Έργα του Ντέιβιντ Χόκνεϊ προβάλλονται σε κινούμενους πίνακες και φωτίζουν πέντε μεγάλες πλατείες σε όλο τον κόσμο

Πέντε πινακίδες με νέα έργα του Ντέιβιντ Χόκνεϊ φωτίζουν για το μήνα Μάιο πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Λονδίνο, το Τόκιο και η Σεούλ. Οι ψηφιακές αυτές πινακίδες φωτίστηκαν την Πρωτομαγιά και θα είναι εκεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Απεικονίζουν ήλιους που μοιάζουν με χρυσάνθεμα και το μήνυμα είναι «Θυμηθείτε ότι δε μπορείτε να κοιτάξετε το θάνατο και τον ήλιο για πολύ καιρό».

Η απεικόνιση του Χόκνεϊ, ένα κινούμενο σχέδιο διάρκειας 2 λεπτών θα μεταδοθεί σε ψηφιακούς πίνακες διαφημίσεων στην Times Square της Νέας Υόρκης και σε σημαντικές τοποθεσίες στο Λονδίνο, το Λος Άντζελες, το Τόκιο και τη Σεούλ. Πρόκειται για σχέδια σε ανοιξιάτικο τοπίο όπως το έβλεπε κάθε μέρα από το παράθυρο της κουζίνας του από το σπίτι του στη Νορμανδία στο οποίο ζει από το 2019, παρατηρώντας προσεκτικά τη φύση και δημιουργώντας έργα στα οποία πρωταγωνιστεί το περιβάλλον.

Η εμφάνιση του νέου ψηφιακού έργου, μπορεί να ερμηνευθεί ως μήνυμα ελπίδας για την εμφάνιση της άνοιξης και το τέλος των λοκντάουν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η κυκλοφορία της Ανατολής του Ήλιου του Χόκνεϊ, έργο το οποίο δημιούργησε σε ένα iPad, εμφανίζεται από την CIRCA, μια ψηφιακή πλατφόρμα που τρέχει το Times Square Arts και βρίσκεται πίσω από τη σειρά Midnight Moment, το οποίο εμφανίζεται σε 76 οθόνες.

Το κλιπ με το έργο του Χόκνεϊ θα μεταδοθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στις πόλεις και θα είναι επίσης ορατό στον ιστότοπο του CIRCA.

Ο 83χρονος Χόκνεϊ, άρχισε να πειραματίζεται με ένα iPad το 2010 και είναι ο καλλιτέχνης που έχει πειραματιστεί ασταμάτητα με όλα τα νέα μέσα εδώ και δεκαετίες. Αγαπά αυτό το μέσο γιατί όπως λέει δε χρειάζεται καθάρισμα και μπορεί να σχεδιάζει αμέσως αυτό που βλέπει.

Do remember they can’t cancel the spring | David Hockney | Instagram

Τον Μάρτιο του 2020 ο Χόκνεϊ, λάτρης της φύσης και της άνοιξης, θέλησε να μοιραστεί ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας: Ζωγράφισε ένα έργο στο οποίο έδωσε τίτλο Do remember they can’t cancel the spring, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο instagram.

Ο Χόκνεϊ ζωγράφισε μια σειρά από κατακίτρινους νάρκισσους, ένα προάγγελος της άνοιξης, της αναγέννησης της γης και της ανθοφορίας που «επελαύνει παρά την κρίση του ιού που μαστίζει την Ευρώπη και τον κόσμο. Οι νάρκισσοι είναι φυτεμένοι σε ένα καταπράσινο λιβάδι ενώ πίσω φαίνεται ένα γκρίζο φόντο.

Το 2018, ο πίνακας του Ντέιβιντ Χόκνεϊ «Το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη» (Pool with Two Figures) πωλήθηκε για 90,3 εκατ. δολάρια, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του πιο ακριβοπληρωμένου πίνακα εν ζωή καλλιτέχνη και εκείνο που κατείχε μέχρι τότε ο Τζεφ Κουνς, με το “Balloon Dog”.

«Τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα … Μπορεί να είναι θυελλώδη τώρα, αλλά δεν θα βρέχει για πάντα», έγραφε το μήνυμα στο instagram.