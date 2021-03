Γιατί όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει ποια είναι η Φρίντα Κάλο στη διάρκεια της πανδημίας;

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΟΡΑ μέχρι την Τουρκία, από τη Φινλανδία μέχρι την Ελλάδα και την καρδιά της Αφρικής, το Τσαντ και το Τζιμπουτί, η Φρίντα Κάλο είναι η πιο δημοφιλής καλλιτέχνης σε αναζητήσεις στα μηχανάκια της Google για το 2020 μετά τον Ντα Βίντσι, αφήνοντας πίσω της ομότεχνούς της, όπως ο Πικάσο και ο Βαν Γκογκ, αν και καμία σχέση δεν έχουν στα διεθνή χρηματιστήρια της τέχνης οι τιμές της μεν και των δε.

Κάτι που σημαίνει ότι η Φρίντα Κάλο, που στη ζωή της δεν είχε την καλλιτεχνική παραγωγή των προηγούμενων και τα έργα της δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία όσο των τριών γιγάντων της τέχνης, υπάρχει πολύ περισσότερο σε όλα τα σπίτια, σαν απόλυτη σταρ της ποπ κουλτούρας, σε μαγνητάκια, φλυτζάνια, τσάντες, που φυσικά έχουν το πρόσωπό της, δηλαδή το selfie έργο της.

Τα έργα της φτάνουν σε δημοπρασία πολύ σπάνια, γιατί παρήγαγε περίπου μόνο 200 στη διάρκεια της ζωής της και αυτά παραμένουν σε μεγάλο ποσοστό σε συλλογές μουσείων και στο Μεξικό, όπου δεν μπορούν να πωληθούν λόγω των αυστηρών νόμων για την πολιτιστική κληρονομιά, ενώ ορισμένα από αυτά έχουν κηρυχθεί «καλλιτεχνικά μνημεία» από την UNESCO.

Η Φρίντα Κάλο θεωρείται όχι μόνο ζωγράφος αλλά σύμβολο και για τους πιο κυνικούς, brand name. Αν είχε μια οικογένεια πιο δραστήρια ή ένα ίδρυμα να κυνηγά τα δικαιώματα όπως η οικογένεια Πικάσο, και δεν ζούσαν στο Μεξικό, τα έσοδα από την πώληση της εικόνας της θα ήταν πολλαπλάσια από τα σημερινά που αγγίζουν πολλά εκατομμύρια, αλλά δεν έχουν ποτέ καταγραφεί.

Όταν κυκλοφόρησε η κούκλα Φρίντα Κάλο της Mattel, με τη Φρίντα-Μπάρμπι να ξεπουλάει με το «καλημέρα» ξέσπασε ένας πόλεμος για τα δικαιώματα μεταξύ της ανιψιάς της και του Frida Kahlo Corporation -που έχει ιδρυθεί αυθαίρετα-, ενώ ένα μέρος των έργων της βρίσκεται σε άλλο ίδρυμα στο Μεξικό. Οπότε η αναπαραγωγή των έργων της, δηλαδή του προσώπου της είναι σχεδόν αυθαίρετη.

Στην εκρηκτική αυτή διασημότητα του ονόματος έχει συντελέσει η διαρκής αναπαραγωγή των σκανδάλων της ζωής της, μια ταινία που βραβεύτηκε με Όσκαρ με τη Σάλμα Χάγιεκ ως Φρίντα, η μόδα που ήταν δική της προσωπική «εφεύρεση», τα σμιχτά φρύδια, ο γάμος με έναν άντρα πολύ μεγαλύτερό της, οι εραστές και οι ερωμένες της, επιστολές που βγαίνουν ακόμα πρόσφατα από ξεχασμένους εραστές και συντελούν σε ένα μύθο που δεν υποχωρεί σε μόδες και προτιμήσεις.

"Frida Kahlo on White Bench, New York," Nickolas Muray, 1939. © Throckmorton Fine Art / The Harn Museum of Art