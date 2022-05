Κάννες 2022: Παρασκήνια, πρόβες και εκπλήξεις στα social media από την «βλάσφημη» Benedetta

H κινηματογραφική Benedetta, η καλόγρια που προκαλεί στην βλάσφημη ταινία του Paul Verhoeven, αναλαμβάνει για μία μέρα τα social media του 75ου Φεστιβάλ των Καννών.

Η ηθοποιός Virginie Efira, που υποδύθηκε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίμαχη ταινία, αναλαμβάνει σήμερα- ημέρα έναρξης του διάσημου κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, τον λογαριασμό του Facebook και του Instagram της διοργάνωσης.

Οι Κάννες προσκαλούν το κοινό να απολαύσουν την ημέρα παρέα με την Γαλλο-Βελγίδα ηθοποιό για να ανακαλύψουν ιστορίες από τα παρασκήνια, τις πρόβες αλλά και την εμφάνισή της επί σκηνής για την Τελετή έναρξης του 75ου Κινηματογραφικού φεστιβάλ των Καννών.

Υπενθυμίζεται ότι το φεστιβάλ ανοίγει με την ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη Μισέλ Χαζαναβίτσιους, «Final Cut».

Η ταινία είχε αρχικό τίτλο «Z» (Comme Z) αλλά λόγω του συσχετισμού με τη ρωσική εισβολή, αποφάσισε να αλλάξει μετά από αίτημα του Ινστιτούτου Κινηματογράφου της Ουκρανίας.

Η ταινία είναι ένα ριμέικ στη γαλλική γλώσσα της καλτ επιτυχίας του 2017 του Ιάπωνα σκηνοθέτη Shinichiro Ueda, One Cut Of The Dead. Γυρίστηκε την άνοιξη του 2021 στο Παρίσι.