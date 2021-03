Όταν οι Kings of Leon είδαν ξαφνικά μπροστά τους τον Μικ Τζάγκερ

Για τη βραδιά που ο Μικ Τζάγκερ εμφανίστηκε σε συναυλία τους, τα ποιήματα στις χαρτοπετσέτες αλλά και το στυλ της καραντίνας μίλησε ο Caleb Followill, των Kings of Leon.

Σε εκτενές δημοσίευμα του ΒΒC, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου δίσκου του σχήματος, ο Caleb Followill, μίλησε για διάφορες πτυχές από την ιστορία των Kings of Leon.



Το συγκρότημα, που κατέκτησε το διεθνές ακροατήριο ήδη με τον πρώτο του δίσκο, το 2003, αποτελείται από τρία αδέρφια, γιοι ενός ευαγγελιστή ιεροκήρυκα, που γοητεύτηκαν από το rock 'n' roll και σχημάτισαν τη μπάντα μαζί με έναν ξάδερφό τους το το 1999. Ήδη πριν από την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου είχαν γίνει γνωστοί για τον rock 'n' roll τρόπο ζωής τους.



Οι Kings of Leon ήδη από νωρίς, με τις θορυβώδεις εμφανίσεις τους και τα βρώμικα riffsμ κέρδισαν την εκτίμηση των μουσικών που τους ενέπνεαν, αναφέρει το BBC.



Ο Caleb Followill θυμάται την πρώτη φορά που ο Μικ Τζάγκερ τους παρακολούθησε για πρώτη φορά ζωντανά, το 2004. «Πριν καλά καλά το καταλάβουμε», λέει για μία σειρά άδειων καθισμάτων στον χώρο της συναυλίας «ήταν εκεί ο Μικ (...) και χόρευε».



«Κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον σε στιλ 'Διάολε, αυτό είναι σουρεάλ'. Ξεκίνησα να χορεύω περισσότερο. Ναι, σίγουρα έκανα κάποιες φιγούρες που δεν είχα κάνει στο παρελθόν», ανέφερε ο Caleb Followill.



Στίχοι σε χαρτοπετσέτες



Είκοσι χρόνια προτού οι Kings of Leon γίνουν το πρώτο όνομα σε φεστιβάλ, ο Caleb Followill, έκανε μία συμφωνία με έναν από τους φίλους του. «Πηγαίναμε σε τυχαία μπαρ, σε όλο τον κόσμο», λέει ο τραγουδιστής. «Όπου και αν ήμασταν, αν είχαμε μία μέρα ρεπό, βάζαμε το δάχτυλό μας στον χάρτη και πηγαίναμε στο πρώτο συνοικιακό μπαρ».



«Καθόμασταν εκεί και παίρναμε χαρτοπετσέτες. Έγραφα ποίηση και ζωγράφισε. Τις ανταλλάσσαμε», ανέφερε. Ο φίλος του μάλλον βγήκε κερδισμένος από αυτή τη συναλλαγή. Πρόσφατα ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο με τους στίχους του Use Somebody πωλήθηκε έναντι 6.600 δολαρίων σε δημοπρασία - τα μεθυσμένα αυτά ποιήματα ίσως μία μέρα αποκτήσουν αξία.



«Ανοίγω βιβλία και έχω χαρτοπετσέτες από τα μπαρ όλου του κόσμου», λέει ο Caleb στο BBC.



Νέος δίσκος

Ο νέος δίσκος του σχήματος ηχογραφήθηκε με χαλαρούς ρυθμούς. Στα Blackbird Studios του Nashville το σχήμα παρέμεινε για 10 μήνες παίζοντας με vintage όργανα της δεκαετίας του 1960 και επιτρέποντας στους εαυτούς τους να πειραματιστούν με μελωδίες και διασκευές.



Τα sessions παρατάθηκαν πέρα από τον Νοέμβριο του 2019 που έληγε η αρχική προθεσμία. Όταν ο κορωνοϊός χτύπησε, αποφάσισαν να δώσουν παράταση μέχρι το τέλος του lockdown. O Caleb θεωρεί τη «μεγάλη παύση» ως δώρο.



«Μόλις τα πράγματα επανέλθουν στο φυσιολογικό, γνωρίζουμε τη διαδικασία: ένας δίσκος και μετά περιοδεία για έξι μήνες, κατόπιν επιστροφή στο σπίτι και έξι μήνες μακριά και ύστερα επιστροφή στο στούντιο. Αυτή η διαδικασία δεν αποτελεί μέρος της ζωής μας τώρα, οπότε γιατί να μην συνεχίζουμε να κάνουμε μουσική;» αναρωτιέται ο Caleb που παράλληλα αναφέρει πως το lockdown του επέτρεψε να πειραματιστεί με διάφορα κουρέματα.



«Τα έκανα όλα», λέει γελώντας. «Το πρόσωπό μου πήρε κάθε μορφή που μπορείτε να φανταστείτε. Το μουστάκι μου ήταν αρκετά επικό για ένα διάστημα, αλλά στη σύζυγό μου δεν άρεσε ιδιαίτερα. Από την άλλη ο δίχρονος γιός του έμεινε έκπληκτος όταν το μουστάκι εξαφανίστηκε.



Με πληροφορίες από ΒΒC