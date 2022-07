«Thor: Love and Thunder»: Ντεμπούτο με 143 εκατ.$ το πρώτο σαββατοκύριακο προβολής στις ΗΠΑ

Δυναμικό ντεμπούτο για την τελευταία ταινία της Marvel «Thor: Love and Thunder» που σημείωσε 143 εκατ. δολάρια το πρώτο σαββατοκύριακο προβολής στις ΗΠΑ.

Η ταινία, η οποία παίζεται σε 4.375 κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ, έφτασε λίγο πίσω από τις εκτιμήσεις των 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σημειώνεται δε, ότι το «Thor 4» είχε καλύτερο ξεκίνημα από τον προκάτοχό του, την ιδιόμορφη κωμωδία δράσης του 2017 «Thor: Ragnarok», η οποία άνοιξε στα 123 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

Το «Love and Thunder» σημείωσε επίσης το τρίτο καλύτερο πρώτο σαββατοκύριακο της χρονιάς πίσω από το «Jurassic World Dominion» (145 εκατομμύρια δολάρια) και το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (185 εκατομμύρια δολάρια).

Το «Love and Thunder» συνεχίζει μια δυναμική καλοκαιρινή σεζόν, που έχει αποφέρει μέχρι στιγμής 2,27 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Comscore.

Στο διεθνές box office, το «Love and Thunder» άνοιξε ξεπερνώντας τις προσδοκίες με 159 εκατ. δολάρια από 47 αγορές, ανεβάζοντας τον παγκόσμιο απολογισμό του στα 302 εκατομμύρια δολάρια.

Σημειώνεται δε ότι η παραγωγή της ταινίας κόστισε 250 εκατομμύρια δολάρια και η προώθηση περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.

Στα υπόλοιπα στατιστικά στοιχεία, το κοινό που παρακολούθησε την ταινία ήταν κατά πλειοψηφία ανδρικό καλύπτοντας το 60% των θεατών ενώ ποσοστό της τάξης του 36% προτίμησαν την 3D έκδοση.

Ο σκηνοθέτης του «Thor: Ragnarok» επέστρεψε για τη σκηνοθεσία της δεύτερης ταινίας που σεναριακά ακολουθεί τον Νορβηγό θεό, τον οποίο υποδύεται ο Chris Hemsworth καθώς συνεργάζεται με την Jane Foster (Natalie Portman), η οποία τώρα χειρίζεται το δικό της σφυρί ως Mighty Thor.

Μαζί, ξεκινούν ένα ταξίδι για να νικήσουν τον γαλαξιακό κακό Gorr the God Butcher (Christian Bale).

Η ταινία ωστόσο δεν έκανε καλή εντύπωση τους κριτικούς αλλά και μερίδα του κοινού, συγκριτικά με το παράξενο «Ragnarok».

Η νέα ταινία έχει 68% στο Rotten Tomatoes και «B+» στο CinemaScore. Συγκριτικά, το «Ragnarok» είχε ένα ποσοστό της τάξης του 93% στο Rotten Tomatoes και ένα «A-» CinemaScore."

Σε δεύτερη θέση, αλλά αρκετά μακριά από την κορυφή έρχεται το «Minions: The Rise of Gru» της Universal με 45,5 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής στις ΗΠΑ, σημειώνοντας πτώση 57% από το πρώτο Σαββατοκύριακο.

Μέχρι στιγμής, η πέμπτη συμμετοχή στο franchise κινουμένων σχεδίων «Despicable Me» έχει συγκεντρώσει εντυπωσιακά 210 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office και 399,8 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Στο νούμερο 3, βρίσκεται το «Top Gun: Maverick» της Paramount, που παραμένει στις προτιμήσεις του κοινού παρά το γεγονός ότι η ταινία παίζεται στους κινηματογράφους για σχεδόν δύο μήνες.

Το σίκουελ δράσης του blockbuster απέφερε 15,5 εκατομμύρια δολάρια από 3.513 κινηματογράφους στο έβδομο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας του, σημειώνοντας πτώση 40% σε σχέση με την προηγούμενη προβολή του.

Αυτές οι πωλήσεις εισιτηρίων αυξάνουν τον εγχώριο απολογισμό της ταινίας στα 597 εκατομμύρια δολάρια και πλέον βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το να γίνει μία από τις 12 ταινίες, που έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Ακολουθεί η βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Baz Luhrmann «Elvis» στην τέταρτη θέση με 11 εκατομμύρια δολάρια από 3.714 αίθουσες, μια πτώση 40% από το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Την πρώτη πεντάδα κλείνει το «Jurassic World Dominion» που κέρδισε 8,4 εκατομμύρια δολάρια από 3.251 αίθουσες το πέμπτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Με πληροφορίες του Variety