Τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ επιστρέφουν 213 χάλκινα του Μπενίν στη Νιγηρία

Τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ συμφώνησαν να επαναπατρίσουν περισσότερα από 200 χάλκινα αντικείμενα από το Μπενίν, ανοίγοντας το δρόμο για την πιο εκτεταμένη επιστροφή αντικειμένων από το Μπενίν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με την Daily Telegraph, η Οξφόρδη και το Κέιμπριτζ έλαβαν επίσημα αιτήματα από την Εθνική Επιτροπή Μουσείων και Μνημείων της Νιγηρίας (NCMM) για την επιστροφή 97 αντικειμένων από τις συλλογές του Pitt Rivers και του Ashmolean Museum στην Οξφόρδη και 116 αντικειμένων από το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας (MAA) του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Τα αιτήματα θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανισμών του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία αναμένεται να αποφασίσει αργότερα εντός του έτους εάν η νόμιμη κυριότητα των αντικειμένων μπορεί να μεταβιβαστεί στη Νιγηρία (απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή, επειδή τα πανεπιστημιακά μουσεία έχουν φιλανθρωπικό καθεστώς).

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης εξέτασε και υποστήριξε το αίτημα για την επιστροφή στη Νιγηρία των 97 αντικειμένων στις 20 Ιουνίου, αναφέρει το πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του, η οποία προσθέτει ότι "υποβάλλει τώρα την υπόθεση στην Επιτροπή Φιλανθρωπίας, συνιστώντας τη μεταβίβαση της νόμιμης κυριότητας των αντικειμένων στην Εθνική Επιτροπή Μουσείων και Μνημείων της Νιγηρίας".

Μια ορειχάλκινη κεφαλή που φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ | Courtesy of the Museum of Archaeology and Anthropology