Μια έκθεση-φόρος τιμής στις επαναστάτριες του Ιράν

Στη σειρά πινάκων «Rebel Rebel» που παρουσιάζεται στο Barbican του Λονδίνου, η Soheila Sokhanvari, που ζει στο Κέμπριτζ, τιμά 27 φεμινιστικά είδωλα από το προεπαναστατικό Ιράν, πολλές από τις οποίες εξορίστηκαν.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διανοούμενη και συγγραφέας Simin Dāneshvar, η ποιήτρια Forough Farrokhzad και η ηθοποιός Nosrat Partovi.

«Αυτές οι γυναίκες έχουν διαγραφεί από την ιρανική πολιτιστική ιστορία, αλλά ήταν καθοριστικές», λέει η ίδια. «Τους είχε απαγορευτεί να παίζουν, να τραγουδούν, να χορεύουν. Ως γυναίκα καλλιτέχνις, αισθάνομαι ότι είναι μια πολύ σημαντική ιστορία που πρέπει να διηγηθώ. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στον αγώνα τους».

Soheila Sokhanvari: Rebel Rebel, Barbican, Λονδίνο, 7 Οκτωβρίου -19 Φεβρουαρίου

Let Us Believe in the Beginning of the Cold Season (Πορτρέτο της Forough Farrokhzad), 2022