Ο ακατάβλητος Έλτον Τζον κυκλοφορεί νέο άλμπουμ με Ντούα Λίπα, Νίκι Μινάζ, Στίβι Γουόντερ

Ο Έλτον Τζον ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ που έκανε κατά τη διάρκεια του lockdown του κορωνοϊού, με μια σειρά εκλεκτών καλεσμένων που συνέβαλαν εξ αποστάσεως ή διατηρώντας την κοινωνική απόσταση στην νέα μουσική παραγωγή του.

Στο The Lockdown Sessions, που θα κυκλοφορήσει στις 22 Οκτωβρίου, θα ακούσουμε τους Dua Lipa, Stevie Wonder, Lil Nas X, Stevie Nicks, Gorillaz, τον frontman των Pearl Jam, Eddie Vedder, τους ράπερς Young Thug και Nicki Minaj, την τραγουδίστρια της country Brandi Carlile και άλλους.

Σε μια δήλωσή του ο Έλτον Τζον εξηγεί με ποιο τρόπο ηχογράφησαν το άλμπουμ αφού μερικές από τις ηχογραφήσεις έπρεπε να γίνουν από απόσταση, μέσω Zoom, κάτι που προφανώς δεν είχε κάνει ποτέ πριν. Κάποιες άλλες έγιναν με πολύ αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας, με γυάλινα διαχωριστικά.

«Όλα τα κομμάτια τα οποία δούλεψα ήταν πραγματικά ενδιαφέροντα και ποικίλα, πράγματα που ήταν εντελώς διαφορετικά από ό,τι γνωρίζω, πράγματα που με έβγαλαν από τη άνεσή μου και με έβαλαν σε μια εντελώς νέα περιοχή. Και συνειδητοποίησα ότι υπήρχε κάτι περίεργα οικείο στο να δουλεύεις έτσι. Στην αρχή της καριέρας μου, στα τέλη της δεκαετίας του '60, δούλεψα με άλλους σαν μουσικός. Η συνεργασία με διαφορετικούς καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια του lockdown μου το θύμισε αυτό. Ήταν σαν να έγινε ένας πλήρης κύκλος και δημιουργήθηκε μια έκρηξη από όλο αυτό».

Το εξώφυλλο του άλμπουμ

Στο άλμπουμ περιλαμβάνεται επίσης μια έκδοση της επιτυχίας των Pet Shop Boys, It's a Sin, με τους Years & Years, με τους οποίους ο Έλτον Τζον ερμήνευσε το τραγούδι στα βραβεία Brit 2021 και το Nothing Else Matters των Metallica με φωνητικά της Miley Cyrus και τους Yo-Yo Ma και άλλους, τα οποία θα κυκλοφορήσουν επίσης ως μέρος ενός άλμπουμ των Metallica αυτόν τον μήνα.

Οι μουσικές «συνεδρίες» του λοκντάουν έχουν δώσει επίσης τη δυνατότητα στον Έλτον Τζον να υποστηρίξει έναν αριθμό ανερχόμενων τραγουδιστών, συμπεριλαμβανομένων των SG Lewis, Rina Sawayama και Jimmie Allen. Δέκα από τα 16 κομμάτια είναι νέα πρωτότυπα τραγούδια. Η συνεργασία του με τη Lipa, Cold Heart (Pnau remix), κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

Ο Έλτον Τζον ετοιμάζεται να ξεκινήσει την τελευταία του παγκόσμια περιοδεία, Farewell Yellow Brick Road, στις 28 Σεπτεμβρίου στην Κοπεγχάγη. Ξεκίνησε το 2018, αλλά αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Τον Ιούνιο, πρόσθεσε 31 επιπλέον ημερομηνίες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη το 2022, ενώ οι προγραμματισμένες συναυλίες θα ολοκληρώσουν την περιοδεία τον Μάιο του 2023.