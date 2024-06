Τζίνα Ρόουλαντς: Η «Άλι» του «The Notebook» πάσχει από Αλτσχάιμερ 

Η Τζίνα Ρόουλαντς πάσχει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, όπως ανακοίνωσε ο γιος της, σκηνοθέτης Νικ Κασσαβέτης.

Ο Κασσαβέτης, ο οποίος σκηνοθέτησε τη μητέρα του στο «The Notebook» του 2004, είπε ότι η Τζίνα Ρόουλαντς βρίσκεται σε κατάσταση «πλήρους άνοιας», μιλώντας στο Entertainment Weekly.

Η βραβευμένη με τέσσερα Έμμυ και δύο Χρυσές Σφαίρες, Τζίνα Ρόουλαντς είναι ένα είδωλο της κινηματογραφικής οθόνης περισσότερο γνωστή για τις αναγνωρισμένες συνεργασίες της με τον σύζυγό της Τζον Κασσαβέτης, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών "A Woman Under the Influence" (1974) και "Gloria" (1980) . Και οι δύο ερμηνείες της κέρδισαν υποψηφιότητες για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, ενώ έλαβε τιμητικό Όσκαρ το 2015.

Ο Νικ Κασσαβέτης είπε στο Entertainment Weekly ότι η νόσος Αλτσχάιμερ της μητέρας του γίνεται ακόμα πιο σουρεαλιστική για εκείνον, δεδομένου ότι τη σκηνοθέτησε ως γυναίκα με άνοια στο «The Notebook». «Έβαλα τη μητέρα μου να παίξει τη μεγαλύτερη Άλι και περάσαμε πολύ χρόνο μιλώντας για το Αλτσχάιμερ, θέλοντας να είμαστε αυθεντικοί σχετικά με αυτό, και τώρα, τα τελευταία πέντε χρόνια, η ίδια πάσχει από Αλτσχάιμερ», είπε ο Κασσαβέτης. «Είναι σε πλήρη άνοια. Και είναι τόσο τρελό – το ζήσαμε, εκείνη το έκανε και τώρα είναι στη ζωή μας».

Η Τζίνα Ρόουλαντς έπαιξε την «Άλι» ως ηλικιωμένη γυναίκα στο "The Notebook", ενώ τη νεότερη εκδοχή του χαρακτήρα έπαιζε η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς με συμπρωταγωνιστές τον Ράιαν Γκοσλινγκ ως νεαρό Νόα και τον Τζέιμς Γκάρνερ ως ηλικιωμένο. Η ταινία απέσπασε 117 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και παραμένει ως σήμερα, μία από τις πιο δημοφιλείς ρομαντικές ταινίες της δεκαετίας του 2000.

Μιλώντας στο Entertainment Weekly, ο Νικ Κασσαβέτης είπε ότι δεν έχει τίποτα άλλο παρά όμορφες αναμνήσεις από τη συνεργασία με τη μητέρα του στο πλατό του «The Notebook».

Ο τελευταίος ρόλος της Ρόουλαντς ήταν στην κωμωδία του 2014 "Six Dance Lessons in Six Weeks", με συμπρωταγωνιστή τον Cheyenne Jackson.

Με πληροφορίες από το Variety