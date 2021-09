Ένα ντοκουμέντο από την τελευταία εμφάνιση των Sex Pistols στη Μ. Βρετανία σε ένα απογευματινό πάρτι

Οι εικόνες που θα εκτεθούν στο Photo London, την έκθεση που θα γίνει στο Σόμερσετ στο Λονδίνο από τις 9 έως τις 12 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνουν και κάποιες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά, με ένα πάρτι ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1977, με τους Sex Pistols στη σκηνή, σε μια απογευματινή εμφάνιση.

Το απογευματινό πάρτι έγινε για τις οικογένειες των απεργών πυροσβεστών και το νεανικό κοινό φορούσε μπλουζάκια που τους είχαν μοιράσει και έγραφαν Never Mind the Bollocks και το Anarchy in the UK, ενώ έριχναν με χαρά την χριστουγεννιάτικη τούρτα στον Johnny Rotten.

Το συγκρότημα ερμήνευσε ένα σύντομο σετ αλλά υπήρχε και μια ντίσκο στην οποία τα παιδιά ενώθηκαν με τον Sid Vicious για να χορέψουν το Daddy Cool των Boney M και το Yes Sir, I Can Boogie του Μπαρτ Μπάκαρα.

To πιο σημαντικό είναι ότι φωτίζουν μια σημαντική στιγμή στη βρετανική μουσική ιστορία. Ήταν η τελευταία φορά που το συγκρότημα έπαιξε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εβδομάδες αργότερα, μετά από μια καταστροφική περιοδεία στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, οι Sex Pistols είχαν διαλυθεί.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον 23χρονο τότε Kevin Cummins, ο οποίος προσκλήθηκε από τον μάνατζερ των Pistols, Malcolm McLaren, για να τραβήξει φωτογραφίες σε μια συναυλία των Χριστουγέννων στο Ivanhoes στο Huddersfield.

Το να λείπει κάποιος από το οικογενειακό τραπέζι ανήμερα Χριστούγεννα ήταν κάτι ανήκουστο στη δεκαετία του ’70, που έπρεπε να είναι με την οικογένεια και να παρακολουθήσει και το διάγγελμα της Βασίλισσας Ελισάβετ. Το να πάει εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα σε μια συναυλία των Sex Pistols ήταν ανήκουστο. Η οικογένεια του Κάμινς ήταν τρομοκρατημένη και δεν του μίλαγαν για τρεις εβδομάδες.

Αλλά ο Κάμινς ήταν ένας νέος και ορμητικός ελεύθερος επαγγελματίας που δούλευε για το NME και, το κυριότερο, είχε αυτοκίνητο για να τον μεταφέρει από το σπίτι του στο Μάντσεστερ στο Χάντερσφιλντ.

Ενώ συνήθως οι συναυλίες των Sex Pistols ήταν συγκρουσιακές, μερικές φορές τρομακτικές, τίποτα από αυτά δε συνέβη στο Χάντερσφιλντ.

«Αυτή ήταν η καλύτερη συναυλία που είχα δει και τους είδα στη σκηνή καμιά δεκαριά φορές. Ήταν όλοι με τόσο καλή διάθεση και το κοινό αισθάνθηκε υπέροχα επίσης ... ένιωσαν ότι ήταν μέρος μιας μυστικής κοινωνίας, τους άφησαν να πάνε και να δουν μια συναυλία την ημέρα των Χριστουγέννων, επαναστατώντας εναντίον των γονιών τους. Δεν ήταν καθόλου επιθετικό. Όλοι απλά πέρασαν υπέροχα».

Ο Μακ Λάρεν άφησε τον Κάμινς να σταθεί στο πλάι της σκηνής για να τραβήξει φωτογραφίες, κάτι που δίνει στις εικόνες μια επιπλέον ζωντάνια. Ο κόσμος επίσης ήταν αλλιώτικος δεν υπήρχαν μεθυσμένοι που έπεφταν κάτω και πετούσαν μπουκάλια μπύρας.

Οι Sex Pistols έπαιξαν σε περίπου 80 συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πολλά τοπικά συμβούλια να αρνούνται τις επιτρέψουν. Ακόμα και στην τελευταία περιοδεία τους, αρκετές συναυλίες ακυρώθηκαν σύντομα.

Sex Pistols - Ivanhoe's Huddersfield Xmas 1977 documentary