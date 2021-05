Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης: Μια διμερής έκθεση για τη μόδα και έμπνευση από την πανδημία

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη έδωσε στη δημοσιότητα επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με την επόμενη μεγάλη έκθεση που θα παρουσιάσει το Ινστιτούτο Κοστουμιών, μια διμερή έκθεση που εξερευνά την αμερικανική μόδα και θα διαρκέσει από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2022. Το μουσείο επικαλείται τόσο την αγωνία που προκαλείται από την πανδημία Covid-19 όσο και την αναταραχή εξαιτίας των διαδηλώσεων για τη φυλετική δικαιοσύνη του περασμένου έτους για να ενσωματώσει την κοινωνική σημασία του ρούχου στον προγραμματισμό του ινστιτούτου.

Ακριβώς η πανδημία είναι αυτή που θα δώσει την έμπνευση στην παρουσίαση του πρώτου μέρους της έκθεσης. Σηματοδοτώντας την 75η επέτειο του κέντρου κοστουμιού που φέρει το όνομα της Anna Wintour, διευθύντριας της αμερικανικής Vogue θα δημιουργηθεί ένα φανταστικό γυάλινο αμερικανικό σπίτι με διαφανείς τοίχους και δωμάτια των οποίων τα όρια θα είναι θολά, αντικατοπτρίζοντας τον μετασχηματισμό των εσωτερικών χώρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ θα περιλαμβάνει παραδείγματα της μόδας του 20ου και του 21ου αιώνα.

Φυσικά αυτό το νέο λεξικό της μόδας που αναπτύχθηκε στη διάρκεια της πανδημίας δε μπορεί να μη συμπεριλάβει τις δημιουργίες σχεδιαστών αθλητικών ειδών που είναι τα ρούχα που φορέθηκαν περισσότερο στη διάρκεια αυτής της χρονιάς και κατάφεραν να απεικονίσουν «μια μεταβαλλόμενη έμφαση στην αμερικανική μόδα που ορίζεται από τα συναισθήματα του φόβου, της απόλαυσης, της άνεσης, του άγχους, της ευημερίας, της μοναξιάς, της ευτυχίας, της ιδιοκτησίας, της αυτο-αντανάκλασης, μεταξύ άλλων» είπαν οι επιμελητές της έκθεσης. Τα σύγχρονα αυτά ρούχα θα εκτεθούν δίπλα σε μερικές ιστορικές πρώτες δημιουργίες αθλητικών αμερικανικών ειδών.

Δημιουργία του Christopher John Rogers από την κολεξιόν φθινόπωρο-χειμώνας 2020-21. Παρουσιάστηκε στο In America: A Lexicon of Fashion τον περασμένο Σεπτέμβρη. Courtesy of Christopher John Rogers. Image courtesy of the Metropolitan Museum of Art. Φωτο: Christina Fragkou

«Τον τελευταίο χρόνο, λόγω της πανδημίας, οι συνδέσεις με τα σπίτια μας έγιναν πιο συναισθηματικές, όπως και αυτές με τα ρούχα μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Andrew Bolton, επιμελητής του Ινστιτούτου Κοστουμιού. «Για την αμερικανική μόδα, αυτό σήμαινε αυξημένη έμφαση στο πως αντιλαμβανόμαστε την πρακτικότητα, αλλά και με πόσο διαφορετικά συναισθήματα συνδέονται οι χώροι του σπιτιού μας, με την κουζίνα να σχετίζεται με την ευεξία, για παράδειγμα, το υπνοδωμάτιο με την οικειότητα και το υπόγειο με το φόβο.

Ο Μπόλτον λέει ότι το πρώτο μέρος θα διερευνήσει τις εκφραστικές ιδιότητες της σύγχρονης αμερικανικής μόδας αλλά θα προτείνει να δούμε τις «βαθύτερες σχέσεις με θέματα δικαιοσύνης, ποικιλομορφίας και ένταξης», ακόμα και με την αμφισβήτηση του συγκεκριμένου λεξιλογίου. Σε αυτή τη βάση οργανώνεται και το διάσημο Met Gala, στις 13 Σεπτεμβρίου σε μια πιο «οικεία» όπως αναφέρουν οι διοργανωτές έκδοση, εάν επιτραπεί σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες υγείας και ασφάλειας.

Σύνολο του 2020 από τον Prabal Gurung από την επίδειξη στο In America: A Lexicon of Fashion, τον περασμένο Σεπτέμβρη. Courtesy of Prabal Gurung. Image courtesy of the Metropolitan Museum of Art. Φωτο: Paolo Lanzi/Imaxtree.com

Το δεύτερο μέρος της έκθεσης, μετά το «In America: A Lexicon of Fashion» θα είναι το «In America: An Anthology of Fashion» που θα ανοίξει τις πόρτες της στις 5 Μαΐου 2022 στα δωμάτια της American Wing, του Μητροπολιτικού Μουσείου για να παρουσιάσει ιστορικά και σύγχρονα κομμάτια μόδας γυναικεία και ανδρικά από τον 18ο αιώνα έως σήμερα. Στα παραδείγματα περιλαμβάνεται ένα εσωτερικό με σχέδια από την αμερικανίδα πρωτοπόρο αθλητικών ειδών Claire McCardell και ένα σαλόνι του 20ου αιώνα που σχεδιάστηκε από τον Frank Lloyd Wright και κατοικούνται από τα ξεχωριστά φορέματα του Charles James.

Αυτό το τμήμα της έκθεσης θα ασχοληθεί με την αφήγηση, παρουσιάζοντας μια σειρά κινηματογραφικών καρέ με εσωτερικά δωματίων που εξετάζουν το ρόλο του φορέματος στη διαμόρφωση της αμερικανικής ταυτότητας. Το επόμενο πιο εξωστρεφές Met Gala που γιορτάζει το δεύτερο μέρος της έκθεσης προγραμματίζεται στις 2 Μαΐου 2022 με τα έσοδα να πηγαίνουν στο Ινστιτούτο Κοστουμιού. Το 2019 συγκεντρώθηκαν πέντε εκατομμύρια δολάρια.

Όπως έχει ανακοινωθεί οικοδεσπότες για το γκαλά του Σεπτεμβρίου θα είναι οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Μπίλις Έιλις, Αμάντα Γκόρμαν και Ναόμι Οσάκα.

Veil Flag (2020) του Sterling Ruby Studio. Φωτο: Melanie Schiff. Courtesy of Sterling Ruby Studio

