Αποχωρεί από τον οίκο του ο Dries Van Noten, ο Βέλγος τζέντλεμαν της μόδας

Ο κόσμος της μόδας αλλάζει διαρκώς και η αποχώρηση του Βέλγου δημιουργού, σχεδιαστή μόδας Dries Van Noten που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του δημιουργικού διευθυντή του οίκου του αυτό το καλοκαίρι, δείχνει ότι οι επόμενοι ανεξάρτητοι σχεδιαστές θα είναι ελάχιστοι.

Η εταιρεία του που ιδρύθηκε το 1986 είναι ιδιωτική και αν και αγοράστηκε από την οικογενειακή ισπανική εταιρεία αρωμάτων και μόδας Puig, ο Van Noten διατήρησε την καλλιτεχνική του ανεξαρτησία μέχρι την ανακοίνωση της απόσυρσής του. Ωστόσο, άφησε μια υπόσχεση να συνεχίσει να ασχολείται με τον οίκο που αγαπά τόσο πολύ.

Από τη τελευταία του κολεξιόν / courtesy Dries Van Noten

Η ανδρική επίδειξη για το φθινόπωρο του 2024, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι τον Ιούνιο, θα είναι η τελευταία του Van Noten και σε μια επιστολή του στους συντάκτες μόδας γράφει τα παρακάτω:

«Στις αρχές της δεκαετίας του '80, ως νεαρός από την Αμβέρσα, το όνειρό μου ήταν να αποκτήσω φωνή στη μόδα. Μέσα από ένα ταξίδι που με έφερε στο Λονδίνο, το Παρίσι και πέρα από αυτό, και με τη βοήθεια αμέτρητων υποστηρικτικών ανθρώπων - αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Τώρα, επρόκειτο να στρέψω την προσοχή μου σε όλα τα πράγματα για τα οποία δεν είχα ποτέ χρόνο. Είμαι λυπημένος, αλλά ταυτόχρονα χαρούμενος, που σας ενημερώνω ότι θα αποχωρήσω στα τέλη Ιουνίου.

Ο ίδιος έχει αποκαλέσει τη μόδα του «τολμηρή καθημερινότητα», σε αντίστιξη με την «ήσυχη πολυτέλεια».

Προετοιμαζόμουν γι' αυτή τη στιγμή εδώ και καιρό και νιώθω ότι ήρθε η ώρα να αφήσω χώρο σε μια νέα γενιά ταλέντων που θα φέρουν το όραμά τους στην μάρκα. Οι επόμενες ανδρικές συλλογές για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025 θα είναι οι τελευταίες που θα παρουσιάσω με τον τωρινό μου ρόλο. Η γυναικεία ανοιξιάτικη καλοκαιρινή συλλογή 2025, θα γίνει από την ομάδα του στούντιό μου με την οποία συνεργάζομαι και τα τρία χρόνια. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εν ευθέτω χρόνω, θα ανακοινώσουμε τον σχεδιαστή που θα συνεχίσει την ιστορία του οίκου».

Ο Dries Van Noten στην ίδια επιστολή ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες του προμηθευτές κεντητές ρούχων στη Ινδία «όλους όσοι βοήθησαν στην υλοποίηση τόσων όμορφων ιδεών». «Αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη προς όλους αυτούς που κατά τη διάρκεια των ετών, 38 για την ακρίβεια, μου δώσατε την ευκαιρία και την ενέργεια να παράγω τέσσερις συλλογές το χρόνο, να διοργανώνω επιδείξεις, να ανοίγω καταστήματα και να κάνω την DVN να έχει την σημερινή επιτυχία. Στέλνω την εκτίμησή μου από καρδιάς σε όλους όσους αγαπούν αυτό που κάνουμε, βλέποντας τα ρούχα μας έξω στον κόσμο, γνωρίζοντας ότι έχουν μια θέση στη ζωή σας».

Από την έκθεση στο Musée des arts decoratifs στο Παρίσι / courtesy Dries Van Noten

Ο Dries Van Noten είναι ο Βέλγος τζέντλεμαν της μόδας. Είναι ένα από τα μέλη της περίφημης ομάδας των Antwerp Six, των Βέλγων σχεδιαστών που τελείωσαν τη σχολή μόδας της Αμβέρσας έγραψαν ιστορία και άλλαξαν τη μόδα όταν έφτασαν στο Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Σήμερα, στο απόγειο της καριέρας του αποχωρεί, μια κίνηση σπάνια για έναν τόσο επιτυχημένο και αποδεκτό από όλους σχεδιαστή. Η τελευταία του παριζιάνικη επίδειξη ήταν ένας συναισθηματικός, γενναιόδωρος ύμνος στο στυλ έναντι της μόδας και στη δημιουργικότητα του να ντύνεσαι μόνος σου.

Η φίρμα του που συχνά αποκαλείται DVN δεν έχει τίποτα κραυγαλέο, logo mania, κανένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, κανένα Street Trend. Είναι ρούχα εξαιρετικής σχεδιαστικής ποιότητας, που απηχούν την σημαντική δημιουργική δύναμη του σχεδιαστή, παίζοντας με χρώματα, υφές και με στόχο η ομορφιά να εξισορροπεί με την λειτουργικότητα του ρούχου αρμονικά. Ο ίδιος έχει αποκαλέσει τη μόδα του «τολμηρή καθημερινότητα», σε αντίστιξη με την «ήσυχη πολυτέλεια». Το ίδιο με μια σειρά σχεδιαστών της ίδιας γενιάς τους Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene, Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs και Marina Yee, φύτεψε τους σπόρους του σύγχρονου στυλ από το Βέλγιο που άσκησε τεράστια επιρροή στη μόδα.

Ο Dries Van Noten έκανε τέχνη με αυτό που μπορεί να φορεθεί και μας έδειξε αναπάντεχους τρόπους να δοκιμάζουμε να φοράμε τα ρούχα μας.

Από την έκθεση στο Musée des arts decoratifs στο Παρίσι / courtesy Dries Van Noten

Το αγόρι που κατέκτησε τη μόδα

Το αγόρι που αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα και του παπού του, έμαθε τα μυστικά της ραπτικής από τον πατέρα και τη μητέρα του που διατηρούσε στη Αμβέρσα ένα κατάστημα Cassandre και συνέλεγε αντίκες δαντέλες και λευκά είδη.

Ο ίδιος όπως και η οικογένειά του λάτρευε την πρακτική αντίληψη για τη ζωή και το περιβάλλον του ενίσχυσε τις σπουδές του και το ταλέντο του που βασιζόταν στις τελετουργίες και τις παραδόσεις που έμαθε σε μικρή ηλικία.

Από μικρός, πήγαινε με τον πατέρα του να δει τις επιδείξεις και τις συλλογές στο Μιλάνο, το Ντίσελντορφ και το Παρίσι, όπου έμαθε τα πάντα για την εμπορική και τεχνική πλευρά του επαγγέλματος. Ωστόσο, σύντομα αποφάσισε ότι τον ενδιέφερε περισσότερο ο σχεδιασμός της μόδας παρά η πώλησή της.

Όταν τελείωσε τις σπουδές του άρχισε σαν ελεύθερος επαγγελματίας να δουλεύει για διάφορους τοπικούς σχεδιαστές του Βελγίου πριν ξεκινήσει μια σειρά ανδρικών ενδυμάτων το 1986. Εκείνη τη χρονιά, παρουσίασε την πρώτη του συλλογή ανδρικών ενδυμάτων στο Λονδίνο ως μέρος της κολεκτίβας The Antwerp Six. Αυτό οδήγησε σε μια μικρή παραγγελία από την Barneys New York. Τα ρούχα του αγαπήθηκαν στην Αμερική όσο λίγα.

Από την έκθεση στο Musée des arts decoratifs στο Παρίσι / courtesy Dries Van Noten

Το 2005, οι New York Times τον περιέγραψαν ως "έναν από τους πιο εγκεφαλικούς σχεδιαστές της μόδας". Δεν ακολούθησε ποτέ τις μινιμαλιστικές τάσεις και στη δεκαετία του 2000 έκανε ένα εντυπωσιακό come back με αποκορύφωμα την βράβευσή του με το Διεθνές Βραβείο του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής το 2008.

Ο Dries van Noten δεν έκανε ποτέ υψηλή ραπτική. Όλα τα σχέδιά του είναι prêt a porter και διαθέσιμα στη λιανική. «Είμαι λίγο αφελής, αλλά δεν μου αρέσει η ιδέα να δείχνω πράγματα που δεν πουλιούνται σε ένα κατάστημα», λέει σε μια πρόσφατη συνέντευξή του. Δεν κάνει διαφήμιση και καμπάνιες και χρησιμοποιεί χρήση prints, μια απίθανη μίξη χρωμάτων, πρωτότυπων υφασμάτων και layering.

Η μάρκα του υπάρχει σε 400 καταστήματα μόδας σε όλο τον κόσμο.

Από την έκθεση στο Musée des arts decoratifs στο Παρίσι / courtesy Dries Van Noten