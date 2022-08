H Wall Street επενδύει εξίσου στην πράσινη ενέργεια και τα ορυκτά καύσιμα

Το αμερικανικό Κογκρέσο μόλις πέρασε έναν νόμο για το κλίμα και την ενέργεια που προβλέπει κονδύλια τόσο για νεοσύστατες επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και για παραγωγούς ορυκτών καυσίμων - μια ευρεία, αν και φαινομενικά αντιφατική, στρατηγική που, ήδη, ακολουθούν πολλοί στη Wall Street.

Ενώ διοχετεύουν χρήματα σε έργα που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εταιρείες της Wall Street συνεχίζουν παράλληλα να χρηματοδοτούν κολοσσούς πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω άμεσων δανείων και επενδύσεων σε υποδομές. Το ύψος των χρημάτων που αντλήθηκαν μέσω ομολόγων και δανείων για πράσινα έργα, αλλά και από εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου ήταν σχεδόν το ίδιο, περίπου 570 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με την Dealogic.

Παρόλο που η συγκέντρωση κεφαλαίων και στους δύο τομείς επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια της φετινής αγοραστικής αστάθειας, η αναλογία της χρηματοδότησης των «πράσινων» λύσεων προς τις χρηματοδοτήσεις ορυκτών καυσίμων παρέμεινε σχεδόν σταθερή.

Η πλήρης αποφυγή επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα είναι ανέφικτη, υπογραμμίζουν πολλοί επενδυτές, επειδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της παγκόσμιας ενέργειας. Οι ελλείψεις ενέργειας και τροφίμων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχουν αναδείξει αυτή την πραγματικότητα, ενώ παράλληλα έχουν φέρει στο φως και τους κινδύνους από τις απότομες αλλαγές στην προμήθεια ορυκτών καυσίμων για τις ευρωπαϊκές χώρες.

Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε την περασμένη Παρασκευή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων φαίνεται να ακολουθεί παρόμοια κατεύθυνση. Ο κύριος υποστηρικτής του, ο γερουσιαστής Joe Manchin (D., W.Va.) και κάποιοι το έχουν ονομάσει «ενεργειακή πολιτική για όλα». Αυτή η φιλοσοφία αντανακλάται σε πολλά επενδυτικά χαρτοφυλάκια, ακόμη και μεταξύ εκείνων που θέλουν να κατευθύνουν χρήματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Η απάντηση δεν είναι ή το ένα, ή το άλλο. Η απάντηση είναι όλα τα παραπάνω», λέει η Megan Starr, επικεφαλής της εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων Carlyle Group Inc., η οποία θέλει να συνεργαστεί για τη μείωση των εκπομπών ακόμα και με εταιρείες όπως η Compañía Española de Petróleos SA με έδρα τη Μαδρίτη και η κολομβιανή εταιρεία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου SierraCol Energy.

Η νομοθεσία χρησιμοποιεί φορολογικές διευκολύνσεις με στόχο ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπαταρίες. Οι προβλέψεις για το πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και η ευνοϊκή φορολογική πολιτική για εκκολαπτόμενες τεχνολογίες (όπως η δέσμευση άνθρακα και το υδρογόνο), αποσκοπούν στην ενίσχυση των επενδύσεων στους τομείς αυτούς.

Οι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις θα βλάψουν την οικονομία. Ορισμένες εμπορικές συμμαχίες της πετρελαϊκής βιομηχανίας επικρίνουν τις φορολογικές αυξήσεις για τις διαρροές μεθανίου. Παρ' όλα αυτά, το νομοσχέδιο θεωρείται από πολλούς «ευλογία» για τις μεγαλύτερες εταιρείες ορυκτών καυσίμων, τις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρείες που έχουν τα χρήματα να υποστηρίξουν όλα τα είδη ενεργειακών λύσεων.

Άλλοι πάλι διαμαρτύρονται πως η νομοθεσία θα αποδειχθεί ανεπαρκής, και τελικά θα χρειαστούν πιο επιθετικές δράσεις για την επίτευξη των κλιματικών στόχων. «Φτάνουμε σε ένα σημείο όπου είναι αδιανόητο να συνεχίσουμε να έχουμε και τον σκύλο χορτάτο, και την πίτα ολόκληρη», δήλωσε η Rachel Kyte, κοσμήτορας της Σχολής Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts και σύμβουλος για το κλίμα του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Παρόλα αυτά, πολλοί επενδυτές που ασχολούνται με το κλίμα υποστηρίζουν τη μικτή προσέγγιση της νομοθεσίας, επειδή πιστεύουν ότι θα εξισώσει τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ορυκτών καυσίμων, θα αφήσει τις αγορές να αποφασίσουν ποιες λύσεις θα προτιμήσουν και θα μειώσει τις εκπομπές σε βάθος χρόνου.

Κονδύλια για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κυβερνητικών ανησυχιών, ελέγχονται από κολοσσιαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων όπως η BlackRock Inc. και η State Street Corp. που κατέχουν επίσης μετοχές εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου όπως η Exxon Mobil Corp. και η Chevron Corp.

Ορισμένοι επενδυτές λένε ότι η συνεργασία με τις εταιρείες ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Εταιρείες, όπως η BP και η Shell, είναι ήδη σημαντικοί παίκτες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών και των ηλιακών πάρκων. Πολλοί επενδυτές στοιχηματίζουν επίσης ότι οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες διαθέτουν εμπειρία δεκαετιών, θα ηγηθούν σε νέους τομείς όπως τα ανανεώσιμα καύσιμα και η μόνιμη αποθήκευση άνθρακα στο υπέδαφος.

Δεν είναι μόνο η Wall Street που ποντάρει σε μια σταδιακή μετάβαση. Πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις καθαρής ενέργειας σχεδιάζουν επίσης να χρησιμοποιήσουν φυσικό αέριο για αρκετά χρόνια και υποστηρίζονται από καθιερωμένες εταιρείες ενέργειας και κοινής ωφέλειας.

«Δεν μπορείτε να κάνετε την ενεργειακή μετάβαση από τη μια μέρα στην άλλη», δήλωσε ο Σάνον Μίλερ, διευθύνων σύμβουλος της Mainspring Energy Inc. η οποία πωλεί γεννήτριες ενέργειας που μπορούν να λειτουργούν με διαφορετικές πηγές ενέργειας, όπως φυσικό αέριο, υδρογόνο και αμμωνία. Η Mainspring συνεργάζεται με επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως η NextEra Energy Inc. και η American Electric Power Co. και μεταξύ των επενδυτών της είναι ο Μπιλ Γκέιτς.

Το νομοσχέδιο θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τη Wall Street να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για δαπάνες σε τομείς καθαρής ενέργειας. Εκθέσεις από ομάδες όπως η Ομάδα Θεσμικών Επενδυτών για την Κλιματική Αλλαγή έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι τράπεζες δεν κάνουν αρκετά για να επιτύχουν τους κλιματικούς τους στόχους.

Τραπεζικά στελέχη πάντως λένε ότι υπάρχει όριο στις δυνατότητες που έχουν ως χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές που υπόκεινται στις ευρύτερες επιχειρηματικές τάσεις. Η πώληση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, ή ο τερματισμός κερδοφόρων επιχειρηματικών σχέσεων που θα αναληφθούν από μικρότερες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις δεν ωφελεί το Κλίμα, υποστηρίζουν. Συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών με τις εταιρείες και τεχνολογικές ανακαλύψεις που προκύπτουν από τις επενδύσεις τους συχνά δεν καταγράφονται στις κλιματικές αξιολογήσεις, λένε.

Ενώ η Wall Street επικρίνεται από πολλούς ότι δεν κινείται αρκετά γρήγορα προς την στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δέχεται επίσης τα πυρά ορισμένων αναλυτών που υποστηρίζουν ότι η ESG (Περιβαλλοντική, Κοινωνική Διακυβέρνηση) αντιπροσωπεύει την πλήρη αποεπένδυση από τα ορυκτά καύσιμα. Πολιτείες όπως η Δυτική Βιρτζίνια έχουν απορρίψει την JPMorgan Chase & Co. , την BlackRock και άλλους από τις αγορές ομολόγων, μια κίνηση που τείνει να μειώσει τον ανταγωνισμό στις αγορές και να αυξήσει το κόστος δανεισμού για τους φορολογούμενους, σύμφωνα με ακαδημαϊκές μελέτες. Οι τράπεζες και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων απάντησαν σημειώνοντας ότι χρηματοδοτούν όλα τα είδη ενέργειας.

«Αυτό το νομοσχέδιο είναι η καλύτερη ένδειξη για το πού κατευθυνόμαστε», δήλωσε ο Aniket Shah, επικεφαλής της στρατηγικής ESG στην Jefferies Financial Group Inc. «Αυτή είναι η ακαταστασία του πραγματικού κόσμου».

Πηγή Wall Street Journal