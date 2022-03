Οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι, η τέχνη και τα εκατομμύρια που θα χάσουν μουσεία και οργανισμοί

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Μόσχα απέκτησε ένα νέο κέντρο τέχνης, το πολυδιαφημισμένο GES-2, διά χειρός Ρέντζο Πιάνο, σε έναν ανακαινισμένο σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, μια ανάσα από το Κρεμλίνο. Το ίδρυμα τέχνης του ολιγάρχη Λεονίντ Μίκελσον V-A-C χρηματοδότησε το έργο, στο οποίο περιηγήθηκε πρώτος ο φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την επόμενη της έναρξης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Μίκελσον ήταν ένας από τους ολιγάρχες που κλήθηκαν στο Κρεμλίνο. Λίγες ημέρες αργότερα, τα ιδρύματα τέχνης της Δύσης, όπως και τα κράτη, άρχισαν να επιβάλουν κυρώσεις στους Ρώσους υπερπλούσιους, επιστρέφοντας χρήματα, ακυρώνοντας συνεργασίες και «εξορίζοντας» από Δ.Σ. τους Ρώσους χορηγούς και προστάτες των τεχνών.

Γρήγορα ανακλαστικά αλλά και υποκρισία από ιδρύματα που μοιάζουν σαν να μην είχαν ακούσει λέξη για τα εκατομμύρια που έβαζαν στο ταμείο τους και για το ποιες αμαρτίες ξέπλεναν οι ολιγάρχες μέσω της παρουσίας τους στον κόσμο της τέχνης.

Τα ανταλλάγματα που πρόσφεραν τα μεγάλα μουσεία, τα ιδρύματα της Δύσης και οι γκαλερί ήταν πολύ «συγκεκριμένα», τους χάριζαν διεθνές προφίλ, ασυλία, φήμη, κοινωνική και πολιτιστική αίγλη. Το χρήμα ξέπλενε τη φήμη των ολιγαρχών, που κατέφθαναν με συνοδείες και αμέτρητο –και έτοιμο να ξοδευτεί– πλούτο και απολάμβαναν μεγάλες τιμές.

Όταν ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς εμφανίστηκε στον κόσμο της τέχνης, το έκανε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο και έφτιαξε ένα υψηλής δημοσιότητας προφίλ στη Δύση. Σύμφωνα με το «Forbes», η περιουσία του ανέρχεται σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στο Ισραήλ, ο 11ος πλουσιότερος στη Ρωσία και ο 140ός πλουσιότερος στον κόσμο.

Το 2008, και ενώ κανείς στον κόσμο της τέχνης δεν τον ήξερε προηγουμένως, αγόρασε τον πίνακα «Benefits Supervisor Sleeping» του Λούσιαν Φρόιντ για 17 εκατομμύρια λίρες από τον οίκο Christie's στη Νέα Υόρκη και το επόμενο βράδυ ένα τρίπτυχο του Φράνσις Μπέικον για 43 εκατομμύρια στερλίνες από τον οίκο Sotheby's. Οι αγορές έγιναν μια εβδομάδα αφότου ο Πούτιν εκλέχτηκε και πρωθυπουργός, επεκτείνοντας την εξουσία του πέρα ​​από τις δύο διαδοχικές θητείες που επιτρέπονται από το ρωσικό σύνταγμα.

Ο «Guardian» σημειώνει ότι η καλλιέργεια ενός υψηλού δημόσιου προφίλ στο εξωτερικό, είτε μέσω της τέχνης είτε μέσω του αθλητισμού, μπορεί επίσης να προσφέρει έναν βαθμό προστασίας στο εσωτερικό. Aγοράζοντας την Τσέλσι ο Αμπράμοβιτς έγινε ένα αναγνωρίσιμο δημόσιο πρόσωπο διεθνώς. Το γεγονός αυτό δεν τον έκανε ανέγγιχτο, αλλά σίγουρα τον έκανε λιγότερο ευάλωτο στη Ρωσία.

Η Αλεξάνδρα Τολστόι, πρώην σύζυγος του Σεργκέι Πουγκάτσεφ, γνωστού ως τραπεζίτη του Πούτιν, έχει δηλώσει για τους ολιγάρχες: «Όλοι μισούν ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Δεν εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο. Είναι περίπου όπως θα φανταζόταν κανείς τον "Νονό". Αυτός ο τρελός, απίστευτος πλούτος και επίσης πλήρης απουσία της κανονικής, ανθρώπινης ηθικής. Οι κορυφαίοι σύμβουλοι του Πούτιν "όλοι μισούν ο ένας τον άλλο" και η κυβέρνηση είναι "αδίστακτη"».

Μέχρι το 2008, το ενδιαφέρον για τη ρωσική τέχνη, κυρίως από Ρώσους αγοραστές, είχε αυξηθεί κατά 703% από τα επίπεδα του 2003, και εκείνη τη χρονιά ο οίκος δημοπρασιών Phillips αγοράστηκε από το Russian Mercury Group.

Στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2011, ο Αμπράμοβιτς και η τότε σύντροφός του Ντάσα Ζούκοβα είχαν προκαλέσει την οργή των ντόπιων, όταν αγκυροβόλησαν τη μήκους 377 ποδών θαλαμηγό «Luna» στο Μεγάλο Κανάλι της πόλης, και διοργάνωσαν διάφορα πάρτι για να εγκαινιάσουν ένα πρότζεκτ video art με τους καλλιτέχνες Gillian Wearing, Sarah Morris και Tom Sachs.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Αμπράμοβιτς και η Ζούκοβα άνοιξαν την γκαλερί Garage στο πάρκο Γκόρκι της Μόσχας, με τον κόσμο της τέχνης να παρελαύνει από τις αίθουσές της, ανάμεσά τους ο επιμελητής Χανς Ούλριχ Όμπριστ του Serpentine και οι γκαλερίστες Λάρι Γκαγκόσιαν και Σάντι Κόουλς. Παρόντες ήταν επίσης ο σκηνοθέτης του «Star Wars» Τζορτζ Λούκας και ο καλλιτέχνης Τζεφ Κουνς.

Από τότε μέχρι και σήμερα η Ντάσα Ζούκοβα, νυν Νιάρχου, με τον τέως σύζυγό της Ρομάν Αμπράμοβιτς συστήνουν στους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας τον αφρό της σύγχρονης τέχνης.

Πολύ πρόσφατα το μουσείο ανακοίνωσε την επέκτασή του στο γειτονικό, διάσημο πάρκο Γκόρκι και συγκεκριμένα στο περίφημο, ιστορικό εξάγωνο περίπτερο που βρίσκεται εκεί από το 1932. Την επέκταση, η οποία θα προσθέσει άλλα 9.500 τ.μ. ωφέλιμου εκθεσιακού και κοινόχρηστου χώρου, έχουν αναλάβει οι Ιάπωνες αρχιτέκτονες Kazuyo Sejima και Ryue Nishizawa της αρχιτεκτονικής φίρμας SANAA.

Το Μουσείο Garage μετακόμισε το 2015 στο σημερινό του σπίτι, ένα εστιατόριο σε σχήμα κύβου χτισμένο το 1968, που απέκτησε νέα πρόσοψη χάρη στην αρχιτεκτονική παρέμβαση του Ρεμ Κούλχαας.

Η ίδια η Ζούκοβα έχει μιλήσει κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δηλώνοντας στη «New York Post»: «Η βάναυση και φρικτή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι ντροπή. Ως γεννημένη στη Ρωσία, καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις πολεμικές πράξεις και είμαι αλληλέγγυα με τον ουκρανικό λαό καθώς και με τα εκατομμύρια των Ρώσων που αισθάνονται το ίδιο».

Η Ντάσα Ζούκοβα, η τότε σύντροφος του Ρόμαν Αμπράμοβιτς και ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Φρανσουά Πινό ποζάρουν μπροστά στο έργο τέχνης "Very Hungry God" του Ινδού καλλιτέχνη Subodh Gupta κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων της έκθεσης «A Certain State of the World» στο Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού Garage στη Μόσχα, Ρωσία, 19 Μαρτίου 2009. Φωτο: EPA/SERGEI ILNITSKY