To Licorice Pizza του Πολ Τόμας Άντερσον καλύτερη ταινία της χρονιάς σύμφωνα με το National Board of Review

O χορός των ανασκοπήσεων των αμερικανικών ενώσεων κριτικής ξεκινά παραδοσιακά με το National Board of Review, ένα σωματείο με έδρα τη Νέα Υόρκη που έχει συσταθεί ακριβώς για αυτό τον σκοπό, δηλαδή για να επιλέγει τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.

Η τιμητική διάκριση της καλύτερης ταινίας της χρονιάς φέτος πήγε στο Licorice Pizza του Πολ Τόμας Άντερσον, το οποίο θα δούμε στη χώρα μας τον Ιανουάριο. Ο Αμερικανός δημιουργός πήρε και το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, ενώ το πρωταγωνιστικό ζεύγος των Αλέινα Χάιμ και Κούπερ Χόφμαν (υιού του Φίλιπ Σέιμουρ) μοιράστηκε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού.

Στις μεγάλες ερμηνευτικές κατηγορίες oι επιλογές του NBR ήταν ο Γουίλ Σμιθ που υποδύεται τον πατέρα των αδερφών Γουίλιαμς στο King Richard και η Ρέιτσελ Ζέγκλερ του West Side Story,με την ταινία του Σπίλμπεργκ να μπαίνει δυναμικά στην οσκαρική κούρσα, έπειτα από ενθουσιώδεις κριτικές και την, όπως λέγεται, θετικότατη υποδοχή που έλαβε σε μια προβολή που πραγματοποιήθηκε για τα μέλη της Οσκαρικής Ακαδημίας.

Όπως πάντα , στην σχετική ανακοίνωση του σωματείου μεγαλύτερο ενδιαφέρον ακόμα και από τα βραβεία παρουσιάζει το Top-10 της χρονιάς, στο οποίο θα βρεις και αναπάντεχες επιλογές. Φέτος το NBR συγκαταλέγει στη δεκάδα του και το Last Duel, μια ταινία που δυστυχώς πέρασε απαρατήρητη στις αίθουσες, πήρε, παραδόξως, χλιαρές κριτικές, ίσως όμως να αποτελεί την καλύτερη ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ από την εποχή του Blade Runner. Είναι το ενήλικο σινεμά μεγάλου κοινού που θέλουμε να βλέπουμε από τα studiο και οποιαδήποτε ενθάρρυνση προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και (επί της ουσίας) αμελητέα σαν αυτή εδώ, είναι πάντα ευπρόσδεκτη.

Ακολουθούν αναλυτικά τα βραβεία και οι λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς:

Καλύτερη Ταινία: Licorice Pizza

Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, (Licorice Pizza)

Α' Αντρικός Ρόλος: Γουίλ Σμιθ (King Richard)

Α' Γυναικείος Ρόλος: Ρέιτσελ Ζέγκλερ (West Side Story)

Β' Αντρικός Ρόλος: Κιάραν Χιντς (Belfast)

Β' Γυναικείος Ρόλος: Ονζανιού Έλις (King Richard)

Πρωτότυπο Σενάριο: A Hero

Διασκευασμένο Σενάριο: The Tragedy of Macbeth

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Encanto

Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός: Αλέινα Χάιμ/ Κούπερ Χόφμαν (Licorice Pizza)

Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης: Μάικλ Σαρνόσκι, (Pig)

Ξενόγλωσση ταινία: A Hero

Ντοκιμαντέρ: Summer of Soul

Καλύτερο Συνολικό Καστ: The Harder They Fall

Καλύτερη Φωτογραφία: The Tragedy of Macbeth

Βραβείο NBR για την Ελευθερία της Έκφρασης: Flee

Οι Καλύτερες ταινίες της χρονιάς (σε αλφαβητική σειρά)

Belfast

Don’t Look Up

Dune

King Richard

The Last Duel

Nightmare Alley

Red Rocket

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

TΟP- 5 Διεθνών Ταινιών (σε αλφαβητική σειρά)

Benedetta

Lamb

Lingui, The Sacred Bonds

Titane

The Worst Person in the World

TOP-5 Ντοκιμαντέρ (σε αλφαβητική σειρά)

Ascension

Attica

Flee

The Rescue

Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain

TOP- 10 Ανεξάρτητων ταινιών (σε αλφαβητική σειρά)

The Card Counter

C’mon C’mon

CODA

The Green Knight

Holler

Jockey

Old Henry

Pig

Shiva Baby

The Souvenir Part II