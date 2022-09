Εθνικό Θέατρο: Ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός για τη σεζόν 2022-23

Με τίτλο «Είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίδιοι», το Εθνικό Θέατρο ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμά του σε ένα πάρτι που κράτησε μέχρι αργά με πολύ χορό και ξεκίνησε με έναν σύντομο πρόλογο του καλλιτεχνικού διευθυντή Γιάννη Μόσχου, που εμφανίστηκε στη σκηνή του Σχολείου της Ειρήνης Παππά, μετά από ένα βίντεο όπου παρέλασαν οι σκηνοθέτες και οι καλλιτεχνικοί υπεύθυνοι των σκηνών του Θεάτρου και είπαν λίγα λόγια για τις παραγωγές τους.

Ο Γιάννης Μόσχος αναφέρθηκε στις καλλιτεχνικές απώλειες αυτών των ημερών, στη Μάρθα Καραγιάννη, τον Κώστα Καζάκο, τον Μάριο Ποντίκα, τον Γιώργο Χατζιδάκη και την Ειρήνη Παππά, στη μνήμη της οποίας αφιέρωσε το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2022-23, χωρίς να παραλείψει την ανεκτίμητη προς το Εθνικό Θέατρο δωρεά του «Σχολείου» που φιλοξένησε την εκδήλωση και στεγάζει τη Δραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Επανέλαβε ότι το πιο σημαντικό στο Εθνικό είναι οι άνθρωποί του, οι 300 εργαζόμενοί και οι 272 καλλιτέχνες τους οποίους ανάφερε όλους αλφαβητικά.

Ο σύντομος πρόλογος της γιορτής-υποδοχής της νέας χρονιάς δεν κράτησε πάνω από δέκα λεπτά σε κλίμα χαρούμενο, με χιούμορ και αισιοδοξία για τον χειμώνα, καθώς ανακοινώθηκαν οι προσφορές των εισιτηρίων που για μια εβδομάδα, από την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 12 το πρωί έως και την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12 τα μεσάνυχτα θα έχουν δέκα ευρώ.

Οι εκατοντάδες άνθρωποι του Εθνικού ευχήθηκαν καλή αρχή για ένα ρεπερτόριο που έχει σχεδιαστεί και επιχειρεί να καλύψει όλο το φάσμα: κλασικά γνωστά έργα, άπαιχτα έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, θεατρικές διασκευές λογοτεχνικών κειμένων και σεναρίων ταινιών, πρωτότυπες κειμενικές συνθέσεις.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που φέτος τον χειμώνα θα βρίσκονται στο Εθνικό τόσοι άξιοι καλλιτέχνες, τόσο διαφορετικοί και τόσο ταλαντούχοι∙ όλοι τους δουλεύουν πυρετωδώς για την υλοποίηση του νέου μας προγράμματος με μεγάλη αγάπη και όρεξη. Και μολονότι ο φετινός χειμώνας προβλέπεται να έχει αρκετές δυσκολίες για όλους μας, ελπίζω πως στο πρόγραμμά μας θα βρουν οι θεατές μας ένα καταφύγιο. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία είμαστε όλοι μαζί, είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίδιοι» είπε ο Γιάννης Μόσχος.

Αναλυτικά οι παραστάσεις:

ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΛΕΡ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ

του Χένρικ Ίψεν

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Από 26 Οκτωβρίου 2022

Όταν το 1881 ο Χένρικ Ίψεν έγραψε τους Βρυκόλακες ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με την τόλμη της θεματικής του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ξεσκέπαζε μια κοινωνία υποκρισίας και διαφθοράς. 25 χρόνια από την τελευταία φορά που ανέβηκαν στο Εθνικό Θέατρο (1997), οι Βρυκόλακες επιστρέφουν και ο Σταμάτης Φασούλης αναμετριέται ξανά με το έργο που αποτέλεσε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1979.

Ταυτότητα παράστασης

Απόδοση-Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Γιώργος Ζιόβας, Κατερίνα Μαούτσου, Νένα Μεντή, Περικλής Μουστάκης, Αργύρης Πανταζάρας

ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑΜΝΑ

του Χάινριχ φον Κλάιστ

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης-Νίκος Χατζόπουλος

Από 10 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κλάιστ, ο μεγαλοφυής συγγραφέας του 19ου αιώνα που επηρέασε λογοτέχνες κινημάτων από τον ρεαλισμό ως τον εξπρεσιονισμό και τον υπαρξισμό, βάζει στη Σπασμένη στάμνα τον δικαστή Αδάμ να διεξάγει έρευνα εναντίον του εαυτού του και αντιστρέφει με κωμικό τρόπο το πρότυπό του, τον μύθο του Οιδίποδα.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης-Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνικά: Κλειώ Μπομπότη

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Μουσική: Κώστας Βόμβολος

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Γιώργος Γιαννακάκος, Έλενα-Μαρία Ηλία, Ακύλλας Καραζήσης, Αλεξάνδρα Όσπιτση, Κίττυ Παϊταζόγλου, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Χριστίνα-Μελίνα Πολυζώνη, Γιώργος Συμεωνίδης, Θάνος Τοκάκης, Μάρθα Φριντζήλα, Νίκος Χατζόπουλος

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ

του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Από 4 Μαρτίου 2023

Δεν χρειάζονται συστάσεις για το ζευγάρι που γεννήθηκε από τη σαιξπηρική πένα στην εκπνοή του 16ου αιώνα και μέχρι σήμερα δεν έχει πάψει να ταυτίζεται με τον απόλυτο έρωτα. Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Δημήτρης Καραντζάς, βλέπει τον Ρωμαίο ως έναν μικρότερο αδερφό του Άμλετ, που πρέπει να αναμετρηθεί με έναν κόσμο, τον οποίο θέλει επιτακτικά να αλλάξει – έστω και διά του θανάτου του…

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Διονύσης Καψάλης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Σκηνικά: Μαρία Πανουργιά

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιάννης Κλίνης, Αντώνης Κολοβός, Ιωάννης-Ραφαήλ Κόραβος, Έκτορας Λιάτσος, Άρης Μπαλής, Ηρώ Μπέζου, Άρης Νινίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Μάνος Πετράκης, Ρένη Πιττακή, Χάρης Χαραλάμπους-Καζέπης, Ιωάννης Χαρκοφτάκης κ.ά.

ΘΕΑΤΡΟ REX – ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

του Τσάρλι Τσάπλιν

Ένα διαφορετικό μιούζικαλ σε πρωτότυπη μουσική Θοδωρή Οικονόμου και στίχους Σταύρου Σταύρου

Από 18 Νοεμβρίου 2022

Η παράσταση διαδραματίζεται στον χώρο ενός κινηματογραφικού στούντιο και ακολουθεί την πλοκή της ταινίας του 1931. Η παράσταση έχει τη μορφή ενός ιδιότυπου μιούζικαλ, με τη ζωντανή μουσική, τα τραγούδια, τη δράση και την ενέργεια των δημιουργών να συστρατεύονται για να αποτίσουν φόρο τιμής στον ιδιοφυή «μελαγχολικό κλόουν», τον ηρωισμό των απλών ανθρώπων, τις αρχετυπικές αξίες της ζωής.

Ταυτότητα παράστασης

Διασκευή: Αμάλια Μπένετ-Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς-Θοδωρής Οικονόμου

Σκηνοθεσία-Χορογραφία: Αμάλια Μπένετ

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Στίχοι: Σταύρος Σταύρου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Προκόπης Αγαθοκλέους, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Φίλιππος Άνθης, Στέλλα Αντύπα, Θοδωρής Βραχάς, Σαββίνα Γιαννάτου, Νίκος Ιατρού, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου, Γρηγορία Μεθενίτη, Μάριο Μπανούσι, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μπιτούνη, Νικόλας Ντούρος, Μίκης Παντελούς, Γιάννης Πρωτόπαππας, Κρις Ραντάνοφ, Θανάσης Ραφτόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Κωνσταντίνος Σάμαα

Μουσικοί επί σκηνής: Διονύσης Βερβιτσιώτης, Παρασκευάς Κίτσος, Ιώ Λε Μολλέρ, Θοδωρής Οικονόμου, Δημήτρης Χουντής

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Από 16 Φεβρουαρίου 2023

Μια νυχτερινή φάρσα για τα ξέγνοιαστα και καμένα καλοκαίρια της ζωής μας στην Επίδαυρο, ένα μεταφυσικό μιούζικαλ για το σφίξιμο της καρδιάς μας στο πήγαινε και στο έλα αυτής της εκδρομής. Μια τρελή κωμωδία για την αληθινή τραγωδία που συμβαίνει όχι στο θέατρο, αλλά εκεί έξω… στη ζωή. Ένα μουσικό ντελίριο για την παραζάλη της υπεροψίας, ένας «εθνικός» σαρκασμός για την Ελλάδα, την αλαζονεία και την ασημαντότητά μας.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου-Γιάννης Αστερής-Νίκος Καραθάνος

Δραματουργική επεξεργασία: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Χάρις Αλεξίου, Θανάσης Αλευράς, Βασιλική Δρίβα, Γιώργος Ζιάκας, Νίκος Καραθάνος, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Ιωάννα Λατουσάκη, Χρήστος Λούλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Ηλέκτρα-Αποστολία Μπαρούτα, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μπιτούνη, Πάνος Παπαδόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Άγγελος

Τριανταφύλλου, Γιώργος Φασολάς, Δανάη-Αρσενία Φιλίδου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη

Μουσικοί επί σκηνής: Σοφία Ευκλείδου, Βασίλης Μαντζούκης, Κώστας Νικολόπουλος, Δημήτρης Τίγκας, Ελευθερία Τόγια

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠ’ ΤΟ ΠΑΝΤΟΛΣΚ

του Ντμίτρι Ντανίλοφ

Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Από 14 Οκτωβρίου 2022

Ο άνθρωπος απ’ το Παντόλσκ, μια ενοχλητική σάτιρα με καφκικές αναφορές, ασκεί κριτική στην κυρίαρχη κουλτούρα της εποχής μας, που επιβάλλει να αντλείς ευχαρίστηση απ’ ό,τι ζοφερό σε περιβάλλει, να έχεις απαραιτήτως θετική ενέργεια, να ζεις μια ζωή με νόημα. Την ίδια στιγμή το έργο χτυπάει ένα καμπανάκι κινδύνου για το πως οι μηχανισμοί καταστολής χρησιμοποιούν τους πλέον ευφάνταστους και εκλεπτυσμένους τρόπους για να οδηγήσουν τελικά τον πολίτη στην… αυτοκαταστολή.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση-Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Κουτλής

Σύμβουλος δραματουργίας: Βασίλης Μαγουλιώτης

Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Δημήτρης Ήμελλος, Ελένη Κουτσιούμπα, Παναγιώτης Μανουηλίδης, Άρης Μπαλής, Αλέξανδρος Σιάτρας, Γιλμάζ Χουσμέν

Ο ΑΛΛΟΣ

της Πένυς Φυλακτάκη

Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Από 21 Δεκεμβρίου 2022

Με αφορμή έναν γάμο που ματαιώνεται, η Πένυ Φυλακτάκη με καυστικό χιούμορ και διεισδυτική ματιά, μιλάει για τις παθογένειες της ελληνικής, και όχι μόνο, κοινωνίας. Παθογένειες που ορίζουν το διαφορετικό –είτε είναι μέσα σε μας, είτε έξω– ως απειλητικό ιό και ως πρόβλημα που πρέπει να απομονωθεί για να μην διαταράξει την «φυσιολογική» ομοιομορφία.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Σύμβουλος δραματουργίας-Καλλιτεχνική συνεργάτις: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Σκηνικά: Ευαγγελία Θεριανού

Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέσγουελ

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Παντελής Δεντάκης, Δημήτρης Δρόσος, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Πατσιάνη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου

ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΑΝ ΜΕΡΑ

του Τόνι Κούσνερ

Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μόσχος

Από 1 Μαρτίου 2023

Το έργο, μέσα από 25 σκηνές, παρακολουθεί την άνοδο και εγκαθίδρυση του ναζισμού από την Πρωτοχρονιά του 1932 έως τον Ιούλιο του 1933. Στο Βερολίνο μια παρέα αριστερών καλλιτεχνών συνευρίσκεται στο σπίτι της ηθοποιού Άγκνες και προσπαθεί να αντισταθεί στον επερχόμενο σκοταδισμό. Ο Κούσνερ ανιχνεύει πώς τα πολιτικά γεγονότα των 18 αυτών κρίσιμων μηνών επηρεάζουν τις ζωές τους και πώς διαχειρίζεται ο καθένας τους τις καταιγιστικές εξελίξεις.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Μόσχος

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Ανατολή Αθανασιάδου, Αγορίτσα Οικονόμου, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Θέμης Πάνου, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Θανάσης Ραφτόπουλος, Σοφία Σεϊρλή, Υψιπύλη Σοφιά, Μαρία Τσιμά

ΘΕΑΤΡΟ REX – ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ»

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μπρικένα Γκίστο

Από 18 Νοεμβρίου 2022

Η περιπατητική παράσταση Τοπογραφία θανάτου ή Ας μην ξεχάσουμε ιχνηλατεί στο κέντρο της πόλης μια διαδρομή που σχηματίζεται από σημεία ποτισμένα με μνήμη. Κεντρικό θέμα οι δολοφονίες στον δημόσιο χώρο, με θύματα νέους και νέες που οραματίζονταν έναν πιο δίκαιο κόσμο. Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, Ζακ Κωστόπουλος, Παύλος Φύσσας είναι ορισμένα από τα πρόσωπα στα οποία γίνονται αναφορές.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μπρικένα Γκίστο

Δραματουργική σύνθεση-Βοηθός σκηνοθέτρια: Ιωάννα Λιούτσια

Μουσική: Γιάννης Ταυλάς

Καλλιτεχνικός σύμβουλος περιπατητικής και σκηνικών χώρων: Γιάννης Βαρβαρέσος

Στίχοι-Σύνθεση ρυθμικής απαγγελίας: Νατάσσα-Φαίη Κοσμίδου

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Αλέξανδρος Γιαγκούσης, Ερατώ Καραθανάση, Τάσος Ροδοβίτης, Γκαλ Ρομπίσα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Αφροδίτη Σόβολου

ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ

Όλη η αλήθεια για τα πραγματικά γεγονότα από το φανταστικό κράτος της Ωρυγίας

του Γιάννη Αποσκίτη

Σκηνοθεσία: Ορέστης Σταυρόπουλος

Από 1 Δεκεμβρίου 2022

Διπλό βάπτισμα του πυρός για τον συγγραφέα Γιάννη Αποσκίτη και τον Ορέστη Σταυρόπουλο, απόφοιτο του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, με μια σουρεαλιστική κωμωδία που σατιρίζει τους μηχανισμούς της εξουσίας και των fake news.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Ορέστης Σταυρόπουλος

Συνεργάτης δραματουργός-Βίντεο: Δημήτρης Σταυρόπουλος

Σκηνικά-Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Λάμπρος Γραμματικός, Χρήστος Κοντογεώργης, Εριέττα Μανούρη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Ιοκάστη Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Γιάννης Τσουμαράκης

ΔΕ ΦΑΪΝΑΛ ΘΟΛΟΥΘΙΟΝ

Βασισμένο σε κείμενα των Κωστάκη Ανάν και Suyako

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Από 27 Ιανουαρίου 2023

Ο Σωτήρης Ρουμελιώτης, σκηνοθέτης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μεταφορά μη θεατρικών έργων στη σκηνή, καταπιάνεται με κείμενα των Κωστάκη Ανάν και Suyako, δύο σύγχρονων συγγραφέων-παρατηρητών της νεοελληνικής πραγματικότητας και των αδιεξόδων της.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρία Καραδελόγλου

Μουσική: Γιώργος Χρυσικός

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Αλέξανδρος Γιαγκούσης, Ερατώ Καραθανάση, Τάσος Ροδοβίτης, Γκαλ Ρομπίσα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Αφροδίτη Σόβολου, Κωνσταντίνος Τριαντακωνσταντής

GOODBYE, LINDITA

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι

Από 23 Μαρτίου 2023

Ο Μάριο Μπανούσι, ένας πολυσχιδής νέος καλλιτέχνης που προτείνει ένα προσωπικό, χειροποίητο εικαστικό θεατρικό σύμπαν, εμπνέεται από το παρελθόν των Βαλκανίων, από ταφικά έθιμα και παραδόσεις πολλών χωρών για να φτιάξει μια παράσταση με κέντρο την απώλεια.



Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι

Σύμβουλος δραματουργίας: Σοφία Ευτυχιάδου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Χρυσή Βιδαλάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Μαγδαληνή Καραβάτου, Αφροδίτη Κατσαρού, Μάριο Μπανούσι, Ευτυχία Στεφάνου, Άννα Συμεωνίδου, Αλεξάνδρα Χασάνι

YES, WE CAN’T

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου

Από 19 Μαΐου 2023

Η έρευνα της σκηνοθέτριας Μαριλένας Κατρανίδου πυροδοτήθηκε από τις ιδέες του φιλοσόφου Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για την «κοινωνία της κόπωσης». Σε μια εποχή όπου το «μπορώ» έχει αντικαταστήσει το «πρέπει» ως βασικός άξονας οργάνωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ο σύγχρονος δυτικός άνθρωπος συνδέεται στενά με την έννοια της κόπωσης, του burn-out.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου

Δραματουργική σύνθεση: Ηλιάνα Καλαδάμη-Γιώργος Κριθάρας

Σκηνικά-Κοστούμια: Διδώ Γκόγκου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Μπάμπης Γαλιατσάτος, Άρης Μπαλής, Μάριο Μπανούσι, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Αλεξάνδρα Χασάνι

Μουσικός επί σκηνής: Δήμος Βρίζας

ΘΕΑΤΡΟ REX- ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ»

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Η ΧΑΪΝΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ

του Ανδρέα Φλουράκη

Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη

Από 28 Οκτωβρίου 2022

Η Ιώ Βουλγαράκη μαζί με έναν θίασο αποτελούμενο από τρεις γενιές ηθοποιών και τρεις μουσικούς επί σκηνής έρχεται να ξανα-συστήσει σε μικρούς και μεγάλους αυτήν τη συγκλονιστικά διαχρονική ιστορία σε μία σύγχρονη, συγκινητική μουσική εκδοχή από τον πολυβραβευμένο Ανδρέα Φλουράκη.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη

Σκηνικά: Μαγδαληνή Αυγερινού

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Νοεμί Βασιλειάδου, Τίτος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Καραμπούλας, Αλέξης Κωτσόπουλος, Λαέρτης Μαλκότσης, Ιουστίνα Ματσιασέκ, Ντίνα Μιχαηλίδου, Χριστίνα Μπρέκου, Δημήτρης Τάσαινας, Γιώτα Φέστα, Χριστίνα Χριστοδούλου

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ - ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

του Φρανκ Βέντεκιντ

σε διασκευή της Άνια Ράις

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραούλης

Από 23 Νοεμβρίου 2022

Στη σύγχρονη διασκευή της βραβευμένης Άνια Ράις, το κλασικό αριστούργημα του Φρανκ Βέντεκιντ συναντά τους έφηβους του σήμερα, το ίδιο αφυπνισμένους και το ίδιο αβοήθητους, σε μια εποχή που ο ψηφιακός κόσμος αποτελεί δυνατότητα διασύνδεσης αλλά και επιβεβαίωση της απομόνωσής τους.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Σοφία Γρηγορίου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραούλης

Δραματουργική επεξεργασία: Λητώ Τριανταφυλλίδου-Γιάννης Καραούλης

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Ασημίνα Αναστασοπούλου, Αναστάσης Γεωργούλας, Χρήστος Κραγιόπουλος, Λάμπρος Κωνσταντέας, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Φανή Ξενουδάκη, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Ελένη Μολέσκη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Γιώργος Πατεράκης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΜΑΣΑΙ

Βασισμένο σε έργα του Νόελ Γκρεγκ

Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου

Από 28 Απριλίου 2023

Στην παράσταση Ιστορίες για να μην κοιμάσαι, σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου, τρία από τα ωραιότερα έργα του Γκρεγκ (Tin Soldier, Hood in the Wood και Tasty Tale) μπλέκονται με τις αναζητήσεις, τα όνειρα και τους εφιάλτες των νέων στην Ελλάδα του 2022.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Ασημίνα Αναστασοπούλου, Αναστάσης Γεωργούλας, Χρήστος Κραγιόπουλος, Λάμπρος Κωνσταντέας, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Φανή Ξενουδάκη, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Ελένη Μολέσκη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Γιώργος Πατεράκης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ

36 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Εθνικού Θεάτρου, με εκατοντάδες συμμετέχοντες/-ουσες τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζονται για ακόμη μια χρονιά με ανανεωμένες προτάσεις για παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες κάθε ηλικίας. Στα εργαστήρια του Εθνικού Θεάτρου γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου σε ένα υποστηρικτικό, δημιουργικό, ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον.

ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Το Εθνικό Θέατρο οργανώνει φέτος μια σειρά από συζητήσεις πάνω σε φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και την τέχνη. Η πρώτη συζήτηση που θα ανοίξει αυτόν τον κύκλο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στις 19.00 στην Κεντρική Σκηνή, στο κτήριο Τσίλλερ, με θέμα: «Το ελληνικό θέατρο στην εποχή του #MeToo».

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Γιάννης Μόσχος και οι εξής ομιλητές και ομιλήτριες: η ηθοποιός, χορογράφος και σκηνοθέτρια Φένια Αποστόλου, η σκηνοθέτρια Ιώ Βουλγαράκη, ο ηθοποιός και σεναριογράφος Γιώργος Καπουτζίδης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ακύλλας Καραζήσης, ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου «Προσκήνιο» Δημήτρης Καραντζάς, η τραγουδίστρια και ηθοποιός Ίντρα Κέιν, η ηθοποιός Ρένια Λουιζίδου, ο ηθοποιός και πρόεδρος του Σ.Ε.Η. Σπύρος Μπιμπίλας, η ηθοποιός Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δραματουργός και σύμβουλος καλλιτεχνικής διεύθυνσης, Σοφία Ευτυχιάδου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ

Το Εθνικό συμπράττει με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν για τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου Έλληνα δραματουργού. Οι δύο ιστορικοί θεατρικοί οργανισμοί που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του Ιάκωβου Καμπανέλλη ως ενός από τους κορυφαίους δραματουργούς της σύγχρονης ελληνικής γραφής, θα συνεργαστούν για να τιμήσουν από κοινού τον σημαντικό Έλληνα συγγραφέα. Στο πλαίσιο αυτό θα παιχτεί στο Θέατρο της Οδού Φρυνίχου Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια, σε σκηνοθεσία του Γιάννου Περλέγκα.

Η ΣΤΕΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ

του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το Θέατρο Τέχνης

Σκηνοθεσία: Γιάννος Περλέγκας

Θέατρο της Οδού Φρυνίχου

Από 28 Οκτωβρίου 2022

Η σύμπραξη των δύο ιστορικών θεάτρων –Εθνικού και Θεάτρου Τέχνης– για το εκ νέου ανέβασμα της Στέλλας με τα κόκκινα γάντια δίνει τη δυνατότητα να συναντήσει αυτή η παράσταση ζωντανά το κοινό της, τιμώντας την ίδια στιγμή τη μνήμη του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Γιάννος Περλέγκας

Σκηνικά: Γιάννος Περλέγκας-Λουκία Χουλιάρα

Κοστούμια: Λουκία Χουλιάρα

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Ανθή Ευστρατιάδη, Σοφία Κόκκαλη, Κατερίνα Λυπηρίδου, Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιάννος Περλέγκας, Εύη Σαουλίδου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Μιχάλης Τιτόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Στράτος Γκρίντζαλης

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Εθνικό Θέατρο συνεργάζεται με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για το ανέβασμα της παράστασης Συνέβη στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Νίκου Χατζόπουλου.

ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνοθεσία: Νίκος Χατζόπουλος

Σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο

Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, 2023

Στους δύο αιώνες του νεοελληνικού κράτους, οι επιλογές μας σε κρίσιμες στιγμές καθόρισαν την πορεία μας μέχρι σήμερα. Επηρέασαν τη μορφή της ζωής μας με τρόπους που ίσως δεν τους αναλογιζόμαστε. Αυτά τα κομβικά γεγονότα, με τις αμφιλεγόμενες προσεγγίσεις και ερμηνείες τους, θα φωτιστούν σε μια σειρά από επτά σκηνικές δράσεις-παραστάσεις, με σκοπό να προκύψει μια γόνιμη συζήτηση γύρω από τη σημερινή μας ταυτότητα.

Επιμέλεια δράσης-Σύνθεση κειμένων-Σκηνοθεσία: Νίκος Χατζόπουλος

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Εθνικό Θέατρο, πιστεύοντας σε μια κουλτούρα συνεργειών πολιτιστικών οργανισμών, θα συνεργαστεί στενά στο μέλλον με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπως συμφώνησαν πρόσφατα οι δύο καλλιτεχνικοί διευθυντές των δύο θεάτρων, Γιάννης Μόσχος και Αστέρης Πελτέκης. Λεπτομέρειες για το πλαίσιο της συνεργασίας θα ανακοινωθούν σύντομα.

TRAVEL THROUGH THEATRE ΣΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Μια νέα έκθεση του Εθνικού Θεάτρου σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

To Εθνικό Θέατρο και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεργάζονται για ακόμη μία φορά και παρουσιάζουν την έκθεση Travel Through Theatre από τις 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Μαρτίου του 2023.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ DIVERSE AS WE ARE (DAWA) FESTIVAL ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Το Εθνικό Θέατρο συμμετέχει με δύο δράσεις για τη συμπερίληψη στην τέχνη στο Diverse As We Are(DAWA) FESTIVAL-Διεθνές Φεστιβάλ Συμπεριληπτικού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Σαγκάη.

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που παρουσιάζει περισσότερες από 30 καλλιτεχνικές παραγωγές και πρωτοποριακές πολιτιστικές δράσεις από καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρίες από την Ευρώπη, την Κίνα και τον κόσμο όλο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΠΑΚ)

Το Εθνικό Θέατρο συμπληρώνει φέτος τέσσερα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας σε καταστήματα κράτησης μέσα από το Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων (ΕΠΑΚ), που έθεσε υπό την Αιγίδα του το 2018, αρχικά στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων του Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ) και στη συνέχεια στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (ΨΚΚ), όπου μόλις τον περασμένο Ιούνιο ανέβηκε η μαύρη κωμωδία ΙΙ Μεραρχίας 43, ένα έργο γραμμένο από την ομάδα των κρατουμένων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ

Το Εθνικό Θέατρο ξεκινάει από τον Ιανουάριο του 2023 ένα πεντάμηνο πιλοτικό πρόγραμμα εργαστηρίων με άτομα από την απεξάρτηση, τα οποία έχουν ολοκληρώσει κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα σε εξειδικευμένη δομή (18 Άνω, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ) και βρίσκονται στο στάδιο της επανένταξης. Την καλλιτεχνική επιμέλεια-εποπτεία έχει η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Όλια Λαζαρίδου, ενώ την διεξαγωγή των εργαστηρίων έχει αναλάβει η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Δανάη Ρούσσου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΡΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟ COVID-19

Το πρόγραμμα «ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΝΕΙ ΠΝΟΗ» απευθύνεται σε άτομα που αναρρώνουν από Covid-19 και εξακολουθούν να υποφέρουν από δύσπνοια, δυσφωνία και επακόλουθο άγχος. Πρόκειται για ένα δωρεάν εργαστήριο για την επανεκπαίδευση της αναπνοής μέσω της φωνητικής έκφρασης και του τραγουδιού, σε συνεργασία με τακτικά post και long Covid-19 ιατρεία. Το εργαστήριο σχεδίασε και συντονίζει η Αγγελική Τουμπανάκη, Διδάκτορας Μοριακής Ογκολογίας, βοκαλίστρια, εκπαιδεύτρια φωνής και μέλος της διεπιστημονικής ομάδας Voice Mentoring για την αποκατάσταση ασθενών με φωνητικές διαταραχές. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τέσσερα συνεργαζόμενα τακτικά post-covid ιατρεία (Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός», Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο «Σωτηρία»).