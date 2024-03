Όσκαρ 2024: Το αφιέρωμα σε όσους έχασαν τη ζωή τους – Μάθιου Πέρι, Αλεξέι Ναβάλνι και Τίνα Τέρνερ

Οι διοργανωτές των Όσκαρ αφιέρωσαν μερικά λεπτά στην 96η τελετή των βραβείων για να θυμηθούν τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που έχασαν τη ζωή τους το 2023.

Στη σκηνή των Όσκαρ ο Αντρέα Μποτσέλι και ο γιος του Ματέο και μαζί τραγούδησαν το «It’s Time to Say Goodbye», ενώ στις οθόνες προβάλλονταν φωτογραφίες των ηθοποιών και καλλιτεχνών που έφυγαν από τη ζωή τους προηγούμενους μήνες.

Ανάμεσά σε αυτούς που «επέστρεψαν» για λίγη ώρα στα Όσκαρ ήταν φυσικά και ο Μάθιου Πέρι, ο λατρεμένος Τσάντλερ από τη θρυλική σειρά «Τα Φιλαράκια» που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή τους περασμένους μήνες.

Μάλιστα, το αφιέρωμα ξεκίνησε με ένα μικρό βίντεο του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε τον Φεβρουάριο του 2024.

Τα Όσκαρ τίμησαν ηθοποιούς και καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων οι Χάρι Μπελαφόντε, Γκλέντα Τζάκσον, Ράιαν Ο'Νιλ, Τομ Γουίλκινσον κ.α..

'Οσκαρ 2024: Οι απονομές των βραβείων

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

Οπενχάιμερ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Κρίστοφερ Νόλαν, Οπενχάιμερ

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Έμα Στόουν, Poor Things

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Οπενχάιμερ

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ντε'Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Ανατομία μιας Πτώσης

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

American Fiction

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

Ζώνη Ενδιαφέροντος

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Οπενχάιμερ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ

Οπενχάιμερ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ / ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Οπενχάιμερ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

What Was I Made For (από την ταινία Barbie)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΧΟΣ

Ζώνη Ενδιαφέροντος

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

Godzilla Minus One

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το Αγόρι και ο Ερωδιός

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

20 Μέρες στη Μαριούπολη

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The Last Repair Shop

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The Wonderful Story of Henry Sugar