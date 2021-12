Ο Τζον Γουότερς επιλέγει τις καλύτερες ταινίες του 2021

Ο Δεκέμβριος συνοδεύεται κάθε χρόνο από μια αγαπημένη σινεφιλική ασχολία: την αναζήτηση άρθρων και λιστών με τα καλύτερα της χρονιάς που, μοιραία, βρίσκονται σε υπερπροσφορά.

Πλάι σε βραβεία ενώσεων, λίστες και ανασκοπήσεις έγκριτων εντύπων και κριτικών, είναι κι αγαπημένοι σκηνοθέτες οι οποίοι, παραδοσιακά, δημοσιεύουν τη λίστα τους με τα καλύτερα της χρονιάς. Μία από τις λίστες που περιμένουμε πώς και πώς είναι εκείνη του Τζον Γουότερς, αυτού του απίθανου τύπου, του «πάπα» του κακού γούστου. Στις λίστες του, πλάι σε ιδιοσυγκρασιακά έργα που αναμενόμενα θα επέλεγε, θα βρεις κατά καιρούς ακόμα και συμβατικές οσκαρικές απόπειρες.

Ο Γουότερς δεν μας απογοήτευσε ούτε φέτος, δημοσιεύοντας τη λίστα του με τις καλύτερες ταινίες του 2021, αφήνοντας και σχόλια για μερικές. Προβοκάτορες όπως ο Τομ Σιξ (της φήμης του ανοσιουργήματος The Human Centipede) και ο Κασπάρ Νοέ έχουν την τιμητική τους, το οριακό arthouse των Κουεντίν Ντιπιέ και Μπρούνο Ντιμόν βρίσκει χώρο, όπως και το Red Rocket του Σον Μπέικερ, για το οποίο ο Γουότερς αναφωνεί με ενθουσιασμό «το ανδρικό βλέμμα βγαίνει από τη ντουλάπα και , επιτέλους, το γαμ***** frontal nudity επιστρέφει στις arthouse αίθουσες, όπου ανήκει». Για την κατά Τζοέλ Κοέν εκδοχή της σαιξπηρικής τραγωδίας The Tragedy of Macbeth έχει να πει ότι μοιάζει «σαν να επέστρεψε ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν στη ζωή και να γύρισε Σαίξπηρ στο πανί».

Την πρώτη θέση την κράτησε για την «Annette» του Λεός Καράξ και των Sparks.

Όσο για την πρώτη θέση; Tην κράτησε για την Annette του Λεός Καράξ και των Sparks, το αντισυμβατικό (και απρόσμενα me too) μιούζικαλ με τους Άνταμ Ντράιβερ και Μαριόν Κοτιγιάρ και..μια μαριονέτα. «Ένα παλαβό, over the top και, ευτυχώς, αυτάρεσκο μιούζικαλ με την μουσική των Sparks το οποίο πρέπει να δεις και να ανακαλύψεις από μόνος σου, ώστε να μην σου χαλάσει κανείς τις εκπλήξεις», σχολιάζει. Σωστά τα λες, Τζον.

Η πλήρης δεκάδα του Τζον Γουότερς:

10. Τhe Onania Club (Tom Six)

9. Saint-Narcisse (Bruce LaBruce)

8. The Tragedy of Macbeth (Joel Coen)

7. Red Rocket (Sean Baker)

6. Mandibles (Quentin Dupieux)

5. The Most Beautiful Boy in the World (Kristina Lindström, Kristian Petri)

4. France (Bruno Dumont)

3. Vortex (Gaspar Noe)

2. Summer of Soul (…or, when the revolution could not be televised) (Ahmir “Questlove” Thompson)

1. Annette (Leos Carax)