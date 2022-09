Salted milk, the fire is Blue: Η νέα έκθεση του Γιάννη Βαρελά στη Βιέννη

Το "Salted milk, the fire is Blue" είναι μια έκθεση που ασχολείται με τη διαδικασία κατανόησης του εαυτού μας και του κόσμου γύρω μας, παρατηρώντας και αναδημιουργώντας μερικές από τις βασικές γνωστικές δραστηριότητες της ζωής. Βλέπουμε, ακούμε, τρώμε, στεκομαστε, κινούμαστε - δραστηριότητες από τις οποίες κανείς δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει ακόμη και στα πολύ πρώιμα στάδια της ύπαρξής του και όλοι υποφέρουν από τη μεγάλη επίδρασή τους στο υποσυνείδητο.



Το Salted milk, the fire is Blue είναι μια έκθεση για τα πράγματα που έχουν ήδη συμβεί και για τα πράγματα που θα συμβούν ξανά.



Στην 5η έκθεσή του με την Galerie Krinzinger ο Γιάννης Βαρελάς παρουσιάζει ένα νέο σύνολο έργων. Ο πυρήνας του αποτελείται από οκτώ πίνακες, που απεικονίζουν σκηνοθετημένες σκηνές με μια κάποια δόση αναπόφευκτης πραγματικότητας, όπου άνθρωποι εμπλέκονται σε μάλλον παράξενες καταστάσεις.

Ένας άνδρας κάθεται, τρεις άνθρωποι στέκονται όρθιοι, κάποιοι άλλοι ατενίζουν προς έναν αόριστο ορίζοντα, ενώ άλλοι μοιάζουν σαν να εμπλέκονται σε κάποιο είδος μεταθανάτιας τελετουργίας, συνηθισμένες καταστάσεις με ένα διαρκές off στοιχείο του χρόνου και του χώρου.

Είναι σαν οι κάτοικοι των έργων να βρίσκονται σε ένα ψυχολογικό τοπίο του δικού τους ψυχισμού, βιώνοντας την ταυτότητά τους με τη μορφή του χώρου. Οι έννοιες του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου γίνονται ένα, οι σκιές δείχνουν ότι το φως ίσως προέρχεται από κάπου αλλού.

Ίσως από κάπου έξω, όπου στέκεται η πραγματικότητα του θεατή και δίνει φως σε αυτές τις μάλλον παράξενες εικόνες, ενώ δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό, αντανακλώντας την ιδέα του εαυτού με τη μορφή μιας σκηνής.



Το Salted milk, the fire is Blue παρουσιάζει τρεις νέες εγκαταστάσεις πολυμέσων. Στο War faces/ the Revenge of Noh, ο καλλιτέχνης πρωταγωνιστεί σε μια εγκατάσταση σε τετρακάναλο βίντεο όπου μεταμορφώνει το πρόσωπό του με την πίεση των ίδιων του των χεριών, γεννώντας πρόσωπα με έντονη όψη που φέρνουν στο νου την ένταση των μασκών του θεάτρου Noh.



Στο The Preacher, δύο πίνακες που φέρουν τα αρχέτυπα του παραδείσου και της κόλασης στέκονται στις άκρες μιας ξύλινης σκηνής που μοιάζει με τη σκιά μιας γέφυρας. Απέναντί της βρίσκεται η ακουστική αντανάκλασή της, ένα ελεύθερο ηχείο που αντηχεί ψαλμούς μιας παιδικής χορωδίας σε συνδυασμό με το κήρυγμα ενός ιεροκήρυκα.



Στον Πύργο του παγωτού, διάφορα σύνεργα και κειμήλια που ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε σε παλαιότερα έργα και παραστάσεις ("Καταστρέφοντας τον Έλβις" 2016, "Ληστής Τραπεζών - Μην ξεχνάς την Κάτα σου" 2017, "Θεία Κλάρα" 2018 μεταξύ άλλων) δημιουργούν τον χάρτη μνήμης του καλλιτέχνη και έναν μνημονιακό άτλαντα της δικής του διαδρομής.

Ένα βίντεο τριών καναλιών δείχνει ηλικιωμένους ανθρώπους να τρώνε παγωτό, ο καθένας από αυτούς οργανώνει τη δική του αφήγηση με βάση την απλή πράξη του να το γλύφει.

Αυτή η καθαρή δράση θα αναπαρασταθεί το βράδυ των εγκαινίων, όπου ένας παγωτατζής με το πρόσωπο του Γιάννη Βαρελά θα προσφέρει στους επισκέπτες παγωτό φιστίκι, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν σε μια τελετουργία παγωτοφαγίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

Salted milk, the fire is Blue

8 Σεπτεμβρίου - 29 Οκτωβρίου 2022

Εγκαίνια 7 Σεπτεμβρίου 2022, 7μμ

Galerie Krinzinger - Βιέννη