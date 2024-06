Ο Κέβιν Σπέισι παραδέχεται δακρυσμένος ότι «άπλωνε τα χέρια του» στο παρελθόν

«Άπλωνα τα χέρια μου» κατά το παρελθόν, παραδέχθηκε ο Κέβιν Σπέισι.

Μιλώντας στον Πιρς Μόργκαν, ο 64χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά του ήταν στα όρια, σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά που ήταν η αφορμή ουσιαστικά για να τερματιστεί η καριέρα του το 2017.

Πέρυσι, ο Σπέισι κρίθηκε αθώος για όλες τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον τεσσάρων ανδρών μεταξύ 2001 και 2013 μετά από δίκη στο Λονδίνο και το 2022 ένα αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε αντίστοιχη αγωγή για σεξουαλική επίθεση εναντίον του. Επί του παρόντος εναντίον του εκκρεμεί δίκη για ισχυρισμό, τον οποίο αρνείται, ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν άνδρα το 2008.

Μιλώντας στον Μόργκαν, ο Σπέισι είπε ότι το σπίτι του στη Βαλτιμόρη, όπου ζει από το 2016, κατασχέθηκε και βγαίνει σε δημοπρασία επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα «πολλά εκατομμύρια» που οφείλει σε νομικούς λογαριασμούς. Η συνέντευξη, που μεταδόθηκε στο κανάλι του Πιρς Μόργκαν Uncensored στο YouTube, περιλάμβανε μια άμεση αναφορά στο πώς ο Σπέισι κρίνει σήμερα την προηγούμενη συμπεριφορά του.

Όταν ρωτήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε με το ότι «η συμπεριφορά του ήταν στα όρια», ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός είπε: «Το να απλώνω τα χέρια μου, να αγγίζω κάποιον σεξουαλικά με τρόπο που δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή ότι δεν ήθελε». Όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε, ρωτώντας για το αν ενδεχομένως αυτή να είναι εγκληματική συμπεριφορά, ο κ. Σπέισι είπε ότι «ήταν ευγενικός με τους ανθρώπους» και δεν θα χρησιμοποιούσε τη λέξη «χουφτώνω» για να περιγράψει τις πράξεις του. «Θέλεις να είσαι ευγενικός. Θέλεις να δεις αν θα ανταποκριθεί ο άλλος θετικά», πρόσθεσε.

Ο Μόργκαν τότε, τον ρώτησε: «Θα έλεγες ότι όλα αυτά ήταν συναινετικά ή ήταν μια προσπάθεια αποπλάνησης, διότι αν σε απωθήσει, εξ ορισμού γίνεται μάλλον μη συναινετικό, ότι αν απλώνεις τα χέρια, αν χαϊδεύεις έναν άνθρωπο και αυτός δεν το θέλει…». «…Τότε θα πρέπει να σε ενημερώσει ότι δεν θέλει να το κάνει, ώστε να καταλάβεις ότι δεν είναι συναινετικό και να σταματήσεις», είπε ο Σπέισι. Ερωτηθείς αν μπορούσε να καταλάβει ότι ένας νεαρός ηθοποιός μπορεί να ανησυχούσε ότι κάποιος με την επιρροή του θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα του εάν απέρριπτε την προσέγγισή του, ο κ. Σπέισι είπε: «Ναι».

Ο ηθοποιός είπε ότι είναι έτοιμος να «λογοδοτήσει» για κάποιες από τις προηγούμενες ενέργειές του, τις οποίες περιγράφει ως «κακή, κακή, κακή συμπεριφορά». Είπε επίσης ότι «πολλοί άνθρωποι» έχουν κάνει ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον του.

Μιλώντας για το σπίτι του, που βγαίνει σε δημοπρασία για να μπορέσει να πληρώσει τους νομικούς του λογαριασμούς, είπε: «Αυτή την εβδομάδα, το σπίτι που μένω στη Βαλτιμόρη πωλείται, το σπίτι μου βγαίνει σε δημοπρασία. Πρέπει να επιστρέψω στη Βαλτιμόρη και να βάλω όλα μου τα πράγματα σε κάποιον αποθηκευτικό χώρο. Οπότε η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι δεν είμαι σίγουρος πού θα ζήσω τώρα, αλλά βρίσκομαι στη Βαλτιμόρη… από τότε που ξεκινήσαμε τα γυρίσματα του House of Cards εκεί… μετακόμισα εκεί, το 2012». Όταν ρωτήθηκε γιατί πουλούσε το σπίτι, απάντησε: «Δεν μπορώ να πληρώσω τους λογαριασμούς που χρωστάω. Μερικές φορές σκέφτηκα να υποβάλω αίτηση πτώχευσης, αλλά καταφέραμε να το αποφύγουμε αυτό, τουλάχιστον μέχρι σήμερα». Ο Σπέισι είπε ότι χρωστά «πολλά εκατομμύρια» δολάρια λόγω νομικών λογαριασμών και φάνηκε να δακρύζει, όπως σε πολλά σημεία της συνέντευξης.

Τον Μάιο, ο κ. Σπέισι αρνήθηκε νέες κατηγορίες εναντίον του που προβλήθηκαν στο ντοκιμαντέρ του Channel 4, «Spacey Unmasked» (Ο Σπέισι χωρίς μάσκα). Οι ηθοποιοί Ruari Cannon και Danny De Lillo ισχυρίστηκαν και οι δύο ανάρμοστη συμπεριφορά του κ. Spacey στο ντοκιμαντέρ. Ο Cannon ισχυρίστηκε ότι ο κ. Σπέισι τον άγγιξε ακατάλληλα δημόσια σε μια media βραδιά για τη θεατρική παραγωγή Old Vic το 2013. Ο κ. Σπέισι είπε ότι ο ισχυρισμός ήταν «γελοίος και δεν συνέβη ποτέ». Ο De Lillo ισχυρίστηκε ότι ο ηθοποιός πίεσε τη βουβωνική χώρα του προς το πρόσωπό του ενώ καθόταν σε μια παραγωγή στο ίδιο θέατρο. Ο κ. Σπέισι είπε ότι βρίσκει την κατηγορία «εντελώς προσβλητική». Μετά τη μετάδοση του ντοκιμαντέρ, μια ομάδα σταρ του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των Σάρον Στόουν, Στίβεν Φράι και Λίαμ Νίσον, ζήτησαν να επιτραπεί στον Σπέισι να επιστρέψει στην υποκριτική. Μιλώντας στην Telegraph, η Σάρον Στόουν είπε: «Ανυπομονώ να δω τον Κέβιν πίσω στη δουλειά. Είναι μια ιδιοφυΐα».

Ο Σπέισι κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την American Beauty το 2000 και Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία The Usual Suspects το 1995. Διετέλεσε επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής στο Old Vic Theatre στο Λονδίνο μεταξύ 2004 και 2015. Ο Σπέισι απολύθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς House of Cards του Netflix μετά τις πρώτες κατηγορίες εναντίον του το 2017. Οι σκηνές του από την επερχόμενη τότε ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «All the Money in the World»​​ διαγράφηκαν και γυρίστηκαν ξανά με τον Καναδό ηθοποιό Κρίστοφερ Πλάμερ να τον αντικαθιστά.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian