Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών Σαν Μαρίνο: Ο Έλληνας επιμελητής Πάνος Γιαννικόπουλος μιλά στο LIFO.gr

Η Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, το περίκλειστο μικροκράτος που περιβάλλεται από την Ιταλία, το πέμπτο μικρότερο κράτος του κόσμου και το παλαιότερο δημοκρατικό κράτος στον κόσμο, φιλοξενεί από τις 15 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου την Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών.

Με τίτλο «School of Waters» φιλοξενεί έργα 70 καλλιτεχνών από 21 χώρες της Μεσογείου (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, performance, site-specific εγκαταστάσεις, έργα βίντεο και ήχου), από την Ιταλία έως την Τυνησία, από την Ισπανία στο Μαυροβούνιο, από τη Γαλλία έως την Ιορδανία και από τη Μάλτα έως τον Λίβανο.

«Σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την κοινή κληρονομιά του νερού και τα ίδια τα κοινά νερά που μας συνδέουν σαν χώρες ως σημείο εκκίνησης για να υπερβούμε τους εθνικισμούς και να ανακαλύψουμε τη Μεσόγειο σαν μια σύνθετη πλατφόρμα μορφών ζωής και διαδικασιών γνώσης.

Ουσιαστικά ο άξονας της Μπιενάλε γυρίζει γύρω από τη συμβολική έννοια του νερού χρησιμοποιώντας το οξύμωρο του να βρισκόμαστε στο Σαν Μαρίνο, κοντά στη θάλασσα, αλλά να μην έχουμε πρόσβαση στο νερό αλλά και της αναγκαστικής σύνδεσης με άλλα κράτη για να μπορέσει να λειτουργήσει μια πόλη-κράτος που δεν έχει δικούς της πόρους» λέει ο επιμελητής Πάνος Γιαννικόπουλος.

Η Mediterranea 19 οραματίζεται τη Μπιενάλε ως ένα προσωρινό σχολείο εμπνευσμένο από πειραματικές παιδαγωγικές που προκαλούν δημιουργικά τις υπάρχουσες καλλιτεχνικές, επιμελητικές και ερευνητικές μορφές. Αποτελεί ένα συλλογικό εργαλείο για την αποδόμηση των στερεοτύπων που προέρχονται από την ευρωκεντρική ερμηνεία της περιοχής της Μεσογείου, εστιάζοντας στην υλική και συμβολική φύση του νερού, από γεωπολιτική αλλά και οικολογική οπτική. Πρόκειται για μια πρόσκληση για να ανακαλύψουμε εκ νέου τη ρευστότητα που κατέστησε τη Μεσόγειο έναν πολύμορφο τόπο συνύπαρξης μορφών ζωής και διαδικασιών παραγωγής γνώσης.

«Η «ακινησία» αυτής της περιόδου, στρέφει το ενδιαφέρον του «School of Waters» σε περιβάλλοντα με χαρακτηριστικό τη στασιμότητα. Εμπνέεται από οικοσυστήματα όπως τα έλη και οι βάλτοι για να ενεργοποιήσει το παράλληλο πρόγραμμα «Digital Swamp». Αν και αυτές οι ζώνες μετάβασης μεταξύ γης και νερού θεωρούνται δυσάρεστα περιβάλλοντα, ανεπιθύμητα και μολυσματικά, αποτελούν ταυτόχρονα και σημαντικούς υδροβιότοπους. Επιχειρώντας να εξερευνήσει τις μορφές ζωής που μπορεί να αναπτυχθούν σε συνθήκες φαινομενικής ακινησίας, παράλληλα με τα εγκαίνια της έκθεσης στο Σαν Μαρίνο, το διευρυμένο δημόσιο πρόγραμμα «Digital Swamp» παρέχει ζωντανή ροή από παραστάσεις, συνομιλίες και διαλέξεις με καλλιτέχνες, θεωρητικούς και επιμελητές, σε σημαντικά πολιτιστικά κέντρα της Μεσογείου» λέει ο Πάνος Γιαννικόπουλος.

«Βλέπουμε και την πίσω όψη πέρα από την εξωτικοποίηση του νερού, ως ένα τόπο εκμετάλλευσης, ένα τόπο περάσματος, ταξιδιού των μεταναστών αλλά και πνιγμού και κάνουμε μια κριτική ανάγνωσή του. Οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες μιλούν για την έννοια της ρευστότητας, της ταυτότητας ενώ κάποιοι άλλοι μπήκαν σε πιο ερευνητικό κομμάτι αυτού του πόρου της Μεσογείου και με ποιο τρόπο το νερό κινεί την εννοιολογική διαδικασία της δημιουργίας ενός έργου. Το School of Waters περιστρέφεται γύρω από μια κριτική επανεξέταση του υλικού και της συμβολικής ύπαρξης των υδάτων από τη γεωπολιτική μέχρι και την οικολογία. Η επιθυμία να μάθουμε από τα νερά αποκαλύπτει τρόπους για την έννοιά τους που λειτουργεί σε μεταφορικό και σε δομικό επίπεδο. Επίσης σημειώνουμε ότι το νερό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ως εξευγενισμένο «προϊόν». Οι ωκεανοί, οι θάλασσες, οι πάγοι, οι παγετώνες, οι λίμνες, τα ποτάμια, οι υδροφορείς, οι λίμνες, το χιόνι, η βροχή είναι ρευστά, λιώνουν, συμπυκνώνονται, εξατμίζονται και μπορούν να εμφανιστούν σε διαφορετικές καταστάσεις. Αυτοί οι σχηματισμοί νερού υποδηλώνουν τη δυνατότητα αναμόρφωσης της κατανόησης των στατικών ταυτοτήτων και της αίσθησης του ανήκειν στη Μεσόγειο, ξεκινώντας όχι από τα εδάφη αλλά από τα νερά της».

Εύα Παπαμαργαρίτη, As they were drifting away, their bodies turned into waves, 2021, βίντεο υψηλής ευκρίνειας, παραχώρηση της καλλιτέχνιδας.