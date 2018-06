«Πολύ άδικη» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση που έλαβε ομοσπονδιακό δικαστήριο για την προφυλάκιση του πρώην στενού συνεργάτη του, Πολ Μάναφορτ.

Ο Μάναφορτ κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να επηρεάσει μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας για την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο λομπίστας και πρώην επικεφαλής του προεκλογικού επιτελείου του Τραμπ κρίθηκε προφυλακιστέος, παρά την έκκληση του δικηγόρου του να του επιβληθούν πιο αυστηροί όροι και να παραμείνει ελεύθερος.

«Πόσο βαριά ποινή για τον Πολ Μάναφορτ που είχε εκπροσωπήσει τον Ρόναλντ Ρίγκαν, τον Μπομπ Ντόουλ και πολλούς άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους και προεκλογικές εκστρατείες. Δεν ήξερα ότι ο Μάναφορτ ήταν αρχηγός της Μαφίας», έγραψε ειρωνικά ο Τραμπ στο Twitter.

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair!