Οι Ιρανές καλλιτέχνιδες που εναντιώνονται στον ισλαμικό φονταμενταλισμό

«Σήμερα η Μαχσά Αμίνι, μια 22χρονη γυναίκα, πεθαίνει στο Ιράν μετά από τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της κράτησης επειδή φορούσε ένα "ακατάλληλο" χιτζάμπ. Απίστευτο!!! Αυτή η βία κατά των γυναικών που διεκδικούν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους πρέπει να σταματήσει. Η καρδιά μας είναι με την οικογένεια αυτής της όμορφης και αθώας νεαρής γυναίκας» έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram η διεθνώς αναγνωρισμένη Ιρανή εικαστική καλλιτέχνης Σιρίν Νεσάτ που ζει στη Νέα Υόρκη, γνωστή κυρίως για το έργο της στον κινηματογράφο, το βίντεο και τη φωτογραφία.

Η Νεσάτ δεν σταματά να ποστάρει για την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν μετά τον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό της 22χρονης Μαχσά Αμίνι από τη λεγόμενη «αστυνομία ηθικής» του ιρανικού καθεστώτος.

Όπως αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία, «σύμφωνα με τους υποχρεωτικούς νόμους της χώρας, οι γυναίκες και τα κορίτσια –ακόμα και όσα δεν ξεπερνούν τα επτά έτη– είναι αναγκασμένα να καλύπτουν τα μαλλιά τους με μια μαντίλα παρά τη θέλησή τους». Οι γυναίκες που δεν το κάνουν αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες από το κράτος.

Η αστυνομία «ηθικής» στο Ιράν θέτει ολόκληρο τον γυναικείο πληθυσμό –40 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια– υπό επιτήρηση. Αυτοί οι κρατικοί πράκτορες κινούνται στην πόλη και έχουν την εξουσιοδότηση να σταματούν τις γυναίκες και να εξετάζουν το φόρεμά τους, εκτιμώντας σχολαστικά πόσες τούφες από τα μαλλιά τους φαίνονται, το μήκος των παντελονιών και των παλτών τους και την ποσότητα του μακιγιάζ που φορούν. Η τιμωρία σε ενδεχόμενο εντοπισμό μιας γυναίκας σε δημόσιο χώρο χωρίς μαντίλα περιλαμβάνει σύλληψη, ποινή φυλάκισης, μαστίγωμα ή πρόστιμο – όλα αυτά για το «έγκλημα» της άσκησης του δικαιώματός τους να επιλέγουν τι θα φορέσουν.

«Νίκη σε κάθε γενναία γυναίκα που αγωνίζεται ενάντια στη δικτατορία και την καταπίεση. Δύναμη στις Ιρανές γυναίκες που ηγούνται μιας πιθανής επανάστασης στη χώρα τους!!! Νίκη σε κάθε γενναία γυναίκα που αγωνίζεται ενάντια στη δικτατορία και την καταπίεση. Είστε η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον και μια έμπνευση για τον λαό σας» γράφει η Νεσάτ, συμπληρώνοντας πως: «Μια εικόνα τα λέει όλα... Μια γενναία Ιρανή γυναίκα που προκαλεί την ηθική άλλων γυναικών, οι οποίες προσπαθούν να της στερήσουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά της... την ελευθερία να ντύνεται όπως επιθυμεί... "Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία", το σύνθημα που ακούγεται στους δρόμους του Ιράν αυτές τις μέρες ξαφνικά βγάζει τόσο νόημα».

Shirin Neshat, Rapture Series (Women with Writing on Hands), 1999. New Orleans Museum of Art, Museum purchase, 2001.292, © Shirin Neshat, courtesy Galerie Jérôme de Noirmont, Paris