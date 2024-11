Εικαστικά, συναυλίες, θέατρο και χορός στη Θεσσαλονίκη

Εικαστικά

Οι εκθέσεις μέχρι τις αρχές του 2025 στο ΜΟΜUs

Οι ιστορίες όπως τις αφηγούνται τα έργα τέχνης και χωρούν σε ένα μουσείο και ανήκουν σε μεγάλες και μικρές συλλογές είναι το θέμα της έκθεσης του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-MOMus με τίτλο «Από εδώ και πέρα - Ιστορίες για ένα επόμενο αύριο» – συμμετέχουν εκατό καλλιτέχνες. Παράλληλα, στο Μουσείο Φωτογραφίας Momus, παιδιά και κομψές κυρίες, φουστανελοφόροι και ένστολοι αξιωματικοί, μνημεία της υπαίθρου και των πόλεων από τα μέσα του 19ου αιώνα πρωταγωνιστούν στην έκθεση «Στερεοσκοπία - Από τη φωτογραφική συλλογή του Μουσείου Φωτογραφίας Δήμου Καλαμαριάς “Χρήστος Καλεμκερής”» με άξονα τη μαγευτική ιστορία της στερεοσκοπίας.

Στην έκθεση «Συλλογικά νήματα: Η Anna Andreeva στο εργοστάσιο μεταξιού “Κόκκινο Τριαντάφυλλο”», την πρώτη διεθνώς αναδρομική της Σοβιετικής σχεδιάστριας κλωστοϋφαντουργίας που εργάστηκε στο Red Rose Silk Factory της Μόσχας από τη δεκαετία του ’40 έως τη δεκαετία του ’80, ξετυλίγεται η ιστορία της μέσα από τα αφηρημένα, γεωμετρικά, κοσμικά, διαστημικά και cyber μοτίβα της, αναδεικνύοντας την εφευρετικότητά χάρη στην οποία ξέφευγε από τη λογοκρισία του Κόμματος.

«Από εδώ και πέρα - Ιστορίες για ένα επόμενο αύριο», έως 17/11

«Στερεοσκοπία - Από τη φωτογραφική συλλογή του Μουσείου Φωτογραφίας Δήμου Καλαμαριάς “Χρήστος Καλεμκερής”», έως 12/1/25

«Συλλογικά νήματα: Η Anna Andreeva στο εργοστάσιο μεταξιού “Κόκκινο Τριαντάφυλλο”»

Διάρκεια: 7/12/24-27/4/25

«Σικελιώτης/Τάσσος: Μια φιλία με κοινές ρίζες» στο Τελλόγλειο Ίδρυμα

Τελλόγλειο, Γιώργος Σικελιώτης, Τα Παλληκάρια, 1961-1970, πλαστικό, 82x 120 εκ., συλλογή Φωτεινής Τριανταφύλλη-Θεριού. Φωτ.: Συλλογή Φωτεινή Τριανταφύλλη-Θεριού. Φωτογράφιση Νίκου Ηλιόπουλου.

Περισσότερα από 150 έργα, ζωγραφικά, σχέδια και χαρακτικά, των καλλιτεχνών Τάσσου και Γιώργου Σικελιώτη στην έκθεση «Σικελιώτης / Τάσσος: Μια φιλία με κοινές ρίζες» στο Τελλόγλειο Ίδρυμα αρθρώνουν μια συνομιλία δύο ξεχωριστών προσωπικοτήτων της νεοελληνικής τέχνης που έζησαν τα έντονα βιώματα της Κατοχής και του Εμφυλίου, τη χούντα και τη Μεταπολίτευση και έφτασαν έως τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Στην έκθεση αναδεικνύονται λιγότερο γνωστές διαστάσεις της τέχνης τους, όπως η σημαντική παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη, η μακρόχρονη φιλία τους, το ενδιαφέρον για τη χαρακτική και τη διάδοση της τέχνης και η συμμετοχή τους σε πολλές κοινές ομαδικές και περιοδεύουσες εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τελλόγλειο Ίδρυμα, έως 26/1/25

Τα έργα της Βάσως Κατράκη στην Κάζα Μπιάνκα

Βάσω Κατράκη, Πλατυτέρα-ΙΙΙ.

Στην Κάζα Μπιάνκα παρουσιάζονται 90 έργα της Βάσως Κατράκη σε μια αναδρομική έκθεση με τίτλο «Χαράγματα» που διατρέχει το σύνολο της δουλειάς της, από τις πρώτες ξυλογραφίες της στα τέλη της δεκαετίας του ’30 έως τις συνθέσεις της δεκαετίας του ’80. Ξεχωριστή έμφαση δίνεται στα έργα που η χαράκτρια φιλοτέχνησε την περίοδο 1967-1974 με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η Κατράκη πλάθει ένα ολόκληρο σύμπαν εικόνων, μορφοποιεί τη ζωτική της σχέση με τον κόσμο, καταθέτει μια στάση ζωής και μια κοινωνική-πολιτική διαμαρτυρία και επικεντρώνεται στη μοίρα του ανθρώπου μέσα από την υποβλητική αντίθεση άσπρου-μαύρου.

Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης - Casa Bianca. έως 28/2/25

Μουσική

Ο Jason Derulo στο Paok Sports Arena

Ο Jason Derulo θα παρουσιάσει ένα φαντασμαγορικό θέαμα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Νu Κing World Tour».

Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, στιχουργός και χορευτής, o Jason Derulo, μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της μουσικής και του θεάματος σήμερα, είναι από τους πιο διάσημους Αμερικανούς urban pop performers με 11 πλατινένιες κυκλοφορίες, ανάμεσά τους τα χιτ «Wiggle», «Talk Dirty», «In MyHead», «Whatcha Say», «Swalla», «Savage Love» και «Want To want me». Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει ένα φαντασμαγορικό θέαμα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Νu Κing World Tour» με τραγούδια του που κυριαρχούν σε όλο τον πλανήτη και σημειώνουν δισεκατομμύρια αναπαραγωγές σε ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

15/11, Paok Sports Arena

Οι Σκιαδαρέσες στον Πολυχώρο πολιτισμού WE

Οι Σκιαδαρέσες θα μιλήσουν ξανά για τα συναισθηματικά αδιέξοδα της γενιάς τους. Φωτ.: Freddie F./LIFO

Οι Σκιαδαρέσες επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Οι δίδυμες Νίκη και Όλγα Σκιαδαρέση θα μιλήσουν ξανά για τα συναισθηματικά αδιέξοδα μιας ακομπλεξάριστης γενιάς, φέρνοντας στη σκηνή την καθημερινότητά τους με πολύ χιούμορ και απλό και απροσποίητο τρόπο. Η απόλυτη ελευθερία και η αγάπη για τη μουσική τούς εξασφάλισαν ένα κοινό που τις ακολουθεί φανατικά και αγαπά τον τρόπο που εκφράζονται μέσα από τη μουσική που λατρεύουν με μια ανεπανάληπτη αισιοδοξία, μεταφέροντας την αίσθηση της χαράς των τραγουδιών τους.

30/11, Πολυχώρος πολιτισμού WE

Οι KVB και οι Echo Tides στο Eightball Club

Το KVB, το βρετανικό οπτικοακουστικό post-punk ντουέτο θα παρουσιάσει τον δημιουργικό του μικρόκοσμο.

Το KVB, το βρετανικό οπτικοακουστικό post-punk ντουέτο που δημιουργήθηκε αρχικά στο Λονδίνο το 2010 από τους Nicholas Wood και Kat Day, έρχεται για μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει τον δημιουργικό του μικρόκοσμο, όπου το shoegaze και η μινιμαλιστική ηλεκτρονική μουσική συναντούν το παραδοσιακό goth rock με έμπνευση από τους Cabaret Voltaire και του Jesus And Mary Chain. Φέρνοντας τον ερμηνευτικό τους μινιμαλισμό στη σκηνή σε μια βραδιά σκοτεινού ρυθμού συναντιούνται με τους καλεσμένους τους Echo Tides, μια ομάδα μουσικών που δημιουργούν επηρεασμένοι από τη μετα-αποκαλυπτική ατμόσφαιρα της εποχής.

15/11, Eightball Club

O Tsaki παρουσιάζει το «Year Two»

Ο Tsaki υπόσχεται μια αξέχαστη συναυλιακή νύχτα. Φωτ.: Eva Stergiadoy ( ®FILM. ITT)

Ο Tsaki επιστρέφει solo στις συναυλιακές σκηνές και ξεκινάει με μια συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Ο τίτλος της κάνει αναφορά στο νέο του άλμπουμ «Year Two». O θρυλικός για τον τρόπο που ραπάρει –μοναδικός στην ελληνική σκηνή– δημιουργός από τη Θεσσαλονίκη πατάει σε υπερβολικά γρήγορα technο beats έκανε δημοφιλή έναν ήχο που συνεχώς γιγαντώνεται. Οι εκρηκτικές συναυλίες του έχουν δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό που παρακολουθεί κάθε τους κίνηση και κάνει τα κομμάτια τους χιτ. Ο Tsaki πιστεύει ότι σε ένα live ζεις μια εμπειρία που θέλεις να ξαναζήσεις και δεν μπορεί παρά να υποσχεθεί μια αξέχαστη νύχτα σε όσους θα τον ακούσουν.

7/12, Πολυχώρος πολιτισμού WE

Το progressive metal των Mothers of Millions

Οι Mother Of Millions. Φωτ.: Αναστασία Παπαδάκη

Οι Mother Of Millions είναι μια ελληνική progressive metal μπάντα από την Αθήνα που δημιουργήθηκε το 2008 και ο ήχος της έχει πάρει θετικές κριτικές από το κοινό και τον παγκόσμιο μουσικό Τύπο. Ο μαζικός ήχος τους περιλαμβάνει έντονο πειραματισμό και περίτεχνους ρυθμούς, folk αισθητική, post-rock στοιχεία και progressive rock μελωδίες με επιρροές από τους Hans Zimmer, Peter Gabriel, Porcupine Tree και Pink Floyd. Θα εμφανιστούν με special guests τους Khirki, το αθηναϊκό heavy rock trio το σύμπαν του οποίου είναι γεμάτο παραδοσιακή μουσική, μαγεία, μύθους, αγρίμια και σύγχρονο, ορμητικό heavy rock ‘n’ roll, για μια βραδιά ατόφιου heavy γλεντιού.

6/11, Πολυχώρος πολιτισμού WE

Χορός

Battle Of The Best

Ο ζωντανός θρύλος του breaking Lilou

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για χορευτικές μάχες με τη 19η έκδοση του Battle Of The Best. Το ετήσιο φεστιβάλ street dance που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη το 2005, ένα από τα μεγαλύτερα χορευτικά φεστιβάλ στην Ελλάδα, φιλοξενεί χορευτές διεθνούς φήμης ως κριτές των dance battles. Ο ασημένιος ολυμπιονίκης στο breaking Dany Dann, ο ζωντανός θρύλος του breaking Lilou, η χορογράφος/μοντέλο Soleila και οι GBB, Sab MacCarthy και Physs αλλά και καλλιτεχνικά ανήσυχοι χορευτές/χορογράφοι θα πειραματιστούν και θα παρουσιάσουν χορευτικά στυλ, από dancehall, choreo και hip hop μέχρι voguing και flamengo street dance, σε παραστάσεις χωρίς κανόνες και περιορισμούς. αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι ο χορός, πάνω απ’ όλα, είναι τέχνη.

Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 15/12

Θέατρο

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Σκηνή από την παράσταση του «Δον Κάρλος» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Χουβαρδά.

Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ο Χάρης Φραγκούλης υποδύεται τον Δον Κάρλος στο ομώνυμο έργο του Φρίντριχ Σίλερ σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Μια καινοτόμος οπτικής που εστιάζει στην ηθική και πνευματική εξόντωση του ανθρώπου μέσα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, παντελώς διεφθαρμένη από την εξουσία και το χρήμα, που αδυνατεί να βρει την ισορροπία και το μέτρο. Ο Σίλερ, χρησιμοποιώντας ως φόντο την Ισπανία του 16ου αιώνα, αμφισβητεί την απολυταρχία της δικής του εποχής, υπερασπιζόμενος την ελευθερία της σκέψης και τις ιδέες του Διαφωτισμού.

Παράλληλα, στο Κρατικό ανεβαίνει η παράσταση MANOLIS, καρδιά σε τέσσερις χορδές της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη, μια αφήγηση της ζωής του Μανώλη Χιώτη, το Βίρα τις άγκυρες, το θρυλικό έργο των Ρέππα-Παπαθανασίου, και το δραματοποιημένο μυθιστόρημα της Λιλής Ζωγράφου, Η αγάπη άργησε μια μέρα, σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι.

«Δον Κάρλος» του Φρίντριχ Σίλερ, Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

«MANOLIS, καρδιά σε τέσσερις χορδές», Μονή Λαζαριστών

«Βίρα τις άγκυρες», Βασιλικό Θέατρο

«Η αγάπη άργησε μια μέρα», Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.

Το νέο τεύχος της LiFO δωρεάν στην πόρτα σας με ένα κλικ.