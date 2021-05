Alan Moore: Ο «θεός των comics» βαρέθηκε τη σύνταξη και επιστρέφει με το έργο φαντασίας Long London

Δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση του πως βγαίνει στη σύνταξη και αφήνει τα comics, ο θρυλικός Alan Moore, δημιουργός των "Watchmen" και "V for Vendetta", απέδειξε πως δεν μπορεί να σταματήσει να ασχολείται με αυτό που κάνει καλύτερα, υπογράφοντας ένα εξαψήφιο συμβόλαιο για ένα πεντάτομο έργο φαντασίας και μία συλλογή μικρών ιστοριών.

Ο εκδοτικός οίκος Bloomsbury (που κατέχει και τα δικαιώματα για τα Harry Potter) συμφώνησε με τον 67χρονο συγγραφέα για τα δύο πρότζεκτ. Το πρώτο, με τίτλο Illuminations, θα είναι μία ανθολογία μικρών ιστοριών που θα εκδοθεί το φθινόπωρο του 2022 και θα περιλαμβάνει φανταστικές αφηγήσεις με διαφορετικούς ήρωες και θεματικές - από τους τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης μέχρι το παράδοξο του "Boltzmann Brain" για τη δημιουργία του Σύμπαντος.

Από τον Bloomsbury λένε πως το έργο είναι «εκπληκτικά πρωτότυπο και ξεχειλίζει ενέργεια», με ιστορίες που «αποκαλύπτουν την απόλυτη δύναμη της φαντασίας και της μαγείας».

Το δεύτερο και μεγαλύτερο πρότζεκτ, θα είναι ένα πεντάτομο έργο με τίτλο Long London και θα εκδοθεί το 2024. Η ιστορία του θα ξεκινά από το Λονδίνο του 1949 και θα οδηγεί «σε μία εκδοχή του Λονδίνου που είναι πέρα από τις γνώσεις μας», με δολοφονίες, μαγεία και παράνοια. «Ο Alan Moore είναι απλά ένας θρύλος και είναι τόσο μεγάλη απόλαυση να τον ακούει κανείς για τις φιλοδοξίες του για το Long London», δήλωσε ο επικεφαλής του οίκου Paul Baggaley. «Τέτοια έργα έχουν αναδείξει τον Bloomsbury».

Ο Moore είχε σταματήσει να γράφει comics το 2019 μετά από ένα σερί έργων που έγιναν ανάρπαστα, διαβάστηκαν από εκατομμύρια αναγνώστες και επηρέασαν χιλιάδες δημιουργούς - από το "From Hell" έως το "The Killing Joke" και από το "The League of Extraordinary Gentlemen" ως τον δικό του Batman.

Το 2016 είχε εκδώσει το πρώτο του μυθιστόρημα, την χιλίων σελίδων «Ιερουσαλήμ». Μιλώντας για τη νέα του συμφωνία, ο Moore υπόσχεται τώρα πως είναι γεμάτος «μύθους».

