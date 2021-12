Το Άμπου Ντάμπι θα αποκτήσει άλλα τρία μουσεία. Γιατί θέλει να ανοίξουν μέχρι το 2025;

Στα χίλια σχεδόν τετραγωνικά μέτρα στα οποία εκτείνεται το Άμπου Ντάμπι, έδρα των της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και της βασιλικής οικογένειας η κατασκευή των μουσείων δεν φαίνεται να έχει τελειωμό.

Μετά το αυστηρό lockdown της χώρας η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει άλλα δυο μουσεία εκτός από το Γκουγκενχάιμ και το Εθνικό μουσείο Ζαγιέντ, αφιερωμένο στην ιστορία του Σεΐχη Zayed bin Sultan Al Nahyan (1918-2004) που θα παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της φυσικής και ανθρώπινης ιστορίας των ΗΑΕ που έχει σχεδιάσει ο Νόρμαν Φόστερ.

Τα δυο νέα μουσεία που θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω θα γίνουν στη θέση των δυο μουσείων στο νησί Saadiyat, τα οποία επρόκειτο να σχεδιαστούν από τον Ταντάο Άντο και την Ζάχα Χαντίντ.

Στη διάρκεια της διετούς σχεδόν πανδημίας τα ΗΑΕ δούλευαν συστηματικά, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος σε θέματα πολιτισμού και τυρισμού Mohamed Khalifa Al Mubarak και τα δυο νέα μουσεία είναι ήδη υπό κατασκευή, και όπως ανακοινώθηκε θα είναι μια συνέχεια της ιστορίας των ΗΑΕ.

«Στο Άμπου Ντάμπι υπήρξε μια πολύ σαφής και συνειδητή απόφαση να επενδύσουμε στον πολιτισμό και η επένδυση στον πολιτισμό δεν σημαίνει μόνο κτίρια. Επενδύουμε σε υποδομές, τόσο μαλακές όσο και σκληρές—είτε πρόκειται για ιδρύματα, μουσικά προγράμματα ή σχολικά προγράμματα».

Η επιβεβαίωση είναι ίσως απαραίτητη καθώς πολλοί αμφέβαλλαν αν, μετά από 14 χρόνια, θα χτιζόταν ποτέ το πλήρες συμπλήρωμα των μουσείων στο νησί Saadiyat. Η κατασκευή του Γκουγκενχάιμ ήδη έχει υποστεί σκληρή κριτική για τη μεταχείριση των μεταναστών εργατών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και υπήρχαν φήμες για τελματωμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΑΕ και του μουσείου στη Νέα Υόρκη.

Το τρίτο μουσείο στο Saadiyat, το Εθνικό Μουσείο Zayed, πρόκειται να ανοίξει το 2023. Το μουσείο Saadiyat Island διαθέτει ήδη μια συλλογή από περισσότερα από 600 έργα τέχνης που καλύπτουν την 3η χιλιετία π.Χ. μέχρι σήμερα. Οι συλλογές δεν θα οργανώνονται χρονολογικά. Αντίθετα, θα συνδεθούν με παγκόσμια θέματα όπως η αυγή της παγκοσμιοποίησης, η απεικόνιση της εξουσίας και η παράσταση του θεϊκού. Η υπόλοιπη αναπτυσσόμενη πολιτιστική περιοχή Saadiyat και τα δυο νέα μουσεία θα ανοίξουν μέχρι το τέλος του 2025. Για τα ΗΑΕ, το πολιτιστικό άνοιγμα είναι απαραίτητο αν θέλουν να ανοίξουν τη χώρα στον τουρισμό.

Μόλις τελείωσε η ετήσια έκθεση Abu Dhabi Art, όπως αποκαλείται η κορύφωση του προγράμματος εικαστικών τεχνών όλο το χρόνο. Η έκθεση συγκεντρώνει μια σειρά από τοπικές και διεθνείς γκαλερί που προσφέρουν έργα τέχνης προς πώληση, τα οποία παρουσιάζονται παράλληλα με εκθέσεις, παραγγελίες καλλιτεχνών και εγκαταστάσεις τόσο στην έκθεση όσο και σε ολόκληρο το εμιράτο. Στο πρόγραμμα δεν υπάρχουν οι μεγάλες γκαλερί και αν κοιτάξει κάποιος προσεκτικά, η επιλογή των έργων είναι προσεγμένη, ούτε γυμνά ούτε έργα βλάσφημα.

Το έργο Caravans, Gypsy Camp Near Arles, (Καραβάνια, Καταυλισμός Τσιγγάνων κοντά στην Αρλ), 1888, του Βίνσεντ βαν Γκογκ εκτίθεται ως δάνειο στο Μουσείο του Λούβρου στο Άμπου Ντάμπι. Φωτο: MUSÉE D’ORSAY/©DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM ABU DHABI