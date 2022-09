«Όλη η ομορφιά και η αιματοχυσία»: Ο φετινός Χρυσός Λέοντας της Βενετίας στις Νύχτες Πρεμιέρας

Το ντοκιμαντέρ της Λόρα Πόιτρας «Όλη η ομορφιά και η αιματοχυσία» (All the beauty and the bloodshed), ο πολυσυζητημένος Χρυσός Λέοντας του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας, θα προβληθεί στις φετινές Νύχτες Πρεμιέρας.

Η ταινία που θα κάνει την ελληνική της πρεμιέρα στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας αφηγείται την ταραχώδη ζωή και το έργο της κορυφαίας φωτογράφου Ναν Γκόλντιν. Ταυτόχρονα, όμως, καταγράφει τον επίμονο αγώνα της να ξεσκεπάσει την δυναστεία μεγιστάνων φαρμακοβιομηχάνων που κρυβόταν πίσω από τη θανατηφόρα επιδημία οπιοειδών OxyContin η οποία στοίχισε τη ζωή σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

Με ένα πολλαπλά συγκλονιστικό φιλμ, η βραβευμένη με Όσκαρ δημιουργός διηγείται πώς ένας άνθρωπος μετέτρεψε το προσωπικό του τραύμα σε σανίδα σωτηρίας για τους άλλους, αποδεικνύοντας ότι το να αλλάξεις τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη μορφή τέχνης και η ύστατη πολιτική πράξη. Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για μια από τις ταινίες της χρονιάς.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για την 28η έκδοσή του, πιο αισιόδοξο και πλούσιο σε δράσεις από ποτέ. Ο διεθνής θεσμός προσφέρει μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες και διεξόδους στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, αναδεικνύει νέες φωνές του παγκόσμιου σινεμά, παρουσιάζει στο κοινό μερικές από τις καλύτερες και πιο προσδοκώμενες ταινίες της χρονιάς συνοδεία εκλεκτών προσκεκλημένων και διοργανώνει αφιερώματα, ειδικές προβολές, masterclasses και παράλληλες εκδηλώσεις, δικαιώνοντας τη φανατική αγάπη των θεατών όλα αυτά τα χρόνια.

Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2022, στους φυσικούς του χώρους, τις αίθουσες 12μηνης λειτουργίας Άστορ, Άστυ, Δαναός 1 & 2, Ιντεάλ, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Τριανόν, Παλλάς, αλλά και για πρώτη φορά και για μία ξεχωριστή προβολή στην αίθουσα Village Cinemaw - VMax Sphera @ The Mall Athens.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα των προβολών που ανακοινώνεται απόψε στη συνέντευξη Τύπου συντονιστείτε στα sites aiff.gr και cinemagazine.gr.