που εξελίσσονται συνεχώς, στις ενθουσιώδεις κριτικές που διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα, αλλά και στη, βραβευμένη με Webby, καμπάνια προώθησης, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με απανωτές αναφορές και GIFs στις ατάκες και τις εμφανίσεις των πρωταγωνιστών.

- Ανάμεσα στους μεγαλύτερους υποστηρικτές του σόου ήταν και η ΛΟΑΤ+ κοινότητα. Το σόου, μέσα από τον χαρακτήρα του David, αλλά και τη μετέπειτα σχέση ζωής με τον συνεργάτη του, ανέδειξε μια κοινωνία στην οποία η ομοφοβία δεν είχε θέση.

- Αν και η σειρά μετράει συνολικά έξι σεζόν, η υπόθεση εκτυλίσσεται σε διάρκεια τριών χρόνων.

Απολαύστε και τους 6 κύκλους αποκλειστικά στην on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Nashville All Seasons (Δράμα) 2012-2018

Το Nashville είναι μια φιλόδοξη τηλεοπτική σειρά συνολικά έξι σεζόν, με βασικές πρωταγωνίστριες τις Connie Britton και Hayden Panettiere και δημιουργό την Callie Khouri. Με σκηνικό το Nashville, την παγκόσμια πρωτεύουσα της country μουσικής, το σενάριο περιστρέφεται γύρω από δύο τραγουδίστριες, τη Rayna Jaymes (Britton), άλλοτε «Βασίλισσα της country», μητέρα και σύζυγο, της οποίας η λαμπρή καριέρα αρχίζει πια να ξεφτίζει, καθώς και της Juliette Barnes ( Panettiere), ενός ραγδαία ανερχόμενου μουσικού ταλέντου.

Fun Facts:

- Όλοι ανεξαιρέτως οι ηθοποιοί στη σειρά τραγουδούν στ' αλήθεια. Επίσης, παίζουν αληθινή κιθάρα. Μια φορά, η Connie Britton ήταν καλεσμένη στο σόου του Jimmy Kimmel, όπου και ομολόγησε πως αισθανόταν σχεδόν ντροπή για την επιτυχία της στην country, συμπληρώνοντας πως συνήθιζε να περπατά στο Nashville απολογούμενη σε όποιον ντόπιο τραγουδιστή βρισκόταν στον δρόμο της και ζητώντας του, αν ήθελε, να τον συμπεριλάβει στο άλμπουμ της.

- Όλα τα πρωτότυπα τραγούδια της σειράς έχουν γραφεί από συνθέτες που κατάγονται από την ομώνυμη πόλη.

- Μεταξύ τέταρτης και πέμπτης σεζόν υπήρξε μια βραχεία διακοπή της σειράς. Το κανάλι ABC αποφάσισε να μην ανανεώσει το σχετικό συμβόλαιο, μετά όμως από μια πρωτοφανή ψηφιακή καμπάνια που ξεκίνησε από τους αναρίθμητους φαν του Nashville, με σήμα κατατεθέν το hashtag #BringBackNashville, καθώς και την αμέριστη υποστήριξη των πρωταγωνιστών, η σειρά συνεχίστηκε στο κανάλι CMT.

Απολαύστε και τους 6 κύκλους αποκλειστικά στην on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Για αυτές και πολλές ακόμα σειρές στην COSMOTE TV δείτε περισσότερα εδώ.