Σε «Nomadland» και «Queen’s Gambit» τα βραβεία της Αμερικανικής Ένωσης Σκηνοθετών

Η Κλόε Ζάο του Nomadland και ο Σκοτ Φρανκ του The Queen’s Gambit ήταν οι θριαμβευτές της φετινής απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ένωσης Σκηνοθετών (Directors Guild of America).

Με τη βράβευσή της η Κλόε Ζάο γίνεται μόλις η δεύτερη γυναίκα που τιμάται με το συγκεκριμένο βραβείο και χρίζεται φαβορί για το Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Σε εβδομήντα δύο χρόνια που δίνεται το συγκεκριμένο βραβείο, μόλις οκτώ φορές δεν υπήρξε σύμπτωση προτιμήσεων μεταξύ Ένωσης Σκηνοθετών και οσκαρικής Ακαδημίας. Από αυτές, βέβαια, οι δύο συνέβησαν μέσα στην τελευταία δεκαετία. Κάνουμε λόγο για την περσινή χρονιά, όπου η Ένωση Σκηνοθετών επέλεξε τον Σαμ Μέντες για τη δουλειά του στο 1917 ενώ τα Όσκαρ ψήφισαν δαγκωτό Μπονγκ Τζουν-Χο και Παράσιτα, αλλά και για το 2012, όταν οι σκηνοθέτες στήριξαν Μπεν Άφλεκ για το Argo, αλλά το Όσκαρ Σκηνοθεσίας κατέληξε στον Ανγκ Λι για το Life of Pi.

Έχοντας κερδίσει και το αντίστοιχο βραβείο του Σωματείου Παραγωγών πριν από έναν μήνα, το Nomadland φαίνεται να αποκτά προβάδισμα για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στην προσεχή απονομή της 25ης Απριλίου, την οποία θα παρακολουθήσουμε από τα κανάλια της Cosmote TV. Δεν είναι, όμως, το ακλόνητο φαβορί. Θυμίζουμε ότι το Σωματείο Ηθοποιών πριν από λίγες μέρες έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη Δίκη των 7 του Σικάγου (The Trial of the Chicago 7) του Άαρον Σόρκιν και ότι οι ηθοποιοί είναι η πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα ανάμεσα στα μέλη της οσκαρικής Ακαδημίας.

To βραβείο Καλύτερου Σκηνοθετικού Ντεμπούτου πήγε στον Ντάριους Μάρντερ του Sound of Metal, μια ταινία που δύσκολα θα απειλήσει κάποιο από τα (φερόμενα ως) φαβορί στις μεγάλες κατηγορίες την βραδιά των Όσκαρ και θα πρέπει να συμφιλιωθεί με το βραβείο Ήχου, για το οποίο έχει το προβάδισμα έναντι των άλλων υποψηφίων, αν πιστέψουμε τις αποδόσεις των στοιχηματικών πρακτορείων.

Στο πεδίο της τηλεόρασης οι επαγγελματίες ήρθαν να δικαιώσουν τη δεδομένη αγάπη του κοινού για το The Queen’s Gambit, που έσπασε ρεκόρ προβολών στο Netflix, με το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε μίνι σειρά ή τηλεταινία. Επόμενος σταθμός για το σκακιστικό δράμα τα Emmy, όπου αναμένεται να θριαμβεύσει.

Στις δραματικές σειρές το βραβείο πήγε στο πολύ σκληρό για να πεθάνει Homeland, ενώ στις κωμικές στο The Flight Attendant με την Κέιλι Κουόκο του The Big Bang Theory στην πρώτη της σοβαρή πρωταγωνιστική απόπειρα μετά το τέλος της σειράς.