ProjectPIATO: Ένα πρωτότυπο κόνσεπτ στο Πωλητήριο της Πινακοθήκης Γκίκα

Το #Project, μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία του Πωλητηρίου του Μουσείου Μπενάκη, επανέρχεται φέτος για τρίτη φορά ως #ProjectPIATO, και πλέον μπορούμε με σιγουριά να πούμε πως έγινε θεσμός! Καλλιτέχνες, designers και σχεδιαστές φιλοτέχνησαν αποκλειστικά για το Μουσείο Μπενάκη μια συλλογή από συλλεκτικά κεραμικά πιάτα όλο χρώμα, έμπνευση και δημιουργική διάθεση. Κοινός σκοπός όλων η διατήρηση παραδοσιακών τεχνικών που τείνουν να εκλείψουν.

Το σύνολο των έργων ξεπερνά κάθε προσδοκία- οι πολύτιμοι φίλοι και συνεργάτες του Μουσείου μεταποίησαν, διακόσμησαν και φιλοτέχνησαν με απόλυτη ελευθερία στην έμπνευση και τα υλικά. Στα χέρια τους, απλά κεραμικά πιάτα μεταμορφώνονται σε μοναδικά έργα τέχνης, χάρη στην ανεξάντλητη δημιουργικότητα και φαντασία του κάθε δημιουργού.

Τα συλλεκτικά πιάτα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα εκτεθούν και θα τεθούν προς πώληση στο Πωλητήριο της Πινακοθήκης Γκίκα από την Τρίτη 23/11 μέχρι και τη Δευτέρα 29/11. Έπειτα θα διοχετευθούν και στα υπόλοιπα Πωλητήρια του Μουσείου.

Soteur

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου της Νηματουργίας Μέντης-Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α.) και τη συμβολή της στη διατήρηση παραδοσιακών τεχνικών που τείνουν να εκλείψουν. Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του ΝΗ.Μ.Α. εδώ.

Ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική τους προσφορά τους: Αναστασοπούλου Βανέσσα, Βάμιαλη Σοφία, Γιαγδζόγλου Λεώνη, Γιαννούτσος Γιώργος, Γρηγορίου Μαρία, Δαϊσπύρου Σοφία, ΔΙΚΑΔΕΚΑ, Ελευθεριάδη Νίκη, Ζαράρη Σοφία, Ζαχαράκη Έλσα, Ζώης Γιάννης (Into Ceramics), Κανελλοπούλου Ελένη, Καραγεώργη Τίνα, Καρακαλπάκη Χριστίνα, Καρύδη Γεωργία, Καρυοφύλλη Νεφέλη (Tree In Blossom), Καστρινάκης Αντώνης, Κεραμέα Ζωή, Κοντογιαννοπούλου Λήδα, HAK STUDIOS, Κυριακούλης Αντώνης, Λεβέντη Ηρώ, Λατούφη Κατερίνα, Λούρμπα Μαριάννα, Μάρκου Δήμητρα, Μαύρου Σοφία, Μαύρου Χρυσοκώνα, Μοσχοπούλου Πορφυρία, Νικόλτσος Πέτρος, Ξενάκη Μελίνα, Παπαδόπουλος Γιάννης, Παπατριανταφυλλόπουλος Κώστας, Παπατριανταφυλλοπούλου Στεφανία, Παχή Βάσια, Περιβολάρη Κική, Πετράκης Τζαννής, Πετρόπουλος Νίκος, Πολύζος Νίκος, Πριοβόλου Βούλα, Ρίζου Μαριέλλα, Ρόκος Στέφανος, Ρώτσου Κατερίνα, Στάη Αλεξάνδρα (The Blue White), Σταμάτη Κατερίνα (psit jewelry), Στρουμπούλη Αλίκη, Τοπαλίδου Ευρυδίκη, Τότσικα Ράνια (Pink Dolphin), Τρίγκα Βάσω, Τσενέ Χριστίνα, Χαΐνης Σωτήρης, Χασιώτης Απόστολος, Χατζηπανηγύρη Ιωάννα, ΧΟΥΣ (Χουσάκος Εμμανουήλ), Χρηστίδης Χρήστος - Μαϊδάτσης Μιχάλης (chrisma58), Χριστοφορίδη Κατερίνα, Akarea Design, Aluminati, ANAKTAE, Aumorfia, B612, Bassmentrats, Brickhomestudio, Blaqk_2, Bulut Eduard Alan (ELLASTRATION Ceramics), Concrete Project, Croquisby Qupa, Imaginary Rooms (RTMone, Στασινού Νάντια), Jazzt design, Kanella, Kimale, metoo communicationdesign, MNP Athens, Onebran, Shedia Art, Soteur, Studiolav, StudioDellaGrammatica.

RTMone