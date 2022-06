Tζούλια Ρόμπερτς και Τζορτζ Κλούνεϊ ξανά μαζί σε ρομαντική κομεντί

Το είδος της ρομαντικής κομεντί τα τελευταία χρόνια έχει εξοριστεί στις πλατφόρμες.

Κάποιες σκόρπιες απόπειρες αναβίωσης κινούνται σε ρηχά εισπρακτικά νερά –χαρακτηριστική η περίπτωση του Marry Me με την Τζένιφερ Λόπεζ πριν από λίγους μήνες–, αυτό όμως μπορεί να αλλάξει τον φετινό Οκτώβριο με το Ticket to Paradise και την επιστράτευση δυο βαριών ονομάτων.

Η Τζούλια Ρόμπερτς, που εδώ και καιρό δήλωνε ότι έχει χρόνια να διαβάσει ρομαντικό σενάριο της προκοπής, ανέφερε ότι βρήκε ένα τέτοιο όταν έπεσε στα χέρια της το σενάριο του Ticket to Paradise. Μάλιστα, όταν το διάβαζε σκεφτόταν ότι θα πει το ναι, μόνο αν έχει για παρτενέρ της τον Κλούνεϊ.

Σε μια ευτυχή συγκυρία, ακριβώς την ίδια σκέψη έκανε κι ο Κλούνεϊ για εκείνη, δίχως να γνωρίζει ότι η παραγωγή είχε απευθυνθεί και στους δύο. H μοίρα τα έφερε έτσι που οι δυο τους θα συναντηθούν για τέταρτη φορά στην οθόνη – θυμίζουμε ότι είχαν παίξει μαζί στα Ocean’s 11, Ocean’s 12 και Money Monster.

Στην ταινία οι δυο σταρ υποδύονται δύο χωρισμένους γονείς που, όταν πληροφορούνται ότι η κόρη τους σχεδιάζει να παντρευτεί τον άντρα που μόλις γνώρισε στις διακοπές της στο Μπαλί, σπεύδουν στο δημοφιλές ινδονησιακό θέρετρο ώστε να την αποτρέψουν από το να κάνει το ίδιο λάθος που έκαναν κι εκείνοι πολλά χρόνια πριν.

Το πρώτο τρέιλερ του Ticket to Paradise μόλις κυκλοφόρησε, με τη σκηνοθεσία να φέρει την υπογραφή του Ολ Πάρκερ, υπεύθυνου για το Mamma Mia! Here we go again. Εκτός απροόπτου, το φιλμ αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 20 Οκτωβρίου.