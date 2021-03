Η μεγαλύτερη ληστεία μουσείου στον κόσμο, ένα άλυτο αστυνομικό μυστήριο

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα της 18ης Μαρτίου 1990, μετά τη νύχτα του Αγίου Πατρικίου, με τη μισή Βοστώνη πιωμένη, δύο άντρες μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς χτύπησαν το κουδούνι του Μουσείου Γκάρντνερ για να ελέγξουν μια κλήση που είχαν λάβει. 81 λεπτά αργότερα είχε πραγματοποιηθεί η πιο σημαίνουσα κλοπή έργων τέχνης στην αμερικανική ιστορία.

Οι ληστές πήραν το έργο «Στου Τορτόνι» του Εντουάρ Μανέ, τρεις πίνακες του Ρέμπραντ, μεταξύ των οποίων το «Μια γυναίκα και ένας ευγενής στα μαύρα» και το «Καταιγίδα στη θάλασσα της Γαλιλαίας» και ένα από τα 36 έργα του Βερμέερ το «Κοντσέρτο». Περιέργως οι ληστές του Μουσείου Γκάρντνερ παρέλειψαν να πάρουν έναν Ραφαέλ, έναν Ρούμπενς και έναν Τισιανό.

Παρά την επικήρυξη με αμοιβή 5 εκατομμύρια δολάρια αρχικά, δέκα εκατομμύρια σήμερα, τα 13 απολεσθέντα έργα τέχνης, αξίας 500 εκατομμυρίων, τα οποία δεν ήταν ασφαλισμένα, δεν βρέθηκαν ποτέ. Οι ληστές δε δυσκολεύτηκαν καθόλου, ξεβίδωσαν απλώς τα έργα, μάλιστα έκαναν δυο δρομολόγια για να τα φορτώσουν στο αυτοκίνητό τους, ένα Dodge Daytona που τους περίμενε στην πλαϊνή πόρτα. Η αστυνομία έφτασε στις 8.30 το πρωί και βρήκε τους φύλακες δεμένους. Το μουσείο, δημιούργημα της πρωτοπόρου Isabella Stewart Gardner σε ανάμνηση της κλοπής των έργων άφησε τις κορνίζες τους άδειες, κρεμασμένες στους τοίχους.

Οι ερευνητές που έχουν ένα εξτρά κίνητρο να διερευνήσουν την υπόθεση – την αμοιβή-, απορούν ακόμα και σήμερα για το πώς σχεδιάστηκε η κλοπή, αφού άφησαν πίσω τους πολύτιμα έργα. Οι προσπάθειες ανάκτησης των έργων δεν οδήγησαν πουθενά.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όσα ακολούθησαν τη ληστεία είναι το θέμα της νέας μίνι σειράς- ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο This Ιs a Robbery: The World’s Big Heist Art Heist, που ερευνά τα αδιέξοδα και τις θεωρίες για τα κλεμμένα έργα που αποτελούν το αντικείμενο του άλυτου μεγαλύτερου μυστηρίου στον κόσμο της τέχνης.

Το FBI δήλωσε το 2013 ότι ήξερε ποιοι ήταν οι κλέφτες, αν και δεν ανακοίνωσε ποτέ τα ονόματα επειδή είχε ήδη περάσει η περίοδος παραγραφής, όμως οι αρχές δεν ανέκτησαν ποτέ τα έργα τέχνης. Ο πληροφοριοδότης στον οποίο είχαν στηριχτεί ο 87χρονος σήμερα μαφιόζος Ρόμπερτ Τζεντίλε, είπε πρόσφατα σε μια συνέντευξή του ότι δεν έχει καμία σχέση με την κλοπή του μουσείου. Όμως μερικά χρόνια νωρίτερα, ο με μεγάλο ποινικό μητρώο κακοποιός είπε σε έναν μυστικό ομοσπονδιακό πράκτορα ότι είχε πρόσβαση σε δύο από τους κλεμμένους πίνακες που μπορούσε να τους δει αν του έδινε 500.000 δολάρια ανά τεμάχιο. Σήμερα το διαψεύδει.

Rembrandt van Rijn's "Christ In The Storm On The Sea Of Galilee." (Courtesy Isabella Stewart Gardner Museum)