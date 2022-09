Μια τεράστια κουκουβάγια στο 24ο δημοτικό Αθηνών - Η νέα τοιχογραφία της street artist Fio Silva

Υπό το άγρυπνο βλέμμα μιας πελώριας, πολύχρωμης κουκουβάγιας, θα παίζουν από φέτος οι μαθητές στον προαύλιο χώρο του 24ου δημοτικού σχολείου Αθηνών.

Το έργο, το πρώτο από τις τέσσερις τοιχογραφίες του προγράμματος "From The Roots To The Sky", είναι δημιουργία της street artist Fio Silva, προσκεκλημένης της UrbanAct και του Δήμου Αθηναίων.

Φωτ.: Urban Act

«Η δουλειά μου επικεντρώνεται έντονα στην προσπάθεια μου να εκφράσω μέσα από τα έργα μου την αίσθηση της κίνησης και της ζωής. Μου αρέσει να πιστεύω και να νιώθω ότι πάντα ψάχνουμε κάτι που μας κάνει να κινούμαστε, να αλλάζουμε, να μεταμορφωνόμαστε» λέει η ίδια.

Περιγράφοντας τους λόγους που την έκαναν να επιλέξει την κουκουβάγια, εξηγεί: «Ζωγράφισα μια κουκουβάγια, ένα ζώο σύμβολο της πόλης, που υπάρχει στην Ελλάδα και το τοτέμ του. Ως ζώο δύναμης, αντιπροσωπεύει τη σοφία, την επικοινωνία μεταξύ του ορατού συνδέσμου κόσμου και του αόρατου και το "Ακούγοντας" αυτό που δεν ακούγεται. Πρόθεσή μου είναι να δώσω χρώμα και δύναμη στην τοιχογραφία ώστε οι περαστικοί και τα παιδιά του σχολείου να την απολαύσουν και να τραβήξουν την προσοχή τους».

Η δράση, χορηγός επικοινωνίας της οποίας ήταν η LiFO, έγινε πραγματικότητα και με την συνεργασία του Δ/ντη του Σχολείου, του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας οι οποίοι και συμφώνησαν στην υλοποίηση του έργου.

Σημειώνεται πως το 2022 θα υλοποιηθούν επίσης τέσσερις τοιχογραφίες σε ισάριθμα σχολικά κτίρια, από τους καλλιτέχνες Fio Silva και Sisa Soldati από την Αργεντινή και τους Έλληνες Bilos και BillyG.