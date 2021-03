Το βινύλιο ξεπερνάει σε πωλήσεις το CD για πρώτη φορά από το 1987

Χαράς ευαγγέλια για τους φίλους του βινυλίου με τις πωλήσεις των δίσκων στη Μεγάλη Βρετανία να φαίνεται να ξεπερνούν τα έσοδα από την πώληση CD για πρώτη φορά από το 1987.

Ο κόσμος όπως δείχνουν οι αριθμοί στη διάρκεια της πανδημίας επέστρεψε στον παλιό καλό τρόπο ακρόασης και πολλοί επιθύμησαν μετά από ώρες καθήλωσης μπροστά στις οθόνες τους να βάλουν ένα δίσκο κλασικής μουσικής στο πικ- απ.

Ο αριθμός των δίσκων βινυλίου που πωλήθηκε αυξήθηκε στα 4,8 εκατομμύρια το 2020, με τους κλασικούς δίσκους όπως το Rumours των Fleetwood Mac, που κυκλοφόρησε το 1977, το What’s the Story Morning Glory? των Oasis του 1995 και το Back to Black της Amy Winehouse του 2006 να προηγούνται αλλά και με τις νέες κυκλοφορίες Divinely Uninspired To A Hellish Extent του Lewis Capaldi, το Fine Line του Harry Styles και το Future Nostalgia της Dua Lipa όπως και το Disco της Kylie Minogue να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις και σε βινύλιο και σε CD.

Fleetwood Mac, Rumours, 1977

Οι δισκογραφικές εταιρείες θα κερδίσουν περισσότερα χρήματα φέτος από την πώληση δίσκων βινυλίου παρά από το κάποτε ακαταμάχητο CD για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1980, καθώς οι πανδημικές συνήθειες αλλάζουν με ταχύτητα την αναβίωση του κλασικού LP.

Οι βρετανικές δισκογραφικές εταιρείες σημείωσαν αύξηση 30% στα έσοδα από την πώληση δίσκων βινυλίου με τα έσοδα να φτάνουν τις 86,5 εκατομμύρια στερλίνες, το υψηλότερο σύνολο από το 1989. Ο λόγος; Οι φανατικοί της μουσικής που θα ξόδευαν χρήματα σε συναυλίες και αφού όλοι οι χώροι είναι κλειστοί τα διέθεσαν στον εμπλουτισμό των συλλογών τους σε βινύλιο.

Ο BPI, ο οργανισμός που ελέγχει τη μουσική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι έγιναν πωλήσεις που τείνουν να ξεπεράσουν αυτές των Rick Astley, T’Pau και Pet Shop Boys πριν 34 χρόνια.

Η πτώση της αγοράς των CD είναι ραγδαία. Το βολικό σχήμα και η φόρμα του δεν έγινε ποτέ αγαπητή στους συλλέκτες και οι πωλήσεις συνέχισαν να πέφτουν όταν άρχισε το streaming, με τις δισκογραφικές εταιρείες να αναφέρουν πτώση των εσόδων κατά 18,5% πέρυσι, φτάνοντας στις 115 εκατομμύρια στερλίνες.

Ο αριθμός των CD που πωλήθηκαν μειώθηκε το 2020 σχεδόν κατά το ένα τρίτο και έφτασε στα 16 εκατομμύρια. Ακριβώς πριν από δέκα χρόνια, το 2010, τα έσοδα από την πώληση των CD ήταν 563 εκατομμύρια, ενώ τα έσοδα από δίσκους βινυλίου ήταν μόλις 3,5 εκατομμύρια στερλίνες.

Amy Winehouse, Back to Black, 2006

Οι οπαδοί του βινυλίου έκαναν τις αγορές τους διαδικτυακά αφού τα καταστήματα δίσκων ήταν κλειστά για πολλούς μήνες και όπως δείχνουν τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν ήταν η φυσική εναλλακτική λύση για να απολαύσουν την ποιότητα της ακρόασης. Πράγμα που έπραξαν παρά τα εμπόδια με τη λιανική να είναι κλειστή, κάτι που επιβεβαιώνει τη δύναμη και τη δυναμική του βινυλίου μέχρι και σήμερα. Μάλιστα προβλέπουν ότι το 2021 τα έσοδα από το βινύλιο θα ξεπεράσουν κατά πολύ κάθε άλλη πώληση.

Τον Ιανουάριο, η BPI αποκάλυψε ότι η ποσότητα της μουσικής που κυκλοφόρησε πέρυσι αυξήθηκε κατά 22% σε 139 δισ. streaming, από 114 δισ. το 2019. Οπότε, όσο οι παραδοσιακές μορφές δίνουν μάχη επικράτησης, τα streamings είναι αυτά που γεμίζουν τα ταμεία των δισκογραφικών εταιρειών και αποτελούν την κορυφαία προτίμηση των μουσικόφιλων.

Για τις δισκογραφικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου αυτό μεταφράζεται σε έσοδα 736 εκατομμύρια πέρυσι, ενώ τα έσοδα από όλα τα ψηφιακά κανάλια έφτασαν 782 εκατομμύρια στερλίνες το 2020 - σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα από τα έσοδα που έφερε στα ταμεία η φυσική αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος του διεθνούς μουσικού οργανισμού IFPI, Frances Moore και ένθερμος υποστηρικτής του streaming πιστεύει στην αύξηση των εσόδων όταν το YouTube, που ανήκει στη Google, όπου προβάλλονται δεκάδες δισεκατομμύρια μουσικά βίντεο κάθε χρόνο θα καταβάλει ένα μερίδιο πιο δίκαιο. Το YouTube κατέβαλε το 2020 μόνο 43,8 εκατομμύρια στερλίνες σε δικαιώματα των δίσκων.

Η λίστα με τα βινύλια που είχαν τις μεγαλύτερες πωλήσεις το 2020

1. Fleetwood Mac – Rumours

2. Oasis – What’s The Story, Morning Glory?

3. Amy Winehouse – Back To Black

4. Harry Styles – Fine Line

5. Kylie Minogue – Disco

6. AC/DC – Power Up