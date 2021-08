Οι ταινίες που θα δούμε στις αίθουσες από την Πέμπτη 19/08

Παλιότερα η Πέμπτη μετά τον Δεκαπενταύγουστο σηματοδοτούσε την έναρξη της νέας κινηματογραφικής σεζόν. Τα τελευταία χρόνια, που εισήλθαν και οι πλατφόρμες στο παιχνίδι, η έννοια της σεζόν φθίνει, άλλωστε τα περισσότερα έντυπα και sites ετοιμάζουν λίστες με τις καλύτερες ταινίες στο τέλος της κάθε χρονιάς και όχι της «σεζόν».

Αν πάντως το Ζήτημα Χρόνου του Τομ ΜακΚάρθι (Spotlight) είναι ενδεικτικό της σοδειάς που αναμένουμε από ΗΠΑ, τότε μας περιμένει μια συναρπαστική κινηματογραφική σεζόν. Ξεκινά σαν ταινία μυστηρίου, στην πορεία σε οδηγεί σε ατραπούς που δεν περίμενες και διαθέτει μια ερμηνεία οσκαρικών προδιαγραφών από τον Ματ Ντέιμον.

Mε το Τhe Suicide Squad η DC παίρνει με μεταγραφή από τη Marvel τον σκηνοθέτη Τζέιμς Γκαν (Guardians of the Galaxy) για να κάνει χαλαρό reboot σε μια ταινία που έκοψε πολλά εισιτήρια, άλλα άφησε ανάμεικτες εντυπώσεις. Η ταινία έχει αναμφίβολα πολλές ιδέες, κάποιες καλές, κάποιες λιγότερο, το σάουντρακ της είναι φανταστικό, μα το φλερτ της με το κακό γούστο ίσως ξενίσει μερίδα θεατών. Το Ξαδελφάκι μου είναι η γαλλική κομεντί της εβδομάδας που, περιέργως, υπογράφει ο Γιαν Κουνέν της Συμμορίας Ντόμπερμαν, ενώ το Ταξίδι με τον Δράκο μου θα κρατήσει συντροφιά στους νεαρότερους σινεφίλ.

Τον κατάλογο των νέων ταινιών συμπληρώνει μια τριπλέτα εξαιρετικών επανεκδόσεων. Η Κόκκινη Ταινία εγκαινιάζει την επιστροφή της κισλοφσκικής Τριλογίας των Χρωμάτων στις ελληνικές αίθουσες με την καλύτερη ταινία της σειράς, η σαρκική Μπέτι Μπλου έρχεται για να παρασύρει τους σινεφίλ σε ένα φιλμικό όργιο παράφορου έρωτα, ενώ για όσους αναζητούν απεγνωσμένα ένα δίωρο συμπυκνωμένης φιλμικής ευφορίας, ο Φρανκενστάιν Τζούνιορ είναι εδώ για να δώσει τη λύση.