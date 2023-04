Τα εντυπωσιακά αντικείμενα του designer Philippe Malouin σε μια νέα έκδοση

Το Hyper Hypo και η γκαλερί The Breeder διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Philippe Malouin, «Steel Works» στην Αθήνα, την Πέμπτη 27 Απριλίου, 19.00-22.00.

Συνδυάζοντας τον μπρουταλισμό με το μινιμαλισμό, το σχεδιαστικό στυλ του Philippe Malοuin παραμένει ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο και λειτουργικό ενώ η πρακτική του ισορροπεί στα όρια μεταξύ χειροτεχνίας, γλυπτικής και βιομηχανικού σχεδιασμού.

Ο Malouin ξεκινά τον πειραματισμό του με διαφορετικά υλικά για να καταλήξει τελικά στην εδραίωση μιας εντελώς προσωπικής φόρμας. Προηγείται εκτεταμένη έρευνα και δοκιμές των διαφορετικών «συστατικών», τα οποία παίρνουν σχήμα με το χέρι ένα προς ένα και –σχεδόν τυχαία– μετατρέπονται σε συναρπαστικά αντικείμενα με χρηστική υπόσταση.

Με αφορμή την ατομική του έκθεση στην γκαλερί The Breeder (Αθήνα, Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2021), δουλεύοντας σε μάντρες με παλιοσίδερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα, ο Malouin ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τα υλικά που καταλήγουν σε αυτές.

Με έμπνευση από την ντανταϊστική τεχνική του «cut out», τα διασωσμένα κομμάτια χάλυβα κόπηκαν και επανασυναρμολογήθηκαν δημιουργώντας μια νέα οπτική και φορμαλιστική γλώσσα.

35 αντικείμενα –καθίσματα, τραπέζια, φωτιστικά κ.λπ.– ζωντάνεψαν για να δημιουργήσουν νέες φόρμες μέσα από την αξιοποίηση όσων προϋπήρχαν.

Αυτή η έκδοση φωτίζει την προσέγγιση του Malouin, «design by making», καταγράφοντας βήμα-βήμα τη δημιουργική του διαδικασία από τον πρώιμο πειραματισμό μέχρι τα ολοκληρωμένα αντικείμενα.

Στο βιβλίο από την Nero Editions περιλαμβάνονται μια συνέντευξη με τους Felix Burrichter και Drew Zeiba, κριτικά δοκίμια των Maria Cristina Didero και Sophie Lovell καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία παραγωγής και τα έργα της έκθεσης.

Ο Philippe Malouin.

Ο Βρετανο-Καναδός Philippe Malouin είναι κάτοχος πτυχίου στο Design από την Design Academy του Eindhoven. Έχει επίσης σπουδάσει στην École Nationale Supérieure de Création Industrielle στο Παρίσι και στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ. Ίδρυσε το στούντιο του το 2008 αφού εργάστηκε για τον Άγγλο designer Tom Dixon. Ο Malouin έχει επίσης διδάξει στο Royal College of Art στο Λονδίνο μεταξύ 2012-2015.

Το εξώφυλλο της έκδοσης

Το portfolio του περιλαμβάνει τραπέζια, χαλιά, καρέκλες, φώτα, αντικείμενα τέχνης και εγκαταστάσεις. Η λίστα πελατών του Malouin περιλαμβάνει τους: Flos, Vaarnii, De Sede, Iittala, Nike, Please Wait to Be Seated, SCP, Marsotto Edizioni, Resident, OTHR, HEM, Ace Hotel, Matter-Made, Established & Sons, Roll & Hill, 1882 ltd., Kvadrat, Umbra Shift, IZÉAesop.

Ο Malouin εκπροσωπείται από την γκαλερί Salon 94 Design στη Νέα Υόρκη καθώς και από την γκαλερί The Breeder στην Αθήνα. Aνακηρύχθηκε «σχεδιαστής της χρονιάς» από το περιοδικό Wallpaper* το 2018. Έχει επίσης οριστεί πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο Villa Noaille's Design Parade στη Γαλλία.

Η παρουσίαση του βιβλίου του Philippe Malouin, Steel Works θα πραγματοποιηθεί στο Hyper Hypo (Βορέου 10, Αθήνα) την Πέμπτη 27 Aπριλίου 2023 από τις 19:00 έως τις 22:00. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Nero Editions.