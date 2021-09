Αυτά που κρύβει ένα πορτραίτο του Ζαν Λουί Νταβίντ με τον «πατέρα της Χημείας» Λαβουαζιέ

Όταν το 2019, το περίφημο έργο του Ζαν Λουί Νταβίντ, χαϊδεμένου παιδιού της Γαλλικής Ακαδημίας, αγαπημένου της αριστοκρατίας και αργότερα της Γαλλικής Επανάστασης και επίσημου ζωγράφου του Ναπολέοντα, που απεικόνιζε τον «πατέρα της χημείας Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ και τη σύζυγό του, μεταφέρθηκε στα εργαστήρια του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης για συντήρηση μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τους συντηρητές που ήθελαν απλώς να αφαιρέσουν αρχικά ένα στρώμα βερνικιού.

Προχωρώντας λίγο πιο βαθιά ανακάλυψαν ότι το ζεύγος Λαβουαζιέ που μας κοιτάζουν από τον εμβληματικό πίνακα, ως επιστήμονες και περιστοιχίζονται από όργανα της επιστήμης τους, είχαν ποζάρει για έναν ατελώς διαφορετικό τύπο πορτραίτου που τους παρουσίαζε ως ευγενείς και καμία σχέση δεν είχε με τους φιλελεύθερους πρωτοπόρους της επιστήμης.

Σε αυτόν τον πίνακα που γνωρίζουμε η σύζυγος του Λαβουαζιέ Μαριάν, ταπεινά ντυμένη γέρνει προς τη μεριά του συζύγου της ο οποίος κάθεται σε ένα τραπέζι, εργαζόμενος.

Στον πίνακα που αποκαλύφθηκε, το ζευγάρι απεικονίζεται ως μέλος της αριστοκρατίας, που απολαμβάνουν έναν πλούσιο τρόπο ζωής, η Μαριάν φορά ένα καπέλο με φτερά, ακριβά παπούτσια και στο τραπέζι δεν υπάρχει κανένα όργανο, παρά μόνο χρυσές λεπτομέρειες. Η γυναίκα του Λαβουαζιέ υπήρξε σημαντική βοηθός στο επιστημονικό του έργο: Για χάρη του μετέφρασε από τα αγγλικά στα γαλλικά αρκετά επιστημονικά κείμενα, ενώ δημιούργησε πολλά σκίτσα των εργαστηριακών συσκευών που χρησιμοποιούσαν ο Λαβουαζιέ και οι συνεργάτες του. Ήταν και μια γυναίκα κοσμική που είχε ένα ανοιχτό σαλόνι και διοργάνωνε αρκετές δεξιώσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων οι επιφανείς επιστήμονες της εποχής συζητούσαν τις εξελίξεις στη χημεία.

Jacques Louis David, Antoine Laurent Lavoisier (1743–1794) and Marie Anne Lavoisier (Marie Anne Pierrette Paulze, 1758–1836) (1788). Courtesy of the Metropolitan Museum of Art.