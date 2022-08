Ένα γλυπτό της Μάγια Λιν στο Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα προς τιμήν της μητέρας του

Όταν το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα, αξίας 830 εκατομμυρίων δολαρίων, ανοίξει για το κοινό στη νότια πλευρά του Σικάγο το 2025, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του θα είναι ένα γλυπτό, παραγγελία στη καλλιτέχνιδα Μάγια Λιν προς τιμήν της εκλιπούσας μητέρας του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, Ann Dunham.

Τοποθετημένο σε έναν υπαίθριο χώρο κοντά στη βόρεια είσοδο του κέντρου, ο οποίος θα είναι γνωστός ως Ann Dunham Water Garden και έχει σχεδιαστεί για ανάπαυση και περισυλλογή, το γλυπτό Seeing Through the Universe θα αποτελείται από μια όρθια μορφή ωοειδούς που παράγει ομίχλη και μια παρακείμενη σφαίρα τοποθετημένη σε επίπεδη θέση, η οποία θα λειτουργεί ως ένα σιντριβάνι με ήπιους καταρράκτες. Το τελευταίο στοιχείο του σχεδιασμού θυμίζει το δημόσιο γλυπτό του Λιν στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Γέιλ, The Women's Table (1993), το οποίο μνημονεύει την έναρξη του πανεπιστημίου να δέχεται φοιτήτριες το 1969.

«Μπορούσα να φανταστώ τη μητέρα μου να κάθεται σε ένα από τα παγκάκια ένα ωραίο καλοκαιρινό απόγευμα, να χαμογελά και να παρακολουθεί ένα σωρό παιδιά να τρέχουν μέσα στο σιντριβάνι, και σκέφτηκα ότι αυτό θα αποτύπωνε το ποια ήταν τόσο καλά όσο σχεδόν οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Ομπάμα για το γλυπτό της Λιν σε δήλωσή του.

Ο Λιν περιγράφεται ως ένας από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του πρώην προέδρου Ομπάμα σε δελτίο Τύπου που ανακοινώνει την ανάθεση. Στις εξωτερικές παραγγελίες και τα μνημεία της περιλαμβάνονται το Μνημείο του Πολέμου του Βιετνάμ στην Ουάσινγκτον και το Μνημείο των Πολιτικών Δικαιωμάτων στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα, τα οποία τιμήθηκαν και τα δύο με το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών (το 2009) και το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας (το 2016) από τον τότε πρόεδρο Ομπάμα. Κατά την παραλαβή της τελευταίας τιμής, ο Λιν επαίνεσε ιδιαίτερα τον Ομπάμα για τις προσπάθειές του να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή.

Η καλλιτέχνιδα Μάγια Λιν | courtesy Maya Lin

«Για μένα προσωπικά η δράση του για την κλιματική αλλαγή και η υποστήριξή του για σαφή δράση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ήταν τόσο κρίσιμα σημαντική», δήλωσε τότε στο NBC News. «Μας είδε να ενωνόμαστε ως κόσμος για να δράσουμε, για να βοηθήσουμε στην πρόληψη των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής».

Η κατασκευή του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021. Όταν ολοκληρωθεί, θα περιλαμβάνει ένα κτίριο μουσείου, ένα νέο παράρτημα της δημόσιας βιβλιοθήκης του Σικάγο και έναν εσωτερικό χειμερινό κήπο, καθώς και μια δημόσια πλατεία και πάρκα -συμπεριλαμβανομένου του υδάτινου κήπου της Αν Ντάναμ με το γλυπτό της Λιν- μέσα στο αποτύπωμα του πάρκου Τζάκσον 547 στρεμμάτων. Μέσα στο εκτεταμένο Jackson Park βρίσκεται επίσης το Μουσείο Επιστήμης και Βιομηχανίας της πόλης, ενώ ακριβώς στα νότια βρίσκεται η μη κερδοσκοπική Stony Island Arts Bank του καλλιτέχνη Θίαστερ Γκέιτς.