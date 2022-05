Ο Τζεφ Κουνς έρχεται το καλοκαίρι στην Ύδρα με το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ

Ο Τζεφ Κουνς, ένας από τους μεγαλύτερους σταρ σύγχρονους καλλιτέχνες, αμφιλεγόμενος, αλλά και πρωτοπόρος, και ένας από τους καλλιτέχνες με τα πιο ακριβά έργα παγκοσμίως, επιστρέφει στην Ύδρα με ένα πρότζεκτ που θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Η εγκατάσταση θα γίνει στα Σφαγεία της Ύδρας που το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ έχει μετατρέψει εδώ και πολλά χρόνια σε πολιτιστικό τοπόσημο (DESTE Project Space) και στο οποίο παρουσιάζονται κάθε καλοκαίρι έργα σημαντικών καλλιτεχνών με παγκόσμια λάμψη και επιρροή.

Η έκθεση του Τζεφ Κουνς θα ξεκινήσει στις 21 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Το πολυαναμενομενο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιδρύματος, έργο θα παρουσιαστεί φέτος στα Σφαγεία της Ύδρας τον Ιούνιο, μετά από αναβολές λόγω της πανδημίας τα τελευταία δύο χρόνια.

Το περίφημο «Μπαλόνι» και το «Rabbit» του Τζεφ Κουνς ήταν τα πιο ακριβά έργα καλλιτέχνη που βρίσκεται εν ζωή.

Ο Τζεφ Κουνς έγινε γνωστός στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ως μέλος μιας γενιάς καλλιτεχνών που εξερευνούσε το νόημα της τέχνης και του θεάματος σε μια εποχή κορεσμένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Με τη δηλωμένη καλλιτεχνική του πρόθεση να «επικοινωνήσει με τις μάζες» κάνει χρήση εννοιολογικών κατασκευών, δημιουργώντας πολυτελείς εικόνες και περίτεχνα ταμπλό, τα οποία, κάτω από το σαγηνευτικό τους εξωτερικό, εμπλέκουν τον θεατή σε έναν μεταφυσικό διάλογο με την πολιτιστική ιστορία.

Γεννημένος στο Γιορκ της Πενσυλβάνια το 1955, σπούδασε στο School of the Art Institute of Chicago και στο Maryland Institute College of Art στη Βαλτιμόρη, λαμβάνοντας πτυχίο BFA από το τελευταίο το 1976. Από την πρώτη του ατομική έκθεση το 1980, το έργο του έχει εξελιχθεί από μικρής κλίμακας συναρμολογήσεις από παιχνίδια και αντικείμενα που βρέθηκαν πεταμένα μέχρι τα εμβληματικά πλέον μνημειακά έργα του, μεταξύ των οποίων τα τεράστια ζώα-μπαλόνια και τα ανθισμένα γλυπτά, όπως το Puppy (1992), το οποίο είναι μόνιμα εγκατεστημένο στο Μουσείο Guggenheim του Μπιλμπάο.

Ο Κουνς εφιστά την προσοχή στη συνέχεια των εικόνων, καθώς αυτές περνούν μέσα στον χρόνο, συνδυάζοντας ιστορικές αναφορές στην τέχνη με εικόνες και αντικείμενα της καθημερινότητας, από κοινά προϊόντα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι σύμβολα σεξουαλικότητας και υπέρβασης.