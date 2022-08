Πέθανε ο σκηνοθέτης των «Air Force One» και «Das Boot», Βόλφγκανγκ Πέτερσεν

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Γερμανός σκηνοθέτης Βόλφγκανγκ Πέτερσεν.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ σευναριογράφος και σκηνοθέτης ήταν γνωστός για ταινίες όπως οι Das Boot, Air Force One και In the Line of Fire.

Πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας στο σπίτι του, δίπλα στη σύζυγό του Μαρία Μπόργκελ. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον μάνατζέρ του.

Αφού σκηνοθέτησε το θρίλερ One of the Other of Us και το queer δράμα Die Konsequenz, ο Πέτερσεν έγινε διάσημος με το Das Boot του 1982, ένα δράμα για ένα γερμανικό υποβρύχιο του Β'ΠΠ.

Η ταινία κέρδισε κοινό και κριτικούς και προτάθηκε για έξι Όσκαρ, μεταξύ των οποίων καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου από τον ίδιο.

Ακολούθησε η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του, η περιπέτεια φαντασίας The NeverEnding Story. Έγινε διεθνής επιτυχία και τον οδήγησε σε μία αξιοζήλευτη πορεία στο Χόλιγουντ.

Συνεργάστηκε με τον Κλιντ Ίστγουντ στο In the Line of Fire, το οποίο προτάθηκε για τρία Όσκαρ, πριν συνεργαστεί με τον Ντάστιν Χόφμαν το 1995 στο Outbreak και τον Χάρισον Φορντ στο Air Force One του 1997.

Τα επόμενα χρόνια ο Πέτερσεν σκηνοθέτησε την περιπέτεια The Perfect Storm, το πολεμικό έπος της Troy και το remake του Poseidon. Το τελευταίο ήταν μια εμπορική αστοχία ωστόσο.

«Αυτό που μάλλον δεν έπρεπε να κάνω είναι η ταινία Poseidon», είχε πει σε συνέντευξή του το 2016. «Κάποια στιγμή αποτυγχάνεις» είχε παραδεχθεί.

Στη συνέχεια αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα 10 ετών πριν επιστρέψει το 2016 με τη γερμανική κωμωδία Vier gegen die Bank.

Με πληροφορίες του Guardian/Variety