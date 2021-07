Διεθνή βραβεία RIBA 2021: Τα καλύτερα δείγματα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής

Το Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA) αποκάλυψε τους 16 νικητές των Διεθνών Βραβείων Αριστείας για το 2021. Τα βραβεία, που δίνονται κάθε δύο χρόνια, αναγνωρίζουν ως τα πιο σημαντικά και εμπνευσμένα έργα σε όλο τον κόσμο.

Τα βραβεία RIBA International είναι ανοιχτά σε οποιονδήποτε αρχιτέκτονα για χώρους οπουδήποτε στον κόσμο (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου – όπως αυτό καθορίζεται από το RIBA Stirling Prize). Τα έργα πρέπει να συνδυάζουν τον άρτιο σχεδιασμό και το αρχιτεκτονικό όραμα και να έχουν σημαντική κοινωνική επίπτωση στο μέρος στο οποίο κατασκευάζονται.

Τα δεκαέξι βραβευμένα κτίρια εκτείνονται σε 11 χώρες. Κάθε έργο έχει υποβληθεί σε μια αυστηρή διαδικασία κριτικής με όλα τα κτίρια να επισκέπτονται αυτοπροσώπως έναν τοπικό πρέσβη που διορίζεται από το RIBA.

Τα φετινά έργα κυμαίνονται από σημαντικούς πολιτιστικούς προορισμούς, όπως το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Σαγκάη, έως νέες υποδομές πόλεων, όπως τον κομψό πεζόδρομο Lille Langebro και τη γέφυρα ποδηλάτων στην καρδιά της Κοπεγχάγης. Από ένα σπίτι όμορφων καλλιτεχνών στη Σρι Λάνκα έως ένα νέο κτίριο νοσοκομείου στην Μπογκοτά που συνδέει τους ασθενείς με τη φύση.

Μεταξύ των 16 επιτυχημένων έργων που ανακοινώθηκαν, τέσσερα έργα θα περιληφθούν στη λίστα για το φετινό βραβείο και θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο. Ο νικητής του Διεθνούς Βραβείου Αναδυόμενου Αρχιτέκτονα RIBA και του Διεθνούς Βραβείου RIBA 2021 θα επιλεγεί από μια Μεγάλη Κριτική Επιτροπή, υπό την προεδρία του Γάλλου αρχιτέκτονα Odile Decq, και θα αποκαλυφθεί τον Νοέμβριο του 2021.

Το εναρκτήριο διεθνές βραβείο RIBA το 2016 απονεμήθηκε στους Grafton Architects για το πανεπιστημιακό τους κτίριο, UTEC (Universidad de Ingeniería y Tecnología) στη Λίμα του Περού. Το 2018, το βραβείο απονεμήθηκε στους Aleph Zero και Rosenbaum, για το εμπνευσμένο νέο σχολικό συγκρότημά τους στην άκρη του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία, Children Village.

The Polygon Gallery / Αρχιτέκτονες Patkau (Βόρειο Βανκούβερ, Καναδάς)|courtesy RIBA

Η επέκταση του University Hospital of the Santa Fe de Bogotá Foundation / El Equipo Mazzanti (Μπογκοτά, Κολομβία) | courtesy RIBA

Msheireb Downtown Doha Masterplan / Allies and Morrison with Arup and AECOM (Ντόχα, Κατάρ) |courtesy RIBA