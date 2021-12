Εθνική Λυρική Σκηνή: Τι θα δούμε στο νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα έως τον Ιούλιο του 2022

Πέντε σημαντικές όπερες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, με αισιόδοξη διάθεση αναγγέλλει η Εθνική Λυρική Σκηνή για το πρώτο επτάμηνο του 2022, και με την πεποίθηση ότι η τέχνη είναι εδώ για να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές μας, να φωτίσει τις αξίες και να εστιάσει στη ζωή.

«Η Εθνική Λυρική Σκηνή επανέρχεται σε πλήρη καλλιτεχνική ανάπτυξη και προτάσσει την αισιοδοξία και τη χαρά της τέχνης, με στόχο να αφήσει πίσω τις δύσκολες μέρες του εγκλεισμού, της μοναξιάς, του φόβου», λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης. «Παρά το γεγονός ότι η πίεση της πανδημίας είναι ακόμα εδώ, η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεχίζει και στο δεύτερο μισό της σεζόν 2021/22 να παρουσιάζει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και το Ηρώδειο ένα πλήρες καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με σημαντικές παγκόσμιες πρεμιέρες –όπως την πολυαναμενόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, σε συμπαραγωγή με τον ΝΕΟΝ, και την όπερα Μέσα Χώρα του Άγγελου Τριανταφύλλου–, αλλά και συμπαραγωγές, όπως αυτή με το Φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν, τον Οθέλλο του Βέρντι σε σκηνοθεσία Μπομπ Ουίλσον».

Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2022, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού πέντε από τις πιο σημαντικές όπερες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, των Ουμπέρτο Τζορντάνο, Σαρλ Γκουνό, Τζουζέππε Βέρντι, Τζάκομο Πουτσίνι, μια νέα όπερα του Άγγελου Τριανταφύλλου αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία, ένα τρίπτυχο σύγχρονου χορού σε χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου, Γίρζι Κύλιαν, Οχάντ Ναχαρίν, ένα ορατόριο ανάθεση της ΕΛΣ σε Τούρκους καλλιτέχνες, μια εγκατάσταση με τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, καθώς και τα Τραγούδια του Αγώνα του Μίκη Θεοδωράκη, στο πλαίσιο του τριετούς κύκλου Μίκης Θεοδωράκης.

Σημαντικοί μαέστροι, κορυφαίοι σκηνοθέτες, εμβληματικοί χορογράφοι και διακεκριμένοι πρωταγωνιστές διεθνούς εμβέλειας ξεχωρίζουν στο νέο πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το δεύτερο μισό της καλλιτεχνικής περιόδου 2021/22. Ο Ρόμπερτ Ουίλσον υπογράφει έναν υποβλητικό Οθέλλο στη μεγάλη συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν. Ο Γιώργος Λάνθιμος παρουσιάζει τη νέα πολυαναμενόμενη ταινία του με τίτλο Βληχή και πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Νταμιάν Μποννάρ, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer. Η διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Κατερίνα Ευαγγελάτου δημιουργεί έναν νέο φιλόδοξο Ριγολέττο για τη σκηνή του Ηρωδείου. Οι Νίκος Πετρόπουλος, Ρενάτο Τζανέλλα, Ούγκο ντε Άνα υπογράφουν τις αναβιώσεις των Αντρέα Σενιέ, Φάουστ και Τόσκας, αντίστοιχα. Ο σπουδαίος Νίκος Καραθάνος υπογράφει τη σκηνοθεσία της νέας όπερας Μέσα Χώρα.

«Η Εθνική Λυρική Σκηνή επανέρχεται σε πλήρη καλλιτεχνική ανάπτυξη και προτάσσει την αισιοδοξία και τη χαρά της τέχνης, με στόχο να αφήσει πίσω τις δύσκολες μέρες του εγκλεισμού, της μοναξιάς, του φόβου», λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης.

Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι πρωταγωνιστές με σημαντικές διαδρομές στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του πλανήτη Μαρσέλο Άλβαρες, Μαρσέλο Πουέντε, Εύα-Μαρία Βέστμπρουκ, Αλεξάντρς Αντονένκο, Ιβάν Μάγκρι, Ιρίνα Λούνγκου, Κριστίνε Οπολάις, Ραμόν Βάργκας, Τζόρτζιο Μπερούτζι συναντιούνται επί σκηνής με τους σημαντικότερους Έλληνες μονωδούς της ΕΛΣ με διεθνή αναγνώριση, όπως, μεταξύ άλλων, τους Δημήτρη Πλατανιά, Τσέλια Κοστέα, Τάση Χριστογιαννόπουλο, Διονύση Σούρμπη, Δημήτρη Πακσόγλου, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννη Χριστόπουλο, Γιάννη Γιαννίση, Τάσο Αποστόλου, Πέτρο Μαγουλά, Δημήτρη Τηλιακό, Χριστίνα Πουλίτση, Μαίρη-Έλεν Νέζη κ.ά.

Τις παραγωγές διευθύνουν οι Φιλίπ Ωγκέν, Λουκάς Καρυτινός, Ηλίας Βουδούρης, Πιερ Ντυμουσσώ, Νίκος Βασιλείου, Στάθης Σούλης, Μίλτος Λογιάδης.

Οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ θα ερμηνεύσουν χορογραφίες των κορυφαίων του σύγχρονου χορού Γίρζι Κύλιαν και Οχάντ Ναχαρίν.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Όπερα • Αναβίωση

Αντρέα Σενιέ του Ουμπέρτο Τζορντάνο

Φωτο: Ανδρέας Σιμόπουλος

20, 23, 26, 29 Ιανουαρίου & 3, 6, 10, 13 Φεβρουαρίου 2022

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσική διεύθυνση: Φιλίπ Ωγκέν

Σκηνοθεσία – Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκος Πετρόπουλος

Αντρέα Σενιέ: Μαρσέλο Πουέντε (20, 23, 26, 29/1 & 3/2) / Μαρσέλο Άλβαρες (6, 10, 13/2)

Κάρλο Ζεράρ: Δημήτρης Πλατανιάς (20/1 & 3, 6, 10, 13/2) / Ελτσίν Αζίζοφ (23, 26, 29/1)

Mανταλένα του Κουανύ: Τσέλια Κοστέα (20, 23, 26, 29/1) / Εύα-Μαρία Βέστμπρουκ (3, 6, 10, 13/2)

Η όπερα αναφέρεται στη ζωή του διάσημου Γάλλου ποιητή Αντρέ Σενιέ (1762-1794).

Οι διαχρονικές αξίες που προβάλλονται στο έργο, συνδυασμένες με το έντονο ερωτικό και δραματικό στοιχείο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίον αναδεικνύονται μέσα από τη γοητευτική μουσική του Τζορντάνο, είναι ο λόγος για τον οποίον η συγκεκριμένη όπερα γνωρίζει τόσο υψηλή δημοφιλία έως τις μέρες μας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντούμε μονωδούς διεθνούς ακτινοβολίας, όπως τους Μαρσέλο Πουέντε, Μαρσέλο Άλβαρες, Τσέλια Κοστέα, Εύα-Μαρία Βέστμπρουκ, Δημήτρη Πλατανιά, Ελτσίν Αζίζοφ κ.ά.

Συναυλία βραβευθέντων έργων Διαγωνισμού Σύνθεσης Λυρικού Τραγουδιού

1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση | 22 Ιανουαρίου 2022

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου

Με Μονωδούς και την Ορχήστρα της ΕΛΣ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεργάζεται για πρώτη φορά με το ιστορικό σωματείο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών (έτος ίδρυσης: 1931), που αποτελεί και το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Οργανισμού Σύγχρονης Μουσικής (ISCM), σε μια σειρά κοινών δράσεων, η πρώτη από τις οποίες είναι ο Διαγωνισμός Σύνθεσης Λυρικού Τραγουδιού με θέμα 1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση, τιμώντας την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Όπερα • Νέα παραγωγή • Συμπαραγωγή με το Πασχαλινό Φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν

Οθέλλος του Τζουζέππε Βέρντι

Φωτο: Lucie Jansch

20, 23, 27 Φεβρουαρίου & 2, 6 Μαρτίου 2022

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσική διεύθυνση: Στάθης Σούλης

Σκηνοθεσία, σκηνικά, φωτισμοί: Ρόμπερτ Ουίλσον

Οθέλλος: Αλεξάντρς Αντονένκο

Δυσδαιμόνα: Τσέλια Κοστέα

Ιάγος: Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Ο Οθέλλος του Βέρντι ακολουθεί την αφήγηση του ομώνυμου σαιξπηρικού έργου, αποδίδοντας την ιστορία με μουσική εκρηκτικής δύναμης και υποδειγματική οικονομία εκφραστικών μέσων: μία και μόνον μουσική φράση αρκεί προκειμένου να σκιαγραφήσει τον ηρωισμό και την εκρηκτική δύναμη του Οθέλλου, το άσβεστο μίσος του Ιάγου, την αγνότητα και την καλοπιστία της Δυσδαιμόνας. Λίγα μουσικά μέτρα αποδίδουν με τρομακτική δύναμη την καταιγίδα που μαίνεται στη θάλασσα, ταυτόχρονα και στην ψυχή του κεντρικού ήρωα, που θα καταποντιστεί από το βάθρο της δόξας του, παραδομένος στο ένστικτο της ζήλιας του.

Συναυλία

Κύκλος Μίκης Θεοδωράκης | Τραγούδια του Αγώνα του Μίκη Θεοδωράκη

Φωτο: Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη

4, 5 Μαρτίου 2022

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

Ερμηνεύουν: Βασίλης Λέκκας, Ρίτα Αντωνοπούλου, Απόστολος Ρίζος, Σαββέρια Μαργιολά

Με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

Τα μνημειώδη τραγούδια που σφράγισαν τους αγώνες εκείνης της ιστορικής περιόδου για την Ελλάδα, τροφοδοτώντας παράλληλα το παγκόσμιο κίνημα ελευθερίας των λαών, παρουσιάζει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο του φόρου τιμής στα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Τα Τραγούδια του Αγώνα του Μίκη Θεοδωράκη, από τις συμβολικές κορυφές της πολυσχιδούς εργογραφίας του, ερμηνεύονται από νεότερους και διακεκριμένους ερμηνευτές, με τη συμμετοχή της Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης».

Ορατόριο • Πρώτη παρουσίαση • Ανάθεση της ΕΛΣ

Jus soli | Καμράν Ιντζέ

Ο Ιζεντίν Τσαλισλάρ

13 Μαρτίου 2022 • Ώρα έναρξης: 18.30

Λιμπρέτο: Ιζεντίν Τσαλισλάρ

Μουσική διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης

Συμμετέχουν η Ορχήστρα και οι Μονωδοί της ΕΛΣ Μαρία Μητσοπούλου, Δημήτρης Πακσόγλου, Τάσος Αποστόλου

Μια από τις πιο αναμενόμενες παραγωγές της ΕΛΣ για το επετειακό έτος 2021, η οποία ανεστάλη λόγω της πανδημίας, θα παρουσιαστεί τον Μάρτιο του 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για νέα ανάθεση της ΕΛΣ σε μια τουρκική δημιουργική ομάδα με επικεφαλής τον διακεκριμένο συνθέτη Καμράν Ιντζέ και τον λιμπρετίστα Ιζεντίν Τσαλισλάρ, η οποία θα επιχειρήσει να φέρει στο φως την «ανάγνωση του ηττημένου», δίνοντας τον λόγο στην άλλη πλευρά, εκείνη των σύγχρονων απογόνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Όπερα • Αναβίωση

Φάουστ του Σαρλ Γκουνό

Φωτο: Χάρης Ακριβιάδης

6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 Απριλίου 2022 • Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή 18.30)

Σκηνοθεσία – Χορογραφία – Κινησιολογία: Ρενάτο Τζανέλλα

Φάουστ: Ιβάν Μάγκρι / Γιάννης Χριστόπουλος

Μαργαρίτα: Ιρίνα Λούνγκου / Βασιλική Καραγιάννη

Ο Φάουστ του Σαρλ Γκουνό αποτελεί τυπικό δείγμα γαλλικής μεγαλόπρεπης όπερας (grand opéra) και είναι η πρώτη του είδους που σημείωσε τόσο μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως. Από το 1859 που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι, ο Φάουστ παρέμεινε το δημοφιλέστερο λυρικό έργο μέχρι περίπου τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πρόγραμμα εικαστικών εγκαταστάσεων • Νέα παραγωγή

Κύκλος Μουσική και Εικαστικές τέχνες, σε συμπαραγωγή με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ

The Artist on the Composer

Φωτο: Emma Stone

Δεύτερη ανάθεση Γιώργος Λάνθιμος: Βληχή

6, 7, 8 Μαΐου 2022 / Ώρες έναρξης: 18.00, 20.00, 22.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Παραγωγή – Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Έμμα Στόουν και Νταμιάν Μποννάρ

Επιμέλεια προγράμματος The Artist on the Composer: Γιώργος Κουμεντάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ) – Ελίνα Κουντούρη (Διευθύντρια ΝΕΟΝ)

Η Βληχή γυρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τήνο. Ο Γιώργος Λάνθιμος, εκτός από τη σκηνοθεσία, υπογράφει και το σενάριο και την παραγωγή της ταινίας. Πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Έμμα Στόουν και ο διακεκριμένος Γάλλος ηθοποιός του σινεμά Νταμιάν Μποννάρ. Τα σκηνικά υπογράφει η Άννα Γεωργιάδου, τα κοστούμια ο Άγγελος Μέντης, τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Θοδωρής Μιχόπουλος και το μοντάζ ο Γιώργος Μαυροψαρίδης. Το μουσικό σενάριο της ταινίας αποτελείται από έργα των Γ. Σ. Μπαχ / Κνουτ Νύστεντ και Τόσιο Οσοκάουα, τα οποία θα ερμηνευτούν ζωντανά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος από μουσικά σύνολα κατά τις προβολές της ταινίας.

3 Rooms

Τρίπτυχο χορού σε χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου, Γίρζι Κύλιαν, Οχάντ Ναχαρίν

Φωτο: Maxim Waratt

Μπαλέτο Εθνικής Λυρικής Σκηνής

18, 20, 21, 22, 25 Μαΐου 2022

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει τρεις χορογραφίες σύγχρονου χορού. Ο Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος ανοίγει έναν δημιουργικό διάλογο πάνω στη σύγχρονη γλώσσα του χορού με δύο από τις σημαντικότερες μορφές του χορού παγκοσμίως, τον Τσέχο Γίρζι Κύλιαν και τον Ισραηλινό Οχάντ Ναχαρίν.

To ισοκράτημα ενός παιδιού / The Pedal Tone for a Child

Φωτο: Daisy Komen

Χορογραφία – Σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Petite mort

Χορογραφία – Σκηνικά – Φωτισμοί: Γίρζι Κύλιαν

Μουσική: Β. Α. Μότσαρτ

Minus 16

Χορογραφία – Κοστούμια: Οχάντ Ναχαρίν

Φωτισμοί: Αβί Γιόνα Μπουένο (Μπάμπι)

Όπερα • Νέα παραγωγή

Ριγολέττος

Τζουζέππε Βέρντι

2, 5, 8, 11 Ιουνίου 2022 - Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Από το 1851 που πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βενετία έως σήμερα, ο Ριγολέττος έχει χειροκροτηθεί από χιλιάδες θεατές σε όλο τον κόσμο και δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις δημοφιλέστερες όπερες όλων των εποχών. Στον Ριγολέττο, ο Βέρντι αλλάζει σελίδα στη συνθετική του διαδρομή και παρουσιάζει ένα έργο με ξεκάθαρο στίγμα και αυξημένη διάθεση για πειραματισμό, καθώς οι μεταπτώσεις ανάμεσα σε λυρικές και δραματικές σκηνές εξασφαλίζουν τη διαρκή ροή της υπόθεσης με μεγάλη ταχύτητα.

Όπερα • Νέα παραγωγή • Ανάθεση της ΕΛΣ

Μέσα Χώρα

Άγγελος Τριανταφύλλου

Ποιητικό κείμενο: Γιάννης Αστερής

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

8, 10, 12, 13 Ιουλίου 2022

Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Έντεχνοι τραγουδιστές: Σαβίνα Γιαννάτου, Έλλη Πασπαλά

Ηθοποιός: Ιωάννα Μπιτούνη

Είναι ένα σπονδυλωτό έργο με νησίδες που γεννιούνται η μία από την άλλην και όλες μαζί ακολουθούν τη ροή ενός ορμητικού ποταμού. Κύρια έμπνευση υπήρξε εξαρχής ο θάνατος των ηλικιωμένων από μοναξιά, φαινόμενο που σε κάποιες χώρες όπως στην Ιαπωνία είναι σαρωτικό και μαζικό. Στην όπερα αυτή εγείρονται ερωτήσεις για το γήρας, τη μοναξιά, την αρρώστια, τις εύθραυστες οικογενειακές σχέσεις και τη φθαρτότητα με την οποία όλοι μας είμαστε αντιμέτωποι.

Ετήσια παρουσίαση Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ

Φωτο: Valeria Isaeva

17 Ιουλίου 2022

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Διευθυντής σπουδών: Γιώργος Μάτσκαρης

Οι σπουδαστές όλων των ετών του επαγγελματικού τμήματος και τα παιδιά του φυτωρίου ανεβαίνουν στη μεγάλη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος και ερμηνεύουν κλασικές χορογραφίες αλλά και νέες δημιουργίες. Μια παράσταση για να γνωρίσουμε τα ταλέντα του μέλλοντος, να χειροκροτήσουμε τη νεανική ορμή και να επιβραβεύσουμε τις προσπάθειες των αυριανών χορευτών.

Όπερα • Αναβίωση

Τόσκα

Τζάκομο Πουτσίνι

Φωτο: Βασίλης Μακρής

28, 29, 30, 31 Ιουλίου 2022

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Φλόρια Τόσκα: Κριστίνε Οπολάις / Τσέλια Κοστέα

Μάριο Καβαραντόσσι: Ραμόν Βάργκας / Τζόρτζιο Μπερρούτζι

Σκάρπια: Δημήτρης Πλατανιάς / Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Η Φλόρια Τόσκα, μια ντίβα της όπερας, είναι μια γυναίκα παράφορα ερωτευμένη, που ζηλεύει παθολογικά τον σύντροφό της. Ο βαρόνος Σκάρπια, ένας σκοτεινός άνδρας με απόλυτη εξουσία, ηδονίζεται από τον πόνο των θυμάτων του. Ανάμεσα στους δύο βρίσκεται ο εραστής και αγνός πατριώτης Μάριο Καβαραντόσσι, ο οποίος οδηγείται στον θάνατο, όχι για τις ιδέες του, αλλά επειδή κατέχει την Τόσκα, την οποία ποθεί ο Σκάρπια. Η μηχανή είναι καλά στημένη: απ’ τις παγίδες του Σκάρπια δεν θα ξεφύγει κανείς.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος Μάρτιος 2022 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το τετράμηνο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος 2022 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022, από τα Ταμεία της ΕΛΣ.

Η προπώληση για τις παραγωγές του Ηρωδείου θα πραγματοποιηθεί μετά την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων του Φεστιβάλ Αθηνών, την Άνοιξη του 2022.