To Netflix σάρωσε τα Gotham Awards με το Lost Daughter και το Squid Game

Τα Gotham Awards, μια γιορτή του ανεξάρτητου αμερικανικού σινεμά που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άνοιγμα και σε διεθνείς παραγωγές, πραγματοποίησαν χτες την 31η απονομή τους στη Νέα Υόρκη, εγκαινιάζοντας επισήμως την περίοδο των κινηματογραφικών βραβείων. Τα συγκεκριμένα βραβεία έχουν αποκτήσει αυξημένο ενδιαφέρον εσχάτως, καθώς μέσα στην τελευταία δεκαετία έχουν υποδείξει τέσσερις φορές τον οσκαρικό νικητή, βραβεύοντας τα Birdman, Spotlight, Moonlight και Nomadland.

Αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, δεν καθιστά οσκαρικό φαβορί τoν μεγάλο νικητή της βραδιάς, το Lost Daughter της Μάγκι Τζίλενχαλ με πρωταγωνίστρια την Ολίβια Κόλμαν, του δίνει όμως μια σημαντική ώθηση στον δρόμο για τις υποψηφιότητες. Η ταινία του Netflix που γυρίστηκε στις Σπέτσες, βασίζεται σε μυθιστόρημα της Έλενα Φεράντε και θα δούμε στη χώρα μας το καλοκαίρι στα θερινά πήρε 4 από τα 5 βραβεία στα οποία ήταν υποψήφια, καθιστώντας το Netflix μεγάλο νικητή της βραδιάς, καθώς η πολυσυζητημένη κορεατική σειρά του Squid Game έφυγε με το βραβείο Καλύτερης Νέας Σειράς διάρκειας άνω των 40 λεπτών.

Το δανέζικο animated ντοκιμαντέρ Flee, μια ταινία που συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να βρεθεί υποψήφια τόσο για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας όσο και για Ντοκιμαντέρ, όπως το περσινό Collective, έφυγε από την απονομή με το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της απονομής είναι ότι τα ερμηνευτικά βραβεία της ήταν φέτος gender neutral, με κοινές κατηγορίες αντρών για γυναικών. Υπάρχει μια μερίδα που θεωρεί πως η κατάργηση του διαχωρισμού των ερμηνειών σε ανδρικές και γυναικείες θα αποτελέσει ακόμα ένα βήμα προς την ισότητα των φύλων, δεν είμαστε σίγουροι, όμως, ότι οι ηθοποιοί συμφωνούν κατά βάθος, καθώς αυτή η πρακτική θα σημάνει τη μείωση των πιθανοτήτων τους για βράβευση.

Αναλυτικά τα βραβεία:

Καλύτερη Ταινία: The Lost Daughter

Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης: Μάγκι Τζίλενχαλ (The Lost Daughter)

Καλύτερο Σενάριο: The Lost Daughter

Καλύτερη Ερμηνεία σε Α’ Ρόλο: Ολίβια Κόλμαν (The Lost Daughter), Φράνκι Φάισον (The Killing of Kenneth Chamberlain) - Ισοπαλία

Καλύτερη Ερμηνεία σε Β’ Ρόλο: Τρόι Κότσουρ (CODA)

Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης: Εμίλια Τζόουνς (CODA)

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Flee

Καλύτερη Νέα Σειρά (διάρκεια > 40’): Squid Game

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: Drive My Car

Καλύτερη Νέα Σειρά (διάρκεια 40’): Reservation Dogs

Καλύτερη Νέα Σειρά Τεκμηρίωσης: Phlly D.A.

Καλύτερη Ερμηνεία σε Νέα Σειρά: Ιθαν Χοκ (The Good Lord Bird), Θούσο Μπέντου (The Underground Railroad) - Ισοπαλία