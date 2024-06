Μια εικαστική έκθεση προκαλεί απειλές θανάτου και πολιτικές αναταράξεις στη Γερμανία

Η Γερμανίδα εικαστική καλλιτέχνις Sophia Süßmilch δήλωσε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή της, αφού η έκθεσή της στην Kunsthalle Osnabrück έγινε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των κεντροδεξιών πολιτικών.

Η έκθεση της Süßmilch στην Kunsthalle Osnabrück περιλαμβάνει γλυπτά, παραστάσεις, βίντεο και φωτογραφίες που προορίζονται ως ρεβιζιονιστικές προσεγγίσεις του παραμυθιού «Τα τρία γουρουνάκια». Αλληγορικά στη θέση των γουρουνιών βάζει ανθρώπους που «λεηλατούν» τα παιδιά και τις ζωές τους και αυτό δεν άρεσε καθόλου στους κεντροδεξιούς πολιτικούς της Γερμανίας, που κάλεσαν το κοινό να μποϋκοτάρει την έκθεση.

Μέλη του κόμματος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της Γερμανίας (CDU) στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας εξέδωσαν μια δήλωση στην οποία επικρίνουν την έκθεση για τις προκλητικές εικόνες της αποκαλώντας τη «απολύτως απαράδεκτη τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και οπτικά», ενώ άλλοι τοποθετήθηκαν υπέρ της δημιουργού, θεωρώντας την παρέμβαση ως προσπάθεια παρεμπόδισης της καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Η έκθεση της Sophia Süßmilch είναι μέρος της ομαδικής έκθεσης στην Kunsthalle Osnabrück στη βορειοδυτική Γερμανία με τίτλο «Kinder, Hört male alle her!» («Παιδιά, ακούστε!»), που αγγίζει θέματα όπως η ενδοοικογενειακή βία και ο κανιβαλισμός.

Η δήλωση των πολιτικών εστάλη λίγες ώρες πριν από τα δημόσια εγκαίνια της έκθεσης και αναφέρει ότι είναι «ακατανόητο πώς θα μπορούσε να εγκριθεί μια τέτοια έκθεση». Γράφοντας στην εφημερίδα «Die TAZ», ο δημοσιογράφος Harff-Peter Schönherr λέει ότι μια τέτοια διατύπωση υπονοεί ότι το CDU πιστεύει ότι οι εκθέσεις πρέπει να υπόκεινται σε επίσημη έγκριση – μια μορφή λογοκρισίας που είναι αντισυνταγματική.

Η καλλιτέχνιδα στέκεται ημίγυμνη στην εγκατάστασή της «Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in».