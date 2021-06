Ένα χαμένο σχέδιο του Μις βαν ντερ Ρόε από το 1952 υλοποιείται από το πανεπιστήμιο της Ιντιάνα

Ένα κτίριο που σχεδιάστηκε από τον Λούντβιχ Μις βαν ντερ Ρόε πριν από σχεδόν 70 χρόνια, είναι υπό κατασκευή στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα στις ΗΠΑ, πάνω από 50 χρόνια μετά το θάνατο του αρχιτέκτονα.

Ο Μις βαν ντερ Ρόε, που πέθανε το 1969, είναι ένας από τους πιο γνωστούς αρχιτέκτονες στον κόσμο. Ως πρωτοπόρος του μοντερνισμού, ήταν ο τρίτος και τελευταίος διευθυντής του Bauhaus μέχρι που έφυγε από τη Γερμανία για την Αμερική για να ξεφύγει από τους Ναζί.

Το διώροφο κτίριο από χάλυβα και γυαλί χτίζεται ως μέρος της Σχολής Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Ντιζάιν Eskenazi στην πανεπιστημιούπολη Bloomington. Το σχέδιο, πιστό αντίγραφο της δεκαετίας του 1950 θα παραδοθεί σύντομα σε σύγχρονη χρήση. Πρόκειται για ένα κτίριο περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων, ορθογώνιο, διαφανές, με υαλοπίνακες και με το χαμηλότερο επίπεδο να είναι ανοιχτό το οποίο υπήρχε στα σχέδια του πανεπιστημίου της Ιντιάνα ξεχασμένο για δεκαετίες.

Φωτο: Hadley Fruits courtesy of the Eskenazi School of Art, Architecture + Design.